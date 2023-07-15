40 876 зрителей посетили матч «Зенита» с ЦСКА за Суперкубок России. Fan ID не требовался

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики OLIMPBET Суперкубок России Ак Барс Арена Fan ID Футбол

На игру «Зенита» с ЦСКА пришло свыше 40 тысяч болельщиков.

На игре за OLIMPBET Суперкубок России зафиксировано 40 876 зрителей.

Матч проходит на «Ак Барс Арене». Fan ID для входа на стадион не требуется.

Болельщики не могут попасть на матч за Суперкубок России на «Ак Барс Арене» – билеты не считываются

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27 комментариев

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Bartez1986
чо там, сколько драк уже на трибунах произошло? женщин с детьми уже эвакуировали?
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ТрактоПоктер
Да просто на реках не клюёт, на дачах не растёт и в отпусках солнце не светит!
+73
-3
+70
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pizzatcarizza
Ответ ТрактоПоктер
Да просто на реках не клюёт, на дачах не растёт и в отпусках солнце не светит!
В Москве и Питере дожди вот и поехали в Казань
+19
-1
+18
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Overkiller
"Федор Чалов толкнул сотрудника «Зенита» во время игры за OLIMPBET Суперкубок России."

Вот с фануйди такого беспредела то бы не было!!!
+14
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zzzeeerrrooo
собелезную тем кто заплатил за это зрелище
+12
-2
+10
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Faust Doc
Ответ Bartez1986
чо там, сколько драк уже на трибунах произошло? женщин с детьми уже эвакуировали?
Все обнимаются и нежно смотрят друг на друга, они ведь друзья!
гы гы гы
+4
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Scouser_52ru
билеты были от 3500р,когда в Нижнем Новгороде я брал за 1300 практически в центре,цена отпугнула,ну и слава богу не поехал,матч днищенский!
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Алексей Ильин
А сейчас посмотрим сколько будет собираться на этом стадионе или на матчах Зенита и ЦСКА с фануйди. Цифры всё покажут
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AlexM37
Ответ Bartez1986
чо там, сколько драк уже на трибунах произошло? женщин с детьми уже эвакуировали?
Нет, это они сами напились и спровоцировали массовую драку. Фан айди на них нет, окаянных!
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Dizzod
Ответ Bartez1986
чо там, сколько драк уже на трибунах произошло? женщин с детьми уже эвакуировали?
может после матча подерутся, ну не могут же депутаты ошибаться, без айди невозможно проводить матчи.
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Денис Давыдов
Ответ Bartez1986
чо там, сколько драк уже на трибунах произошло? женщин с детьми уже эвакуировали?
кричали нацистские кричалки всех срочно судить!!1 😂
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Руслан Ахатов
как такое вообще можно смотреть 🥱🥱🥱
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Новый тренер ФК Спартак
за хотдоги пришли?
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Ростовский
Ответ Геннадий Тимченко
почему то скучной и дерьмовой игрой сегодня потчуют зрителей, не находите❓
Вы первый день футбол смотрите? На суперкубок всегда была скудная игра, так как первая игра в сезоне и команды ещё не в форме.
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Кавабунга Шреддоголовый
Много бюджетников с дач согнали за тарелку с гречкой?
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OldRedWhite
Ответ ТрактоПоктер
Да просто на реках не клюёт, на дачах не растёт и в отпусках солнце не светит!
Не так !
Хитрая операция агентов западных спецслужб по дискредитации Фан ID - нашего национального достояния!
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Вова Пупкин
Какое счастье!
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Faust Doc
Ответ nerol
Поменьше гы гы гы, пожалуйста, а то у вас в последних комментариях их избыток
Принял, услышал!
гы гы гы
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HRYNDEL
И это в Казани!!!
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Ройтер
Ответ Bartez1986
чо там, сколько драк уже на трибунах произошло? женщин с детьми уже эвакуировали?
Да, 28 коней за файеры в поезде задержвли
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FilinMD
Ответ Новый тренер ФК Спартак
за хотдоги пришли?
Чак-чак бесплатно наверное давали
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