Роман Ротенберг: «Зенит» – флагман нашего футбола. Поздравляю болельщиков, Миллера и «Газпром» с 27-м трофеем»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер OLIMPBET Суперкубок России КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг назвал «Зенит» флагманом российского футбола.

«Зенит» сегодня взял OLIMPBET Суперкубок России, обыграв ЦСКА в финале.

«Зенит» – обладатель Суперкубка России.

Сегодня внимание всех любителей спорта страны было приковано к матчу «Зенит» – ЦСКА, который прошел в Казани. На поле вышли две сильнейших команды – действующий чемпион против обладателя Суперкубка (вероятно, Ротенберг имел в виду Фонбет Кубок России – Sports.ru). И накал игры с нулевой ничьей в основное время еще раз это подтверждает.

Петербургская команда в очередной раз продемонстрировала высочайшее мастерство, профессионализм и чемпионское хладнокровие, вырвав победу в серии пенальти.

Поздравляю всех болельщиков бело-голубых, Алексея Борисовича Миллера и «Газпром» с очередным rубком и рекордной восьмой победой клуба в Суперкубках, с 27-м трофеем в истории! «Зенит» – флагман нашего футбола и год за годом доказывает это своими победами!» – сказал главный тренер хоккейного СКА.

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39 комментариев

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Олег Мохов
ротенберг и вся его семейка должна валить лес вместе с миллером,сечиным,гинером..
+40
-5
+35
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Криштиану Роналду
Какой флагман такой и чемпионат как говорится...
+34
-6
+28
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Сергей Васильев
Сконто - флагман латвийского футбола!
Брюгге - флагман Зенита!
+26
-8
+18
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Burel
а почему питерские фаны так боятся упоминания миллера и люто минусуют ? Сами понимают, чего стоят "победы"
+15
-5
+10
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Этот Райола хочет денег
"Единый Зенит" снова набрал подавляющее количество голосо..., тьфу, в смысле, в тяжелой борьбе опять что-то выиграл!
+11
-1
+10
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Юсуп Магомедов
Ключевое слово - «Газпром».
+9
-1
+8
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savik-A.M.
аж читать гадко , он сам не понимает насколько он противен всем или он этим наслаждается
+11
-3
+8
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AaA
Роттенберг, Миллер - национальное русское достояние!
+6
-1
+5
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Recreated
Флагман ни одного удара по воротам за матч!
+6
-1
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snipe
Бело-голубые - это вообще-то Динамо ))
+5
0
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Алексей Ненахов
Ответ Burel
а почему питерские фаны так боятся упоминания миллера и люто минусуют ? Сами понимают, чего стоят "победы"
Не кусай руку, которая тебя кормит .Поэтому Миллер святой
+5
0
+5
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Bunyod Turgunov
Когда больше всех тратишь в лиге то ты должен выиграть все внутренние кубки.
+10
-5
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Олег Ермолаев
Мерзота
+4
0
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Burel
Ответ Олег Мохов
ротенберг и вся его семейка должна валить лес вместе с миллером,сечиным,гинером..
но тогда же зенит вернётся в первую лигу
+13
-9
+4
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Святогор
🤣🤡🤣🤡🤣🤡🤣🤡🤣🤡
+3
0
+3
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Roman Araslanov
Фу, срамота! (с)
+2
0
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Олег Мохов
ротенберг и вся его семейка должна валить лес вместе с миллером,сечиным,гинером..
Лизун должен находиться рядом с ними по регламенту!
+2
0
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Алексей Елистратов
УРА! СПАСИБО!
+1
0
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Verhovn
Ответ snipe
Бело-голубые - это вообще-то Динамо ))
Точно! Но Рома об этом не знает)
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Forza
Ответ savik-A.M.
аж читать гадко , он сам не понимает насколько он противен всем или он этим наслаждается
Я думаю, что ему плевать.
+1
0
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Геннадий Гусев
Ответ Burel
но тогда же зенит вернётся в первую лигу
почему? он был середняком до того
+1
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Растиньяк
какой наш
футбол, такой и флагман
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Mbest77
Надо создать «Зенит-25»)
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MikhaL
Можно было поздравить только Миллера и Газпром…
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Arty Novikoff
Он так и сказал? "С очередным rубком"?

Ну все правильно тогда.
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