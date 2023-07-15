«Интер Майами» объявил о переходе Месси

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига трансферы Интер Майами Футбол

Лионель Месси будет играть в МЛС.

«Интер Майами» официально объявил о переходе аргентинского форварда, опубликовал видео с ним в форме команды.

Контракт с Месси рассчитан до 2025 года. Лионель будет играть под 10-м номером.

«Да, ребята. Увидимся в Майами», – сказал Месси в видео.

Фото: twitter.com/InterMiamiCF

35-летний аргентинец провел последние два сезона в «Пари Сен-Жермен», куда перешел бесплатно по истечении срока контракта с «Барселоной». В Париже он выиграл три трофея – дважды чемпионат Франции, а также Суперкубок страны.

В прошедшем сезоне Лео забил 21 гол и отдал 20 результативных передач в 41 матче. С 16 пасами в Лиге 1 он стал лучшим ассистентом.

Всего за «ПСЖ» Месси провел 75 матчей, забил 32 гола, сделал 35 ассистов и получил одну желтую карточку. Его подробная статистика доступна здесь.

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116 комментариев

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Амин Чич
я знал, что у нас разные часовые пояса, но, что бы на столько
+94
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+88
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Вячеслав Клименко
неожиданно
+73
-4
+69
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Отец Абду
Ответ David Aprasidze
В чемпионате одной команды умудрился дважды уступить кубок страны. Но по любому всунут ЗМ.
Не знал, что за полгода Кубок Франции станет поважнее чем ЧМ для хейтеров:)
+66
-14
+52
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Marat82
Вот и наступило то время, когда Месси и Роналду в Европе больше не играют, закат эпохи.
+51
-4
+47
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Bogdan Fedyuk
Ответ зак
Роналду может вернется в Ньюкасл попылит в ЛЧ..
Зачем это Ньюкаслу...
+39
-5
+34
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Arman Markosyan 25
Ответ Holy Diver
Пенки в каждом матче входят в комплект? Без них гений не сможет Интер с последнего места поднять.
Месси без пенальти забил 699 голов за карьеру)
+21
-3
+18
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Oleg
Ответ Holy Diver
Пенки в каждом матче входят в комплект? Без них гений не сможет Интер с последнего места поднять.
Как же вам больно после 18.12.2022.
+27
-11
+16
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Moe Joe
Удачи гоату 🐐
+19
-6
+13
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Митрандир цвета хаки
Ответ Marat82
Вот и наступило то время, когда Месси и Роналду в Европе больше не играют, закат эпохи.
Уход Роналду - удар только по его глорам, которые оргазмировали от его пенок и замыканий.
Уход Месси - это потеря эстетики и красоты, магии.
+16
-4
+12
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rej1sta
Бэкхем сейчас самый счастливый человек на планете)
+19
-7
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Костя Паркер
Ответ зак
Роналду может вернется в Ньюкасл попылит в ЛЧ..
Представляю как сажают Исака на лавку, с целью чтобы увидеть пыль от Роналду
+12
-2
+10
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Tseren031293
Последний этап в карьере величайшего игрока (как минимум) 21 века.
Это была славная охота!
Все что можно выиграл-теперь играть в кайф! Не верится,что Лео не в Европе!
+11
-4
+7
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belikovda.90
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Ответ David Aprasidze
В чемпионате одной команды умудрился дважды уступить кубок страны. Но по любому всунут ЗМ.
Кри Ро даже чемпионат бедуинов не смог взять
+12
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Oleg
Ответ tampa-bay
Но радость будет недолгой
Как у тебя в ноябре 2022 одно настроение, а в декабре 2022 другое)
+8
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Света Володько
Удачи, игры в удовольствие и чтобы без травм 🤗
+9
-3
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Andrey Ashhabadskiy
Месси лучший игрок в истории футбола это факт...!!
+8
-4
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Sergio Aamess
Если честно всегда симпатизировал Роналду. Но тут Месси поступил куда разумнее. В штатах и футбол существует, его любят и это вполне катируемое там зрелище. Да и политики и грязных денег в этом куда меньше. Так что молодец. Да и в Майями вообще неплохо)))
+6
-2
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Ярослав Афанасьев
ну вот, американцы были правы - инопланетянин вышел с ними на контакт (даже на контракт)
+7
-3
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JENNINGS
Удачи, Лео!
+6
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Oleg
Ответ tampa-bay
Затем что в договоре есть пункт
Эдди Хау уже опроверг вбросы про роналду.
Ему бездари не нужны.
+4
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DZ0
Супермаркет раньше объявил, чем клуб
+5
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Bogdan Fedyuk
Ответ tampa-bay
Затем что в договоре есть пункт
Да , Эдди Хау ночами не спит наверное , ждёт когда к КриРо вспомнит о том пункте в договоре ..
+2
0
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rej1sta
Ответ tampa-bay
Но радость будет недолгой
О, эксперты подъехали
+3
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angliiskiilion
Ответ Ярослав Афанасьев
ну вот, американцы были правы - инопланетянин вышел с ними на контакт (даже на контракт)
первый в истории инопланетян, которого не будут снимать на камеру от домофона или старых нокии, чисто инопланетянин в 4К разрешении
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0
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Мистер
Удачи Лео! надеюсь продолжить нас удивлять)
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