Глава РПЛ Алаев о Fan ID: «Есть закон, надо выполнять. Хочу, чтобы мы нашли варианты, при которых откажемся от бойкотов»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ болельщики OLIMPBET Суперкубок России Александр Алаев Матч ТВ Fan ID Футбол

Глава РПЛ считает необходимым выполнять закон о Fan ID.

Александр Алаев заявил, что после вступления в силу закона о карте болельщика нужно найти варианты, при которых фанаты вернутся на стадионы.

В субботу «Зенит» обыграл ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Матч, прошедший без Fan ID, посетили  40876 человек.

– Такая атмосфера может способствовать послаблениям в плане карты болельщика?

– Про эту тему уже столько сказано... Есть закон, его надо выполнять. Не хочу каждый раз это повторять. Хочу, чтобы мы все нашли варианты, при которых откажемся от бойкотов и вернемся на стадионы. Где‑то каждый пойдет навстречу.

Спросите у каждого болельщика, кто был сегодня на трибунах: все хотят таких матчей. Футбол нужен болельщикам, а болельщики нужны футболу. Чем быстрее к этому придем, тем раньше увидим такой же праздник на всех матчах РПЛ.

Я уверен, что это вполне возможно, ведь футбол – вид спорта номер один, – сказал Алаев.

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36 комментариев

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Ростовский
Есть глупый закон о Fan ID. Его нужно отменять.

Сегодняшний матч всё показал. Полный стадион фанатов. Классная атмосфера и безопасно всё.
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DiMANUTD
Как издали, так и отмените, нахлебники
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therealgreenman
Мы все тут знает выход из этой ситуации, а вы вот уж думайте…
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Владимир Данилов
Надо исполнять? Мы и исполняем: где не нужен FAN-ID - ходим, где нужен - не ходим. То, что у вас картинка, статистика и экономика страдают - это ваши проблемы.

И ещё. Введёте FAN-ID на Кубке и Первой лиге, растеряете последних болельщиков. В мире столько всего интересного помимо футбола. Так что это ВАМ нужно, чтобы МЫ ходили. Вот и думайте, как и трусливому карлику услужить, и болельщиков вернуть. Вас за этим и посадили в кресла.
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RBChannel
Парни, вы реально думаете, что от их мнения и желания что-то зависит. Чиновник - лояльность.
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Ovi174
Ответ Ростовский
Есть глупый закон о Fan ID. Его нужно отменять. Сегодняшний матч всё показал. Полный стадион фанатов. Классная атмосфера и безопасно всё.
Глупый закон это еще мягко сказано… К сожалению те кто у власти, не способны признать свои ошибки и отменить закон, для них это проявление слабости. Уверен что в будущем закон обязательно отменят, но это будет уже при другом режиме!
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Кирилл.С-Пб
Ответ mikhuil
Эх, если б все законы и поручения царя исполнялись....
"Он мне не царь" (с) Геркулес
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Vitamin_B
боюсь на отмену никто не пойдет, уже слишком много денег вложено (можно заменить другим словом), а своей неправоты они не признают
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Дмитрий9779
Что значит, есть закон-надо выполнять?Его не было,взяли и придумали доп.трудности для похода на футбол.
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Илья Савчук
Ответ Ростовский
Есть глупый закон о Fan ID. Его нужно отменять. Сегодняшний матч всё показал. Полный стадион фанатов. Классная атмосфера и безопасно всё.
Ростовский написал что-то не уровня Первой им. Алексеева, быть такого не может
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DZ0
Сделайте Фан айди по желанию за какие-то призы. Может народ и будет оформлять немножко. И фанаты вернутся на стадик, без фан айди
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molot p
опять эта галимая мантра про закон надо выполнять, как задетектить совка
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Barvex
Ближе к выборам д.едушка отменит Fan ID.
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Recreated
Сначала они придумали настоящую хренотню, а теперь думают, как от этой хренотни избавится, как же всё сложно!!
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f0mk4
Многие последние решения настолько противоестественны, что будут точно отменены, и фан айди в их число тоже попадет думаю
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ymuller
есть вариант - не использовать для внутренних соревнований
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R. Giskard Reventlov
Вариант простой. Режим, вся власть, все ограничения аут, и бойкоты закончатся
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Анатолий Антонов
Может изначально отказаться от принятия законов, которые вводятся: а. В ущерб. б. Вне логики и вне, собственно, главного Закона. Алаев отменит?
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ProZ
Отменить этот "закон" это отличный вариант.
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nerol
Ответ mikhuil
Не -, а =
Это одно и тоже в данном случае.
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андрэ
где каждый пойдет на встречу)) в таких ситуациях первый шаг за сильным
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Recreated
Ответ f0mk4
Многие последние решения настолько противоестественны, что будут точно отменены, и фан айди в их число тоже попадет думаю
Особенно пенсионный возраст! Но его не вернут это точно, на войну уже денег нет, теперь газ начнёт дорожать!
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mikhuil
Эх, если б все законы и поручения царя исполнялись....
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Безумный Макс
неисправимые люди просто))
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ciao.ragazzi.2519
какой можно найти компромисс в этой ситуации ?
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