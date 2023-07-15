Гальченюк угрожал убить полицейского в США. Форварда обвиняют в аварии и хулиганстве (Arizona Sports)

Теги происшествия Аризона НХЛ Алекс Гальченюк контент Хоккей

Стали известны детали задержания экс-форварда «Аризоны» Алекса Гальченюка.

Хоккеиста задержали по ряду обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание.

Согласно отчету департамента полиции Скоттсдейла, два человека врезались на BMW в дорожный знак и бордюр, далее их заметили лежащими на земле на парковке, сообщает Arizona Sports.

Позже они продолжили двигаться к северу по Scottsdale Road, пока их не остановил офицер полиции, заметивший, что они были в состоянии сильной интоксикации.

Гальченюк, пытаясь выбраться из машины со стороны места пассажира, начал угрожать полицейскому: «Вы же видите мои глаза, так ведь? Вы же понимаете, что я порежу вас всех – тебя, твою жену и дочь (далее используется брань – прим. Sports.ru)!»

При этом нападающий неоднократно оскорблял одного из полицейских на расовой почве.

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4 комментария

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Александр Колосов
Закончил карьеру. Вот так один проступок может испортить всю жизнь.
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Wayne Gretzky 99
Ждем в КХЛ с нетерпением.
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stalker18
Ответ Александр Колосов
Закончил карьеру. Вот так один проступок может испортить всю жизнь.
Он ее уже давно закончил. Просто это жирная точка...
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