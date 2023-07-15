«Интер Майами» объявил о переходе Месси
Лионель Месси будет играть в МЛС.
«Интер Майами» официально объявил о переходе аргентинского форварда, опубликовал видео с ним в форме команды.
Контракт с Месси рассчитан до 2025 года. Лионель будет играть под 10-м номером.
«Да, ребята. Увидимся в Майами», – сказал Месси в видео.
Фото: twitter.com/InterMiamiCF
35-летний аргентинец провел последние два сезона в «Пари Сен-Жермен», куда перешел бесплатно по истечении срока контракта с «Барселоной». В Париже он выиграл три трофея – дважды чемпионат Франции, а также Суперкубок страны.
В прошедшем сезоне Лео забил 21 гол и отдал 20 результативных передач в 41 матче. С 16 пасами в Лиге 1 он стал лучшим ассистентом.
Всего за «ПСЖ» Месси провел 75 матчей, забил 32 гола, сделал 35 ассистов и получил одну желтую карточку. Его подробная статистика доступна здесь.
Уход Месси - это потеря эстетики и красоты, магии.
Это была славная охота!
Все что можно выиграл-теперь играть в кайф! Не верится,что Лео не в Европе!
Ему бездари не нужны.