40 876 зрителей посетили матч «Зенита» с ЦСКА за Суперкубок России. Fan ID не требовался
На игру «Зенита» с ЦСКА пришло свыше 40 тысяч болельщиков.
На игре за OLIMPBET Суперкубок России зафиксировано 40 876 зрителей.
Матч проходит на «Ак Барс Арене». Fan ID для входа на стадион не требуется.
Болельщики не могут попасть на матч за Суперкубок России на «Ак Барс Арене» – билеты не считываются
Вот с фануйди такого беспредела то бы не было!!!
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Хитрая операция агентов западных спецслужб по дискредитации Фан ID - нашего национального достояния!
гы гы гы