Глава РПЛ Алаев о Fan ID: «Есть закон, надо выполнять. Хочу, чтобы мы нашли варианты, при которых откажемся от бойкотов»

Глава РПЛ считает необходимым выполнять закон о Fan ID.

Александр Алаев заявил, что после вступления в силу закона о карте болельщика нужно найти варианты, при которых фанаты вернутся на стадионы.

В субботу «Зенит» обыграл ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч, прошедший без Fan ID, посетили 40876 человек.

– Такая атмосфера может способствовать послаблениям в плане карты болельщика?

– Про эту тему уже столько сказано... Есть закон, его надо выполнять. Не хочу каждый раз это повторять. Хочу, чтобы мы все нашли варианты, при которых откажемся от бойкотов и вернемся на стадионы. Где‑то каждый пойдет навстречу.

Спросите у каждого болельщика, кто был сегодня на трибунах: все хотят таких матчей. Футбол нужен болельщикам, а болельщики нужны футболу. Чем быстрее к этому придем, тем раньше увидим такой же праздник на всех матчах РПЛ.

Я уверен, что это вполне возможно, ведь футбол – вид спорта номер один, – сказал Алаев.