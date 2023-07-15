Россия может сыграть с Бразилией в 2024 году: «Находимся в переговорах. При определенных обстоятельствах матч будет проведен»

Сборная России может сыграть с Бразилией в 2024 году.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Матч с Бразилией? Прямо сейчас такой возможности нет, но мы находимся в переговорах с коллегами из .

Думаю, при определенных обстоятельствах матч будет проведен. Скорее всего, уже в следующем году. Это зависит от многих обстоятельств и не только временных», – сказал Митрофанов.