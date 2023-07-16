Семак сообщил, что Вендел хочет уйти: «Если предложение будет устраивать «Зенит» – пожалуйста»

Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вендел хочет уйти из клуба.

– Вендел не попал в заявку «Зенита» на чемпионат России...

– Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду и предложение будет устраивать клуб – пожалуйста, – сказал тренер «Зенита».

Контракт бразильца с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Хавбек перешел в клуб из «Спортинга» в 2020 году.

Вендел пропустил старт предсезонной подготовки в «Зените». Семак ранее сообщал, что сине-бело-голубые разрешили бразильцу искать себе новый клуб.