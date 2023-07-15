«Спартак» близок к покупке левого защитника «Сассуоло» Рожерио. Сумма трансфера – около 8 млн евро (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Рожерио да Силва Футбол

Левый защитник «Сассуоло» Рожерио да Силва, вероятно, перейдет в «Спартак».

Красно-белые близки к покупке 25-летнего бразильца примерно за 8 млн евро, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы находятся в стадии обсуждения по финальной сумме сделки и графику платежей.

Рожерио готов к переезду в Россию, с ним обсуждали предварительные условия возможного контракта, в кандидатуре защитника заинтересован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Спартак» пытался подписать игрока еще в декабре 2022 года, но «Сассуоло» ответил отказом.

Контракт Рожерио с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Статистика футболиста – здесь.

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Ну наконец-то сильный, профильный, левый защитник (левоногий), так ещё и из Серии А. С уходом Айртона позиция просидела, так что игрок необходим.
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоша Петров
Для Спартака и РПЛ в целом очень хорошое подписание(если произойдет).Опыт более 150-ти матчей в серии А за Сассуоло.Из сильных сторон хороший контроль мяча,пас и перехваты.При условии восстановления от травмы Тавареша у Спартака вырисовывается очень интерсеые пары крайних защитников Рожерио-Хлусевич,Тавареш-Денисов.У Спартака еще на флангах атаки очень сильная конкуренция на 2 места Промес,Мозес,Зиньковский,Бонгонда,Медина.Нужен еще хороший центральный защитник и на бумаге состав будет реально грозной силой.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Мне всё больше нравится как дела движутся ❤️❤️❤️❤️
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kemal_spartak
Ответ Никита Самарин
Ну наконец-то сильный, профильный, левый защитник (левоногий), так ещё и из Серии А. С уходом Айртона позиция просидела, так что игрок необходим.
Просела, Никита, просела)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Защитник годный нам не помещает
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-=Калян-Малян=-
Ответ Никита Самарин
Ну наконец-то сильный, профильный, левый защитник (левоногий), так ещё и из Серии А. С уходом Айртона позиция просидела, так что игрок необходим.
Айртон это Быстров, которого наставили в защиту, а не защитник
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikolakovalenko@mail.ru
Ну вот наконец то защитника нашли. В центр ещё надо бы .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
box2box2
Топовые у Спартачка трансферы для сегодняшнего времени. Опять бензин подорожает(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Морозов
Ответ Никита Самарин
Ну наконец-то сильный, профильный, левый защитник (левоногий), так ещё и из Серии А. С уходом Айртона позиция просидела, так что игрок необходим.
Айртон хорошо мяч вперед продвигал, но кпд от продвижения, к сожалению, был очень низкий, особенно эти его смещения вправо под удар нерабочей ногой вызывали у меня лично большое недоумение
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Ответ -=Калян-Малян=-
Айртон это Быстров, которого наставили в защиту, а не защитник
Это защитник, который сейчас вызывается и играет в сборной Бразилии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Ответ Никита Самарин
Ну наконец-то сильный, профильный, левый защитник (левоногий), так ещё и из Серии А. С уходом Айртона позиция просидела, так что игрок необходим.
Как просела? Если Хлусевич слева - это лучший по отборам и перехватам защитник в Спартаке. Если учесть, что Айртон в атаке был бесполезен последние пару лет, ещё хуже чем молодой Комбаров. Просто бегал вперёд и падал в штрафной...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexus-1990
Ответ Гоша Петров
Для Спартака и РПЛ в целом очень хорошое подписание(если произойдет).Опыт более 150-ти матчей в серии А за Сассуоло.Из сильных сторон хороший контроль мяча,пас и перехваты.При условии восстановления от травмы Тавареша у Спартака вырисовывается очень интерсеые пары крайних защитников Рожерио-Хлусевич,Тавареш-Денисов.У Спартака еще на флангах атаки очень сильная конкуренция на 2 места Промес,Мозес,Зиньковский,Бонгонда,Медина.Нужен еще хороший центральный защитник и на бумаге состав будет реально грозной силой.
ещё бы вместо шамара равноценного конкурента Соболеву
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Andre Ter Shtegen
Извините, что спрашиваю здесь, а ЦСКА кого-то собирается приобретать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
еще бы мощного цз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
свинья в лесу
таким источникам вообще верить нельзя.
хорошо, что хотя бы слухи уже ведутся о защитнике.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Самарин
Ответ kemal_spartak
Просела, Никита, просела)
😉👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Ответ Никита Самарин
Это защитник, который сейчас вызывается и играет в сборной Бразилии.
Кариока тоже вызывался в сборную, ну и?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Ответ Роман Морозов
Айртон хорошо мяч вперед продвигал, но кпд от продвижения, к сожалению, был очень низкий, особенно эти его смещения вправо под удар нерабочей ногой вызывали у меня лично большое недоумение
Согласен, если первый год было что-то интересное от него - то потом он просто бегал вперёд, не знал куда деть мяч и иногда просто падал в штрафной. И это мы ещё все смеялись над Комбаров в молодости, когда он бегал вперёд и навешивал. Из 3-5 только один навес был точный. Но при этом Комбаров в какого топяра вырос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сырчин
Ответ Mark Andre Ter Shtegen
Извините, что спрашиваю здесь, а ЦСКА кого-то собирается приобретать?
ЦСКА и Динамо, как братские клубы, пока только продают. И если Динамо по старой дружбе тренера может из Оренбурга набрать, то за ЦСКА я не знаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий