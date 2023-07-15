Лионель Месси: «Рад начать новый этап карьеры в «Интер Майами». Это превосходная возможность»
Лионель Месси прокомментировал подписание контракта с «Интер Майами».
«Я рад начать новый этап своей карьеры в «Интер Майами» и Соединенных Штатах Америки.
Это превосходная возможность, и мы вместе продолжим реализацию этого прекрасного проекта. Идея состоит в том, чтобы работать вместе ради достижения поставленных целей, и я очень хочу начать оказывать помощь здесь, в моем новом доме», – сказал 36-летний форвард.
Контракт с Месси рассчитан до 2025 года. Лионель будет играть под 10-м номером.
1. МЛС - 7 ЗМ
2. Саудовская лига - 6 ЗМ
3. Европейские лиги - 1 ЗМ
Пусть теперь играет в удовольствие, он футболу отдал все и с лихвой.
Увы, есть Месси и рядом по величию только Диего и Пеле.