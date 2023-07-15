Лионель Месси: «Рад начать новый этап карьеры в «Интер Майами». Это превосходная возможность»

Лионель Месси прокомментировал подписание контракта с «Интер Майами».

«Я рад начать новый этап своей карьеры в « » и Соединенных Штатах Америки.

Это превосходная возможность, и мы вместе продолжим реализацию этого прекрасного проекта. Идея состоит в том, чтобы работать вместе ради достижения поставленных целей, и я очень хочу начать оказывать помощь здесь, в моем новом доме», – сказал 36-летний форвард.

Контракт с Месси рассчитан до 2025 года. Лионель будет играть под 10-м номером.

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