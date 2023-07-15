«Спартак» близок к покупке левого защитника «Сассуоло» Рожерио. Сумма трансфера – около 8 млн евро (Metaratings)
Левый защитник «Сассуоло» Рожерио да Силва, вероятно, перейдет в «Спартак».
Красно-белые близки к покупке 25-летнего бразильца примерно за 8 млн евро, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, клубы находятся в стадии обсуждения по финальной сумме сделки и графику платежей.
Рожерио готов к переезду в Россию, с ним обсуждали предварительные условия возможного контракта, в кандидатуре защитника заинтересован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
«Спартак» пытался подписать игрока еще в декабре 2022 года, но «Сассуоло» ответил отказом.
Контракт Рожерио с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Статистика футболиста – здесь.
хорошо, что хотя бы слухи уже ведутся о защитнике.