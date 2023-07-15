Фанаты «Зенита» почтили память болельщиков клуба, погибших в результате боевых действий.

Во время игры с ЦСКА за на трибуне петербуржцев растянули баннер со словами из песни Игоря Талькова: «И, поверженный в бою, я воскресну и спою».

Также фанаты подняли портреты болельщиков «Зенита», лишившихся жизни.

Трибуна ЦСКА встретила акцию аплодисментами.

Фото: t.me/ultras_action

Заряды «Русские, вперед!» и «Слава России!» скандировали фанаты «Зенита» и ЦСКА во время переклички на Суперкубке