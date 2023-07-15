Глава МЛС о Месси: «Величайший игрок на свете. Лионель покажет всему миру, что МЛС может быть лигой, которую выбирают лучшие»

Руководитель МЛС рад, что «Интер Майами» подписал Лионеля Месси.

«Мы в восторге от того, что величайший футболист на свете выбрал « » и МЛС. Его решение свидетельствует о том, что наша лига и наш вид спорта набирают силу и энергию в Северной Америке.

Мы не сомневаемся в том, что покажет всему миру, что может быть лигой, которую выбирают лучшие футболисты.

Мы с нетерпением ждем его дебюта в Кубке лиг в этом месяце», – сказал Дон Гарбер.

Месси – в Майами. Онлайн новой жизни Лео