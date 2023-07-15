«И, поверженный в бою, я воскресну и спою». Фанаты «Зенита» устроили акцию в память о погибших в результате боевых действий болельщиках команды на Суперкубке

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики OLIMPBET Суперкубок России Политика контент Футбол

Фанаты «Зенита» почтили память болельщиков клуба, погибших в результате боевых действий.

Во время игры с ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России на трибуне петербуржцев растянули баннер со словами из песни Игоря Талькова: «И, поверженный в бою, я воскресну и спою».

Также фанаты подняли портреты болельщиков «Зенита», лишившихся жизни.

Трибуна ЦСКА встретила акцию аплодисментами.

Фото: t.me/ultras_action

Заряды «Русские, вперед!» и «Слава России!» скандировали фанаты «Зенита» и ЦСКА во время переклички на Суперкубке

Материалы по теме

71 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Иванов
Забыли добавить" в стране не дураков,а гениев"
+89
-18
+71
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Игорь бы это не одобрил.
+51
-18
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
Ахахаха
+40
-7
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амбарцум Амбарцумян
Первый куплет этой песни:
«Я мечтаю вернуться с войны
На которой родился и рос
На руинах нищей страны
Под дождями из слёз
Но не предан земле тиран
Объявивший войну стране
И не видно конца и края
Этой войне»
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KMR
Даже не вникают в смысл песни. 90% наверное ее даже не слушали полностью
Ухватились за 2 строчки.
Советую послушать песню Метаморфоза нынешнему поколению ЕГЭ. Ну если конечно мозг ещё не весь промыт
+29
-7
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
manhuntrock
Ну, какая Европа, чуваки?) Только вечный бан.)
+39
-20
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
надо было первый куплет спеть
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nolan_90
Тальков пел эту песню в надежде, что Россия наконец-то извлекла все возможные уроки из своей истории, но "уважаемые" фанаты футбола поняли все не так.
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bullet91
а песня точно про это?))
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lxreich7
Ну для спортса прям праздник сегодня. За что погибли? А вы вспомните матч по мини футболу - москаляку на Гиляку , смерть русским. И сколько стиралось комментов , как это замалчивалось. Вот это позор -быть манкуртами. а этим ребятам слава и вечный поклон
+79
-71
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гиляку на москаляку!
Ответ Николай Иванов
Забыли добавить" в стране не дураков,а гениев"
Неумные. Даже не понимают смысл песен, которые цитируют.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Вообще классная атмосфера на матче была. Очень правильно было воздержаться от взаимных оскорблений. Надеюсь и другие команды последуют примеру
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
terskiy
Ответ KMR
Игорь бы это не одобрил.
Игорь мало того, что был политическим флюгером, так еще и унылым плагиатчиком (даже эту музыку слизал с Lily Was Here)
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pazo
Откуда столько демилитаризованных среди движа только? Потерь же нет
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Ответ nolan_90
Тальков пел эту песню в надежде, что Россия наконец-то извлекла все возможные уроки из своей истории, но "уважаемые" фанаты футбола поняли все не так.
Пока учить людей истории будут люди типа Талькова, никакие правильные выводы сделаны не будут
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rude.
Цоя замарали, уже и до Талькова добрались, они бы о###ли от происходящего сегодня...
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Зяблов
спортс предатели!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quaterbackathome
Ответ Lxreich7
Ну для спортса прям праздник сегодня. За что погибли? А вы вспомните матч по мини футболу - москаляку на Гиляку , смерть русским. И сколько стиралось комментов , как это замалчивалось. Вот это позор -быть манкуртами. а этим ребятам слава и вечный поклон
+
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
koshaus
Ответ Ruslan Shulz
и много погибло болел на суперкубке?
И на какой минуте начались боевые действия на суперкубке?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ zzzeeerrrooo
во как, а чего тогда Аляску не защищаем?
Классный ник у тебя
ZZZ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lxreich7
Ответ bellyashe
Комментарий удален модератором
Вы мне не рассказывайте , потому что я в Одессе жил до 2015 года. Можно список погибших? 50 человек сожженых заживо я вам список дать могу. И это страшно , любое преступление должно понести наказание. Но самое страшное , что жертвы были забыты , а убийцы не понесли наказание. Убийцы такие как ***** Стерненко - там герои. Что ж , какая страна - такие и герои
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
Быть воином жить вечно
+18
-17
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ Сергей Васильев
Комментарий удален модератором
Да, жалко тех 15 человек погибших от рук Вагнера, защищая страну, жаль про них забыли быстро прост и их убийцы не понесут наказания никакого.
а ты про других, ну так они за свой карман и дворец Путина воевали.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Человек из футбола
ох как либерах корежит)))
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Комментарий удален модератором
Дату назови
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий