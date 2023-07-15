«И, поверженный в бою, я воскресну и спою». Фанаты «Зенита» устроили акцию в память о погибших в результате боевых действий болельщиках команды на Суперкубке
Фанаты «Зенита» почтили память болельщиков клуба, погибших в результате боевых действий.
Во время игры с ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России на трибуне петербуржцев растянули баннер со словами из песни Игоря Талькова: «И, поверженный в бою, я воскресну и спою».
Также фанаты подняли портреты болельщиков «Зенита», лишившихся жизни.
Трибуна ЦСКА встретила акцию аплодисментами.
Фото: t.me/ultras_action
Заряды «Русские, вперед!» и «Слава России!» скандировали фанаты «Зенита» и ЦСКА во время переклички на Суперкубке
«Я мечтаю вернуться с войны
На которой родился и рос
На руинах нищей страны
Под дождями из слёз
Но не предан земле тиран
Объявивший войну стране
И не видно конца и края
Этой войне»
Ухватились за 2 строчки.
Советую послушать песню Метаморфоза нынешнему поколению ЕГЭ. Ну если конечно мозг ещё не весь промыт
ZZZ
а ты про других, ну так они за свой карман и дворец Путина воевали.