«Спартак» близок к покупке левого защитника «Сассуоло» Рожерио. Сумма трансфера – около 8 млн евро (Metaratings)

Левый защитник «Сассуоло» Рожерио да Силва, вероятно, перейдет в «Спартак».

Красно-белые близки к покупке 25-летнего бразильца примерно за 8 млн евро, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы находятся в стадии обсуждения по финальной сумме сделки и графику платежей.

Рожерио готов к переезду в Россию, с ним обсуждали предварительные условия возможного контракта, в кандидатуре защитника заинтересован главный тренер « » Гильермо Абаскаль.

«Спартак» пытался подписать игрока еще в декабре 2022 года, но « » ответил отказом.

Контракт Рожерио с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Статистика футболиста – здесь.