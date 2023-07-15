Роман Ротенберг: «Зенит» – флагман нашего футбола. Поздравляю болельщиков, Миллера и «Газпром» с 27-м трофеем»

Роман Ротенберг назвал «Зенит» флагманом российского футбола.

«Зенит» сегодня взял , обыграв ЦСКА в финале.

« » – обладатель Суперкубка России.

Сегодня внимание всех любителей спорта страны было приковано к матчу «Зенит» – ЦСКА, который прошел в Казани. На поле вышли две сильнейших команды – действующий чемпион против обладателя Суперкубка (вероятно, Ротенберг имел в виду Фонбет Кубок России – Sports.ru). И накал игры с нулевой ничьей в основное время еще раз это подтверждает.

Петербургская команда в очередной раз продемонстрировала высочайшее мастерство, профессионализм и чемпионское хладнокровие, вырвав победу в серии пенальти.

Поздравляю всех болельщиков бело-голубых, Алексея Борисовича Миллера и « » с очередным rубком и рекордной восьмой победой клуба в Суперкубках, с 27-м трофеем в истории! «Зенит» – флагман нашего футбола и год за годом доказывает это своими победами!» – сказал главный тренер хоккейного СКА.