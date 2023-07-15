«Интер» отказался от Лукаку из-за переговоров форварда с «Ювентусом». Туринцы могут подписать Ромелу в случае продажи Влаховича

Теги Интер Милан Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Ромелу Лукаку Пьеро Аузилио Душан Влахович Футбол

Ромелу Лукаку не вернется в «Интер».

Миланский клуб принял решение прекратить переговоры о подписании нападающего. Футболиста уже уведомили об этом, «Челси» тоже скоро проинформируют. 

«Нерадзурри» решили отказаться от Лукаку из-за его переговоров с «Ювентусом» и контактов с «Милана». Также «Интер» разозлило то, что нападающий не выходил на связь.

В ночь с пятницы на субботу бельгиец позвонил спортивному директору «нерадзурри» Пьеро Аузилио и попытался наладить отношения, но телефонный разговор длился недолго. Теперь «Интер» будет искать альтернативные варианты укрепления атаки.

«Ювентус» может купить Лукаку в случае продажи Душана Влаховича. В противном случае форвард вернется в «Челси» или рассмотрит предложения из Саудовской Аравии. 

«Ювентус» готов купить Лукаку за 37,5+2,5 млн евро после продажи Влаховича, «Интер» дает 35+5. Форвард общался с туринцами, миланцы этим недовольны

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83 комментария

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здравия желаю
Большего идиота в мире футбола найти сложно на данный момент
+175
-5
+170
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Абдула Магомедсаидов
Интер молодцы, так и надо поступать.
+98
-20
+78
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angliiskiilion
Ответ здравия желаю
Большего идиота в мире футбола найти сложно на данный момент
старина Балотелли рядом с Лукаку смотрится выпускником Гарварда или Оксфорда
+70
-5
+65
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Абдула Магомедсаидов
Ответ Акира_1
Как надо хаха? Лукаку все лето просил их купить себя, но те продолжали торговаться за каждую копейку и бонусы, что в итоге надоело просто всем участникам этих недопереговоров. Я, конечно, понимаю, что модно хейтить Лукаку, но в этой истории Интер только виноват. А на Лукаку есть спрос от Ювентуса и арабов.
арабы от него отказались т. к. он стал выпендриваться по зарплате. После перехода в Челси он плакал, что хочет обратно в Интер. Интер решил взять его обратно в аренду и они хотели её продлить, но Лукаку стал контактировать с Юве. И мне интересно каким боком тут Интер виноват?
+46
-17
+29
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Акира_1
Ответ Абдула Магомедсаидов
Интер молодцы, так и надо поступать.
Как надо хаха? Лукаку все лето просил их купить себя, но те продолжали торговаться за каждую копейку и бонусы, что в итоге надоело просто всем участникам этих недопереговоров. Я, конечно, понимаю, что модно хейтить Лукаку, но в этой истории Интер только виноват. А на Лукаку есть спрос от Ювентуса и арабов.
+63
-37
+26
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The Best
Ответ Самозанятый
Останется в Челси.
Не думаю,у Лакаки на всякий случай есть предложения из саудовской Аравии.Если в Европе он никому не будет нужен то поедет к верблюдам рубить бабло.Его в Челси после всех этих соплей не примут,как минимум фанаты будут против его возвращения.
+25
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+24
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iegord
Прошлым летом рассказывал о бесконечной любви к Интеру и фанатам, лишь бы его из Челси забрали.
Теперь, скорее всего, уедет в СА, и это будет заслуженно
+26
-4
+22
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ZarvuR2020
Ответ Акира_1
Как надо хаха? Лукаку все лето просил их купить себя, но те продолжали торговаться за каждую копейку и бонусы, что в итоге надоело просто всем участникам этих недопереговоров. Я, конечно, понимаю, что модно хейтить Лукаку, но в этой истории Интер только виноват. А на Лукаку есть спрос от Ювентуса и арабов.
Инфатил без координации прекрасно понимал, что у Интера денег нет. Он за одну аренду должен Интеру спасибо сказать.
+16
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Darren&K
😂 Финита ля комедия. Вот блин мудачила. Хочу в Интер хочу в Интер, и сам клуб пошел навстречу, готов был выкупить его, а тут контакты с Гоббами😂 И чего он ожидал от Интера, так себя не ведут если хочешь в конкретный клуб перейти. Вон Пулишич сказал Милан и только Милан и все сейчас бегает в Миланелло. Чтож извилин в 30 еще немного. Ну теперь вперед верхом на верблюда и курс на пустыню😂
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Самозанятый
Останется в Челси.
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Тюменский медвежонок
Вангую. Перейдет в Ювентус, там проведет матчей 8-9 в старте, до зимы, из-за того что забьет ровно 1 мяч, сядет на банку и начнет плакаться что скучает по Интеру и что Интер его семья и дом, занавес...
+6
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Denis Dokuchaev
Ответ Абдула Магомедсаидов
арабы от него отказались т. к. он стал выпендриваться по зарплате. После перехода в Челси он плакал, что хочет обратно в Интер. Интер решил взять его обратно в аренду и они хотели её продлить, но Лукаку стал контактировать с Юве. И мне интересно каким боком тут Интер виноват?
наверно он стал контактировать, потому что интер так мог торговаться до нового сезона за каждую копейку, а в итоге так и не договориться, а сам он в челси оставаться не хочет
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2ran
Какой там на очереди "любимый" клуб?
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Darren&K
А вообще хорошо для Интера что так кончилось. Не стоит сегодня Лукаку этих средств. Он был на пике у Конте, который посадил его на жесткую диету и контролировал его, плюс сам Лукаку боготворил Антоху. А кто сейчас в Интере будет с ним так возится? Хотя логика Интера понятна , им нужна замена Джеко для глубины и обоймы плюс Лукаку намного моложе. Чтож время есть найти другого помоложе
+5
-1
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Трент Резнор
Пусть хоть к чёрту на кулички. Прямо день хороших новостей.
+4
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Alex Mahone21
Походу Лукаку останется на скамейке Челси)
+4
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Sanan1908
Пошел на ###!!! Ненавижу людей , которые кричат громкие слова, а на деле просто балаболы!!!
+12
-8
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Жирный Лукаку
Ответ iegord
Прошлым летом рассказывал о бесконечной любви к Интеру и фанатам, лишь бы его из Челси забрали. Теперь, скорее всего, уедет в СА, и это будет заслуженно
А Челси даже выгоднее это
+6
-2
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Акира_1
Ответ Абдула Магомедсаидов
арабы от него отказались т. к. он стал выпендриваться по зарплате. После перехода в Челси он плакал, что хочет обратно в Интер. Интер решил взять его обратно в аренду и они хотели её продлить, но Лукаку стал контактировать с Юве. И мне интересно каким боком тут Интер виноват?
Господи, они все лето не могли откинуть за игрока, который им уже каждое интервью говорил о своей любви, тркбуемую сумму Челси. Конечно, Лукаку решил рассмотреть другие варианты уже, но тут вот пожар в Интере. Как он смел, мы почти договорились об очередной аренде. 🤭
+17
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+3
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2RIN
Еще бы Юве его опрокинул, было бы вообще хорошо
+5
-2
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Акира_1
Ответ giant
Научитесь читать и анализировать...хотя бы читать. Интер и Челси договорились по трансферу. Бельгиец звонил спортивному директору Интера чтобы наладить отношения (после всплывшей истории с Юве) но был послан Интером. Кто кого послал то?
Интер слишком нагло пользовался лояльностью Лукаку и все лето не мог заплатить требуемую сумму, но только когда появились слухи про трансфер в Ювентус, они нашли деньги и все равно дали меньше Юве. Ну так что сделал Лукаку ужасного, что провел переговоры с Ювентусом, если Интер на тот момент так и не мог договориться с Челси? Интер не перестаёт удивлять меня 🤭
+4
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avalanch
Ответ Кайыргали Юнусов
Боули самый умный математик в мире купит за 100+ и продаёт за 35
не он его покупал за 100
+3
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artemio303
Ответ Акира_1
Да чем он мерзко поступил с Интером сейчас? Ждал их договорённости с Челси и даже отказался от тренировок в Челси, все лето ждал, а Интер пользовался этой ситуацией и не хотел платить требуемую сумму Челси. Конечно, Лукаку надоело и он решил рассмотреть другие варианты, но тут у Принтера бомбануло сразу же. 🤣
Ну сам факт переговоров с принципиальным соперником по серии А, ладно бы с условной Баварией. Может Интер ждал пока Онана в МЮ продадут и только потом с этих денег купят Лукаку, вот и тянули?) Ну, надеюсь его в дубль Челси переведут, если никуда не пристроят, либо в Аравию)
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Диер Ташкент
Лукаку ****** лошара)
+3
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Е.Р.
Ответ avalanch
не он его покупал за 100
как ты понимаешь, тут лишь бы пёрнуть, не вдаваясь в подробности.
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