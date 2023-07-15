40 876 зрителей посетили матч «Зенита» с ЦСКА за Суперкубок России. Fan ID не требовался

На игру «Зенита» с ЦСКА пришло свыше 40 тысяч болельщиков.

На игре за зафиксировано 40 876 зрителей.

Матч проходит на «Ак Барс Арене». для входа на стадион не требуется.

Болельщики не могут попасть на матч за Суперкубок России на «Ак Барс Арене» – билеты не считываются