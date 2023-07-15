«Зенит» представит Фернандеса 17 июля. Защитник подписал контракт на 2 года (Sport24)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Марио Фернандес Футбол

Марио Фернандес стал игроком «Зенита».

Защитник подписал двухлетний контракт с петербургским клубом, сообщает Sport24. Задержка с официальным объявлением трансфера связана с тем, что «Зенит» играет с ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России сегодня. Презентация игрока состоится в понедельник, 17 июля.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. «Зенит» подписал игрока на правах свободного агента. 

Ранее сообщалось, что презентация Марио откладывается из-за лишнего веса у игрока. 

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58 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Свершилось. Похудел...
+45
-6
+39
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Burel
Пожалейте газпромовцев. Они уже устали переобуваться насчёт Фернандеса.
Два часа назад радовались, что его не подпишут, а теперь надо наоборот писать
+42
-19
+23
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AuroraBorealis
Ответ Павел Вайшвило
В чем?
В спартаке
+19
-4
+15
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9черное
Уже не Жирнандес?
+19
-5
+14
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ТрактоПоктер
Мой вес огромен
А сам я скромен
Зовут Фернандес
Я бывший Конь
Актер, Лицедей
Добряк и злодей
Не ради коней
А ради - искусства
+18
-6
+12
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Sinister Kid
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Свершилось. Похудел...
Актёра наняли, пока не похудеет.
+9
-2
+7
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Dark.Babysitter
Мутко против как прокомментирует?
+10
-4
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pav11k
Как похудеть на 10 кг за 2 дня!! Это реально работает! Нужно всего лишь …
+8
-3
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Dark.Babysitter
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Свершилось. Похудел...
вот что животворящие клизмы делают!
+8
-3
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Olga.t
Кмк, радости нет ни у болельщиков Зенита, ни ЦСКА.
+7
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timo49
Мой живот - это про статус , это не про комплекс (с) Марио Фернандес
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ericssons
Ответ pav11k
Как похудеть на 10 кг за 2 дня!! Это реально работает! Нужно всего лишь …
Любой тренер ММА может рассказать как. В Бразилии их много.
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All These Things I Hate
Ответ ТрактоПоктер
Мой вес огромен А сам я скромен Зовут Фернандес Я бывший Конь Актер, Лицедей Добряк и злодей Не ради коней А ради - искусства
это пятёрка))
+3
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Slider Mcculighan
Хорошо впишется в бразильский состав и, возможно, поможет адаптироваться бразильцам.
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Любовь Мелехова
Ответ Назар Игорь
Этот трансфер похож на кота в мешке. Непонятно чем руководствовался Зенит подписывая возрастного игрока без игровой практики. С другой стороны бесплатно и с хорошей репутацией. Но как говорится будем посмотреть.
Кот в мешке предпенсионного возраста, тоже так подумала.
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Damien King
наверное Хабиба пригласили весогонку делать
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Мукунку хороший
Ответ юра георгиевский
Добро пожаловать в семью. Ты дома, Марио.
Хороший юмор))
+3
-2
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Babusya
Ответ Dark.Babysitter
вот что животворящие клизмы делают!
И наступило обезвоживание! :)
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Faust Doc
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Свершилось. Похудел...
Слабительное дали хорошее!
гы гы гы
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cmorblr
Надо было сегодня в перерыве матча
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Максим Бегун
Ответ pav11k
Как похудеть на 10 кг за 2 дня!! Это реально работает! Нужно всего лишь …
Нужен всего лишь простой бразильский...
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Иван Шуткин
Худой Фе возвращается в РПЛ)
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Recreated
Газы обосрались конских фанатов!
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Рашпель793
А может всё-таки пока не поздно всё отменить?
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Алексей Ильин
Хотите сбросить лишний вес быстро и без последствий? Для этого надо всего лишь три ложки... (читать далее)
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