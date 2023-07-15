Глава МЛС о Месси: «Величайший игрок на свете. Лионель покажет всему миру, что МЛС может быть лигой, которую выбирают лучшие»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Руководитель МЛС рад, что «Интер Майами» подписал Лионеля Месси.

«Мы в восторге от того, что величайший футболист на свете выбрал «Интер Майами» и МЛС. Его решение свидетельствует о том, что наша лига и наш вид спорта набирают силу и энергию в Северной Америке.

Мы не сомневаемся в том, что Лионель покажет всему миру, что МЛС может быть лигой, которую выбирают лучшие футболисты.

Мы с нетерпением ждем его дебюта в Кубке лиг в этом месяце», – сказал Дон Гарбер.

Месси – в Майами. Онлайн новой жизни Лео

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28 комментариев

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Bazilic
Ответ Геннадий Тимченко
Пешехода понятнее всего бы представил публике Массимо Стано - Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной ходьбе, продемонстрировав свою походку, которая и привела его к успеху👏👏👏
Это на сколько Месси сильнее всех в мире, что пешком он взял Чм?
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инок
Месси в лиге - пожалуй лучшая реклама МЛС.
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Камбоджа Иванов
Лучшие пенсионеры в МЛС, лучшие рвачи в КСА
+4
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+1
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Этот Райола хочет денег
Во время матчей нужно будет показывать на экранах лучшие моменты пикового Месси, чтобы отвлекать болел от происходящего убожества на поле, дабы не начался свист.
+8
-7
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Геннадий Тимченко
Пешехода понятнее всего бы представил публике Массимо Стано - Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной ходьбе, продемонстрировав свою походку, которая и привела его к успеху👏👏👏
Прикинь, как ты опустил сейчас Кри Ро, Мбаппе, Неймара и Винисиуса, Модрича. Тем пыжились и бегали, а Месси пешком ходил
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razoblachitel
Ответ Игорь Климов
Но только карьеру заканчивают в Саудовской Аравии, так как этот чемпионат практически никому в мире не интересен.
так же, как и млс
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Он саМый
Ваша лига в вашей стране на пятых ролях, а этот "лучший" игрок боится конкуренции даже в Саудовской аравии. Он приехал за комфортом, это его слова
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Геннадий Тимченко
Ответ belikovda.90
Прикинь, он слил саудитам и обыграл всех остальных
Две ничьи - их вытащил вратарь или вы не смотрели ЧМ❓🤣
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-3
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Геннадий Тимченко
Две ничьи - их вытащил вратарь или вы не смотрели ЧМ❓🤣
Так в плей-офф нет ничьих))) Там игра не 90 минут, а на победу)) Загугли правила
+2
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Nj S
Ответ Decard Show
меси конечно великий игрок но к сожалению в возврасте 35 он треском провалился в европе и решил доигрывать в национальном чемпионате Соединенного Штата Америки в статусе "свадебного генерала "
Главное взял ЧМ и выиграл все
Не нужно уже что то доказывать
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razoblachitel
Ответ VERBLYUD
Геннадий 🤡ченко, против Нидерландов у него 1+1, против Франции 2 гола + поучаствовал в голе Ди Марии. Без результативной игры Лео не было бы серии пенальти.
без пенальти Месси не было бы серии пенальти
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