Россия может сыграть с Бразилией в 2024 году: «Находимся в переговорах. При определенных обстоятельствах матч будет проведен»
Сборная России может сыграть с Бразилией в 2024 году.
Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«Матч с Бразилией? Прямо сейчас такой возможности нет, но мы находимся в переговорах с коллегами из Бразилии.
Думаю, при определенных обстоятельствах матч будет проведен. Скорее всего, уже в следующем году. Это зависит от многих обстоятельств и не только временных», – сказал Митрофанов.
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