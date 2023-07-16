Семак сообщил, что Вендел хочет уйти: «Если предложение будет устраивать «Зенит» – пожалуйста»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак сообщил, что полузащитник Вендел хочет уйти из клуба.

– Вендел не попал в заявку «Зенита» на чемпионат России...

– Его пока нет. Решает вопрос. Хочет уйти. Если найдет хорошую команду и предложение будет устраивать клуб – пожалуйста, – сказал тренер «Зенита».

Контракт бразильца с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года. Хавбек перешел в клуб из «Спортинга» в 2020 году.

Вендел пропустил старт предсезонной подготовки в «Зените». Семак ранее сообщал, что сине-бело-голубые разрешили бразильцу искать себе новый клуб.

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14 комментариев

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San9
Ответ Overkiller
Ну что же, ничто не вечно. Спасибо ему за классную игру и титулы.
Рано прощаться. 25 миллионов еще никто не заплатил.
+4
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+4
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Overkiller
Ну что же, ничто не вечно. Спасибо ему за классную игру и титулы.
+3
0
+3
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Дмитрий9779
Осталось дело за малым,найти команду и чтобы предложение устраивало Зенит,т е мало шансов на уход,т к устраивающее предложение это в районе 25 млн или меньше с ништячками.
+2
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Доктор Верховцев
Ответ San9
Рано прощаться. 25 миллионов еще никто не заплатил.
Сильно захочет — сам заплатит.
+1
0
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Дмитрий9779
Ответ Viz Teak
Не факт что заплатят…( Уйдет как и другие легионеры
ФИФА отменила эту опцию для таких как он(переподписавших контракт после 07.03.22)
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FNT
Ответ Дмитрий9779
А чем молодец-то?Неисполнение контрактных обязательств это нормально?
А зачем сразу прыгать на игрока так? Он находится в диалоге с клубом, это очевидно. Контракт - не рабство, и человек имеет право хотеть уйти. Не получится - вернется и будет делать свою работу.
+1
0
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Дядя ТУРА
Ответ Vladimir Zinkov
Блин , а я добавил его в фэнтэзи, чё делать-то?
удалить спортс
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Vladimir Zinkov
Блин , а я добавил его в фэнтэзи, чё делать-то?
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
Вендел молодец, гнёт свою линию!
А чем молодец-то?Неисполнение контрактных обязательств это нормально?
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