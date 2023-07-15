«Зенит» представит Фернандеса 17 июля. Защитник подписал контракт на 2 года (Sport24)

Марио Фернандес стал игроком «Зенита».

Защитник подписал двухлетний контракт с петербургским клубом, сообщает Sport24. Задержка с официальным объявлением трансфера связана с тем, что « » играет с ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России сегодня. Презентация игрока состоится в понедельник, 17 июля.

выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. «Зенит» подписал игрока на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что презентация Марио откладывается из-за лишнего веса у игрока.