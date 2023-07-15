«Интер» отказался от Лукаку из-за переговоров форварда с «Ювентусом». Туринцы могут подписать Ромелу в случае продажи Влаховича
Ромелу Лукаку не вернется в «Интер».
Миланский клуб принял решение прекратить переговоры о подписании нападающего. Футболиста уже уведомили об этом, «Челси» тоже скоро проинформируют.
«Нерадзурри» решили отказаться от Лукаку из-за его переговоров с «Ювентусом» и контактов с «Милана». Также «Интер» разозлило то, что нападающий не выходил на связь.
В ночь с пятницы на субботу бельгиец позвонил спортивному директору «нерадзурри» Пьеро Аузилио и попытался наладить отношения, но телефонный разговор длился недолго. Теперь «Интер» будет искать альтернативные варианты укрепления атаки.
«Ювентус» может купить Лукаку в случае продажи Душана Влаховича. В противном случае форвард вернется в «Челси» или рассмотрит предложения из Саудовской Аравии.
«Ювентус» готов купить Лукаку за 37,5+2,5 млн евро после продажи Влаховича, «Интер» дает 35+5. Форвард общался с туринцами, миланцы этим недовольны
Теперь, скорее всего, уедет в СА, и это будет заслуженно