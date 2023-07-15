Фабиньо пропустит сбор «Ливерпуля». «Аль-Иттихад» предложил англичанам 40 млн фунтов и согласовал с хавбеком контракт на 3 года
Фабиньо близок к уходу из «Ливерпуля».
Полузащитник «Ливерпуля» пропустит сбор команды в Германии, сообщает The Athletic. Саудовский «Аль-Иттихад» предложил 40 миллионов фунтов за трансфер бразильца.
Если сделка состоится, то «Ливерпуль» активизирует свои поиски нового опорного полузащитника. Вместе с тем отмечается, что Джордан Хендерсон, в чьем трансфере заинтересован «Аль-Иттифак», остается в расположении «Ливерпуля». Решение о будущем капитана команды будет принято позднее.
Журналист Foot Mercato Санти Ауна пишет, что Фабиньо согласовал трехлетний контракт с «Аль-Иттихадом».
Фабиньо присоединился к «Ливерпулю» в 2018 году и провел 219 матчей в составе «красных». Статистику 29-летнего хавбека можно найти здесь.
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