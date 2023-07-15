Ари: «В месте, где мы живем, у нас один президент – Путин. Все бразильцы говорят хорошо о нем, он сильный и уверенный в себе мужик»
Ари рассказал, как в Бразилии относятся к Владимиру Путину.
«В Бразилии абсолютно нормально относятся к русским. В месте, где мы живем, у нас один президент – Владимир Путин. Все бразильцы говорят хорошо о нем и о русских людях. Ничего плохого о России я не слышал, есть только недовольство США.
Да, все в нашей стране переживают о последних событиях, они плохо относятся к тому, что развязали американцы. Многие в Бразилии хотят, чтобы президентом был сильный и уверенный в себе мужик. Путин таким и является. Бразильцы видят, что этот человек никому не даст в обиду свою страну», – сказал бывший нападающий «Краснодара», «Спартака» и сборной России.
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