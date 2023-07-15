Фабиньо пропустит сбор «Ливерпуля». «Аль-Иттихад» предложил англичанам 40 млн фунтов и согласовал с хавбеком контракт на 3 года

Фабиньо близок к уходу из «Ливерпуля».

Полузащитник «Ливерпуля» пропустит сбор команды в Германии, сообщает The Athletic. Саудовский « » предложил 40 миллионов фунтов за трансфер бразильца.

Если сделка состоится, то «Ливерпуль» активизирует свои поиски нового опорного полузащитника. Вместе с тем отмечается, что , в чьем трансфере заинтересован « », остается в расположении « ». Решение о будущем капитана команды будет принято позднее.

Журналист Foot Mercato Санти Ауна пишет, что согласовал трехлетний контракт с «Аль-Иттихадом».

Фабиньо присоединился к «Ливерпулю» в 2018 году и провел 219 матчей в составе «красных». Статистику 29-летнего хавбека можно найти здесь.