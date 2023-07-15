Глава МЛС о Месси: «Величайший игрок на свете. Лионель покажет всему миру, что МЛС может быть лигой, которую выбирают лучшие»
Руководитель МЛС рад, что «Интер Майами» подписал Лионеля Месси.
«Мы в восторге от того, что величайший футболист на свете выбрал «Интер Майами» и МЛС. Его решение свидетельствует о том, что наша лига и наш вид спорта набирают силу и энергию в Северной Америке.
Мы не сомневаемся в том, что Лионель покажет всему миру, что МЛС может быть лигой, которую выбирают лучшие футболисты.
Мы с нетерпением ждем его дебюта в Кубке лиг в этом месяце», – сказал Дон Гарбер.
Не нужно уже что то доказывать