Ари: «В месте, где мы живем, у нас один президент – Путин. Все бразильцы говорят хорошо о нем, он сильный и уверенный в себе мужик»

Теги Спартак премьер-лига Россия Владимир Путин Ари Краснодар Политика Футбол

Ари рассказал, как в Бразилии относятся к Владимиру Путину.

«В Бразилии абсолютно нормально относятся к русским. В месте, где мы живем, у нас один президент – Владимир Путин. Все бразильцы говорят хорошо о нем и о русских людях. Ничего плохого о России я не слышал, есть только недовольство США.

Да, все в нашей стране переживают о последних событиях, они плохо относятся к тому, что развязали американцы. Многие в Бразилии хотят, чтобы президентом был сильный и уверенный в себе мужик. Путин таким и является. Бразильцы видят, что этот человек никому не даст в обиду свою страну», – сказал бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и сборной России.

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118 комментариев

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Novak
Что значит "в обиду не даёт"? Сам же постоянно жалуется, что все вокруг его обманывают.
+159
-8
+151
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Криштиану Роналду
За которого проблемы решает Лукашенко.
+160
-18
+142
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Ебздрогыч
Удобно любить Путина из Бразилии
+132
-22
+110
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0:4 на спотифай камп ноу
Это такой сильный президент, который никогда не участвовал в дебатах и никогда не давал интервью оппозиционерам??? Это о нем речь?
+95
-6
+89
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razoblachitel
Ответ charly_54
Перечислите все проблемы, которые он решал?
вооружённый мятеж внутри России. думаю, этого с лихвой достаточно
+85
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+77
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razoblachitel
сильный и уверенный в себе человек не прячется в бункере
+77
-7
+70
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charly_54
Ответ Ебздрогыч
Удобно любить Путина из Бразилии
Или из Лондона
+54
-1
+53
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Melnikov1968
А мне плевать как в Бразилии относятся к Путину. И Ари это не авторитет. Он что академик,ученый,доктор наук? Абсолютно бестолковый персонаж,о котором знают только ногомячисты. Так и в футбол играл на посредственном уровне.
+47
-2
+45
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Vlad33
Сильный и уверенный вжиквжик опять продлевает "зерновую сделку". Опять заскамили мамонта.
+45
-4
+41
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Охладите траханье
Ответ Ебздрогыч
Многие отмечают его силу, но почему-то никто не выделяет ум, расчетливость. Думаю, это неспроста...
Ну так невозможно выделить то, чего нет. Да и силу упоминают, по большей части, проплаченные. Всю его "силу" показало спешное бегство в Питер, когда его повар с поварятами решили к Москве прогуляться😆
+40
-4
+36
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Ярослав Ройс
Ответ Vlad33
Сильный и уверенный вжиквжик опять продлевает "зерновую сделку". Опять заскамили мамонта.
Хозяева из Турции велели, понимать надо
+34
-1
+33
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Lisnil
Ну так пусть забирают, не жалко
+29
-2
+27
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Aleks Del Piero
Депутатское кресло этому господину
+26
-5
+21
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haymaker
Обама и бразильцам гадит, ну что за человек.
+19
-1
+18
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Ебздрогыч
Многие отмечают его силу, но почему-то никто не выделяет ум, расчетливость. Думаю, это неспроста...
+21
-8
+13
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derko12
а Ари о чем-то еще кроме питуна разговаривает?
+12
0
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Денис Давыдов
Ответ Novak
Что значит "в обиду не даёт"? Сам же постоянно жалуется, что все вокруг его обманывают.
это все ещё не красные линии, а вот когда их перейдут... ничего не будет правда, ведь анекдот назло врагу разбомбим Воронеж, ибо их детей там точно нет в отличие от запада, уже является правдой.
+13
-2
+11
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Мистер Уайт
Знатно лизнул. Достоин того, чтобы позвали поиграть с царём в хоккей.
+12
-3
+9
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Pol Belov
Ответ charly_54
Перечислите все проблемы, которые он решал?
гвозди делает и в РФ отправляет... за врагами следят, знаю когда те на нас напасть собираются... еще водку хорошую поставляет... сухое молоко (только что вот купил), наши почему-то сухое молоко из манки делают, может производители просто молоко никогда не пили, в глаза не видели?
+10
-1
+9
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Kasztelan
"В ЮАР (50 процентов) и особенно в Бразилии (77 процентов) - преобладает негативное отношение к президенту РФ"
https://www.dw.com/ru/gde-v-mire-ruhnulo-doverie-k-putinu-i-rf-itogi-novogo-oprosa/a-66180922
+11
-3
+8
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Павел Мельников
Ответ bad_bear
какие вы тут наивные 🤦‍♂️ вам спектакль разыграли, а вы на него повелись 😬
Расскажите, как все было. Нам, обманутым, очень интересно.
+8
-1
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Denis in Wonderland
Ответ Ебздрогыч
Удобно любить Путина из Бразилии
или с Тенерифе
+6
0
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haymaker
Ответ bad_bear
какие вы тут наивные 🤦‍♂️ вам спектакль разыграли, а вы на него повелись 😬
О, расскажи суть. Каковы были цели спектакля? Достигнуты ли? Точно ли необходимо для достижения целей всех на уши поднимать?
+6
0
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Greenalem
Ответ Аморалинни
Согласен. Поэтому он выступал в Лужниках, пока квнщик прятался в подземелье)))
Да, военкоры видимо для прикола отсидели двухнедельный карантин перед встречей. А так, молодец, Путин один раз съездил в Мариуполь, когда надо было разболтать историю с Гаагой, и один раз в Дербент, когда после мятежа его акции упали)
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Tiestorzn17
Если он уедет в Бразилию навсегда скучать не будем, забирайте
+6
-1
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