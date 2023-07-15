Глава РПЛ Алаев о Fan ID: «Есть закон, надо выполнять. Хочу, чтобы мы нашли варианты, при которых откажемся от бойкотов»
Глава РПЛ считает необходимым выполнять закон о Fan ID.
Александр Алаев заявил, что после вступления в силу закона о карте болельщика нужно найти варианты, при которых фанаты вернутся на стадионы.
В субботу «Зенит» обыграл ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч, прошедший без Fan ID, посетили 40876 человек.
– Такая атмосфера может способствовать послаблениям в плане карты болельщика?
– Про эту тему уже столько сказано... Есть закон, его надо выполнять. Не хочу каждый раз это повторять. Хочу, чтобы мы все нашли варианты, при которых откажемся от бойкотов и вернемся на стадионы. Где‑то каждый пойдет навстречу.
Спросите у каждого болельщика, кто был сегодня на трибунах: все хотят таких матчей. Футбол нужен болельщикам, а болельщики нужны футболу. Чем быстрее к этому придем, тем раньше увидим такой же праздник на всех матчах РПЛ.
Я уверен, что это вполне возможно, ведь футбол – вид спорта номер один, – сказал Алаев.
Сегодняшний матч всё показал. Полный стадион фанатов. Классная атмосфера и безопасно всё.
И ещё. Введёте FAN-ID на Кубке и Первой лиге, растеряете последних болельщиков. В мире столько всего интересного помимо футбола. Так что это ВАМ нужно, чтобы МЫ ходили. Вот и думайте, как и трусливому карлику услужить, и болельщиков вернуть. Вас за этим и посадили в кресла.