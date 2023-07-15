Фабиньо пропустит сбор «Ливерпуля». «Аль-Иттихад» предложил англичанам 40 млн фунтов и согласовал с хавбеком контракт на 3 года

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Аль-Иттихад Джидда Фабиньо Футбол

Фабиньо близок к уходу из «Ливерпуля».

Полузащитник «Ливерпуля» пропустит сбор команды в Германии, сообщает The Athletic. Саудовский «Аль-Иттихад» предложил 40 миллионов фунтов за трансфер бразильца.

Если сделка состоится, то «Ливерпуль» активизирует свои поиски нового опорного полузащитника. Вместе с тем отмечается, что Джордан Хендерсон, в чьем трансфере заинтересован «Аль-Иттифак», остается в расположении «Ливерпуля». Решение о будущем капитана команды будет принято позднее. 

Журналист Foot Mercato Санти Ауна пишет, что Фабиньо согласовал трехлетний контракт с «Аль-Иттихадом». 

Фабиньо присоединился к «Ливерпулю» в 2018 году и провел 219 матчей в составе «красных». Статистику 29-летнего хавбека можно найти здесь

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24 комментария

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Bohdan Kravets
Отличная сделка для Ливерпуля. Продадут Фабиньо и купят за те же деньги Лавиа, который на 10 лет моложе. Плюс молодой Байчетич на подходе. Клопп проводит перестройку состава, которая уже давно напрашивалась.
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Cruel Snake
У «Ливерпуля» кто играть то будет, сам Клопп?
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Ильдар Аитов
Менять всю полузащиту за один сезон очень рискованно. Прошлым летом только ленивый не говорил о проблемах в полузащите, но никого так и не купили. И что теперь? На рынке просто нет готового разрушителя, который сходу будет показывать хороший уровень. Было бы круто купить Тчуамени, но это маловероятно. Эх, а ведь это трансферное окно так хорошо начиналось ...
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Mārtiņš Kalniņš
Ответ Ильдар Аитов
Менять всю полузащиту за один сезон очень рискованно. Прошлым летом только ленивый не говорил о проблемах в полузащите, но никого так и не купили. И что теперь? На рынке просто нет готового разрушителя, который сходу будет показывать хороший уровень. Было бы круто купить Тчуамени, но это маловероятно. Эх, а ведь это трансферное окно так хорошо начиналось ...
Проблема Фабиньё что он чистый разрушитель и тем более в прошлом сезоне сильно сдал!! Шась опорник должен тоже созидать, чисто разрушать мало! П.с. сорри за мой русский язык, так как не родной) всем мира
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IS
Ответ Cruel Snake
У «Ливерпуля» кто играть то будет, сам Клопп?
Без Фабиньо 7 полузащитников, на замену точно возьмут игрока, найдут кем играть
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+3
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MansZ
Фабиньо и сдал конечно в прошлом сезоне, но кажется вернул бы форму в этом году. Если не найдут хорошую замену это сильно скажется на игре
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Born is the King
Английский Тарасов то понятно, но неужели в Ливере думают что Лавиа сможет заменить Фабинью
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<~Inter~>
Ответ Mārtiņš Kalniņš
Проблема Фабиньё что он чистый разрушитель и тем более в прошлом сезоне сильно сдал!! Шась опорник должен тоже созидать, чисто разрушать мало! П.с. сорри за мой русский язык, так как не родной) всем мира
Клоппа нужен опорник который способен страховать высокий прессинг команды, а остальное его особо не волнует
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Ильдар Аитов
Ответ Mārtiņš Kalniņš
Проблема Фабиньё что он чистый разрушитель и тем более в прошлом сезоне сильно сдал!! Шась опорник должен тоже созидать, чисто разрушать мало! П.с. сорри за мой русский язык, так как не родной) всем мира
Я говорю о том, что ему замена нужна была еще прошлым летом. Нужно время чтобы адаптироваться к АПЛ, к футболу Клоппа
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udiekemen
Ответ Akezhan Kutvarov
Чёт сомневаюсь, названия команд никто не выучит, не то что прям бешенный интерес будет к противостоянию команд Бензема и Криша. Максимум нарезки в ютубе.
ну Аль-Наср уже знаем, Аль-хиляль тоже, Аль-иттифак и Аль-иттихад🤷🏻 кто знает, всё возможно
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Айрат Ситдиков
Ответ Ильдар Аитов
Менять всю полузащиту за один сезон очень рискованно. Прошлым летом только ленивый не говорил о проблемах в полузащите, но никого так и не купили. И что теперь? На рынке просто нет готового разрушителя, который сходу будет показывать хороший уровень. Было бы круто купить Тчуамени, но это маловероятно. Эх, а ведь это трансферное окно так хорошо начиналось ...
Хз, фабиньо был ужасен в первую половину сезона. Лучше он уже не станет, за 40 отличная сделала была бы. Но согласен, что придется покупать кота в мешке и непонятно заиграет или нет. Следующий сезон перестроечный будет, главное в четверку все таки попасть.
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Stewart D.
значит Лавия на подходе.
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5t1ck
Ответ udiekemen
СА будут смотреть многие если они подпишут ещё 2 3 топовых игроков) хотя уже стало интересно)
Им это не холодно не жарко. В мире полно мусульманских стран. У них ТВ охват дай боже. Просто мы Европейцы привыкли крутить футбол вокруг себя. Арабы смотрят свои чемпионаты на ура
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Матвей Бондарев
Как же жалко, что ещё и Фаб уходит... Совсем беда печаль... Фирмино, теперь Фабиньо, Хендо возможно... С ними уйдёт многое, практически эпоха.
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НРИ
Сплавить такого днаря за такие деньги , развод похлеще 100 млн за нуньеса и Антони
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HI MARS
45 млн евро.Повезло Ливерпулю 💰
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Ман Сити
Не заслужил он на повышение уходить, провалился полностью в проекте
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Topson_77
Можно было и побольше стрясти с арабов, Фабу 29 лет еще играть и играть. С другой стороны его покупают за те же деньги, что и покупали в свое время
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udiekemen
СА будут смотреть многие если они подпишут ещё 2 3 топовых игроков) хотя уже стало интересно)
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