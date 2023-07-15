Лионель Месси: «Рад начать новый этап карьеры в «Интер Майами». Это превосходная возможность»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси прокомментировал подписание контракта с «Интер Майами».

«Я рад начать новый этап своей карьеры в «Интер Майами» и Соединенных Штатах Америки.

Это превосходная возможность, и мы вместе продолжим реализацию этого прекрасного проекта. Идея состоит в том, чтобы работать вместе ради достижения поставленных целей, и я очень хочу начать оказывать помощь здесь, в моем новом доме», – сказал 36-летний форвард.

Контракт с Месси рассчитан до 2025 года. Лионель будет играть под 10-м номером.

Месси – в Майами. Онлайн новой жизни Лео

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23 комментария

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Отец Абду
Лиги по количеству ЗМ:
1. МЛС - 7 ЗМ
2. Саудовская лига - 6 ЗМ
3. Европейские лиги - 1 ЗМ
+33
-2
+31
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Илья Мурашов
Месси, может, и рад, но для ценителей футбола его отъезд из Европы это грусть. Удачи в новом клубе, легенда!
+23
-4
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Oleg
Ответ Илья Мурашов
Месси, может, и рад, но для ценителей футбола его отъезд из Европы это грусть. Удачи в новом клубе, легенда!
18.12.2022 он нам подарил исполнение мечты, взял самый главный трофей в истории спорта, стал официально величайшим.
Пусть теперь играет в удовольствие, он футболу отдал все и с лихвой.
+9
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За Валенсию с 1999
Думаю, что этот переход потянет за собой трансферы в Млс статусных футболистов. В последнее время как таковых звёзд там не было со времён Ибры, Лэмпса и Стиви
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Oleg
Ответ Los Galácticos
Все де-факто два величайших футболиста в истории закончили карьеры в большом европейском клубном футболе, но есть еще возможность увидеть их в больших матчах за свои национальные сборные.
Лихо ты примазываешь роналду к ЧЕМПИОНУ МИРА Месси)
Увы, есть Месси и рядом по величию только Диего и Пеле.
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Вова Пупкин
Удачи тебе, Лео!👍
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Oleg
Ответ Отец Абду
Лиги по количеству ЗМ: 1. МЛС - 7 ЗМ 2. Саудовская лига - 6 ЗМ 3. Европейские лиги - 1 ЗМ
Поправочка: МЛС 8 ЗМ.
+5
-4
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Peter Parker
Рад, что он рад. Но все же грустно…
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tampa-bay
Рад почиллить на пляжах Флориды
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Молодой Френки
Ждем 100+ голов за сезон
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G_Batigol
Ответ Los Galácticos
Все де-факто два величайших футболиста в истории закончили карьеры в большом европейском клубном футболе, но есть еще возможность увидеть их в больших матчах за свои национальные сборные.
хейтеры долго ждали такого момента, вряд ли скоро увидим таких игроков в Европе. И те огненные эль классико 10 лет назад.
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Игорь Климов
Ответ Los Galácticos
Все де-факто два величайших футболиста в истории закончили карьеры в большом европейском клубном футболе, но есть еще возможность увидеть их в больших матчах за свои национальные сборные.
Лео Месси останется в памяти болельщиков как величайший футболист своей Эпохи, а Кринж7 просто как добротный футболист, который всю свою карьеру пытался приблизиться к гению Месси за счёт своей статистики.
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AnMe
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Глорики теперь будут не спать ночью ради его игр. Правда, родители будут заставлять спать :(
А глоры второй стороны будут смотреть игры, чтобы кинуть г-ца на спортс. Ой, это же о тгебе 🤭
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AnMe
Ответ Молодой Френки
Ждем 100+ голов за сезон
Скорее, будет как в ПСЖ +/-, ибо играл больше центре поля. Но, возможно, толковая полузащита у них есть, но это узнаем только, если смотреть матчи.
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