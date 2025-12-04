Рани Хедира упрекнул «Баварию» в затяжке времени: «Павлович лежал две минуты. Игра возобновилась – и он снова лег на газон. Нечестная игра»
Рани Хедира упрекнул «Баварию» в затяжке времени в матче Кубка Германии.
Капитан «Униона» Рани Хедира поделился мнением после поражения от «Баварии» (2:3) в матче 1/8 финала Кубка Германии.
«Когда играешь против такого соперника, и он с 45-й минуты начинает тянуть время, – это показывает то, с каким уважением они к нам отнеслись.
Да, они тянули время с 45-й минуте. Александар Павлович, безусловно, травмирован – желаю ему всего наилучшего (на 49-й минуте Леон Горетцка заменил Павловича – Спортс’‘). Но он лежал две минуты. Потом игра возобновилась – и он снова лег на газон. Вот так он и потратил время на замену. Это нечестная игра.
Но я не обвиняю этого парня. Надеюсь, что он скоро поправится», – сказал Рани Хедира.
