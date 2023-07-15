Россия может сыграть с Бразилией в 2024 году: «Находимся в переговорах. При определенных обстоятельствах матч будет проведен»

Теги Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России может сыграть с Бразилией в 2024 году.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

«Матч с Бразилией? Прямо сейчас такой возможности нет, но мы находимся в переговорах с коллегами из Бразилии.

Думаю, при определенных обстоятельствах матч будет проведен. Скорее всего, уже в следующем году. Это зависит от многих обстоятельств и не только временных», – сказал Митрофанов. 

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46 комментариев

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Доктор Верховцев
Может! Я даже знаю, как организовать сборную Бразилии без перелёта игроков в Россию!
+19
-2
+17
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SAF22
Ответ Мукунку хороший
«При определённых обстоятельствах матч будет проведен».. о чем это он.?
например, одного маленького старика вынесут вперед ногами и по всей стране зазвучат нотки балета "Лебединое озеро"
+20
-5
+15
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Peter Parker
Ответ Mikas7
смена власти?
Так в Бразилии и так уже выбрали нового президента.
+20
-6
+14
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мукунку хороший
«При определённых обстоятельствах матч будет проведен».. о чем это он.?
Все прекрасно знают, что он имел ввиду
+14
-2
+12
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ciao.ragazzi.2519
что за условия интересно
+10
-2
+8
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ivannumber1
Было бы классно. В лужниках. При полном стадионе. Эх, мечты)
+7
-1
+6
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Mikas7
Ответ ciao.ragazzi.2519
что за условия интересно
смена власти?
+13
-8
+5
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Марат Люсьеныч
Размах на Бразилию, удар на Узбекистан. Примерно так
+4
0
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Уся Ваткин
Ответ Xm.md
На траве?
на песке
+2
0
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Мукунку хороший
«При определённых обстоятельствах матч будет проведен».. о чем это он.?
+4
-3
+1
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Злой Марли
Можно просто с зенитом сыграть
+1
0
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Xm.md
Ответ Уся Ваткин
в хоккей с шайбой
На траве?
+1
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Ковид 07.10.52
Во наговорил....никакой определенности...
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Мукунку хороший
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все прекрасно знают, что он имел ввиду
Что имеет.. то и введет?
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Verhovn
Ответ Злой Марли
Можно просто с зенитом сыграть
Как вариант)
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Mikas7
Ответ Peter Parker
Так в Бразилии и так уже выбрали нового президента.
потому мы пишем не про Бразилию
+3
-3
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Зубы Дзюбы
Ответ ciao.ragazzi.2519
что за условия интересно
Все бразильцы из чемпионата России.
7 зенитовские, конские и ещё по мелочи
0
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Уся Ваткин
в хоккей с шайбой
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Roman Araslanov
С зенитом короче говоря
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Chelsea`s Lev
Контора пишет, – сказал Остап. – Это возмутительно! – заорал одноглазый. – Отдайте мою ладью. (12 стульев) :)
0
0
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Superkenguroo
У нас будет своя сборная Бразилии, с блекджеком и..., ну вы поняли
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Mikhail Gorbachev
Сыграют они разве что в ФИФЕ =)
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who_to_I
Ответ who_to_I
А Мелком за кого играть будет?
Ой, Малком
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Mbest77
Не, ну нафига сборной Ротенберга играть в хоккей с бразильцами?
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Барсик Юрана
Главное чтобы Путин туда не летал, а то ещё выдадут законным преследователям - США. И это опять нож в спину ..
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