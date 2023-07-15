Ромелу Лукаку не вернется в «Интер».

Миланский клуб принял решение прекратить переговоры о подписании нападающего. Футболиста уже уведомили об этом, «Челси» тоже скоро проинформируют.

«Нерадзурри» решили отказаться от Лукаку из-за его переговоров с « » и контактов с «Милана». Также «Интер» разозлило то, что нападающий не выходил на связь.

В ночь с пятницы на субботу бельгиец позвонил спортивному директору «нерадзурри» Пьеро Аузилио и попытался наладить отношения, но телефонный разговор длился недолго. Теперь «Интер» будет искать альтернативные варианты укрепления атаки.

«Ювентус» может купить Лукаку в случае продажи Душана Влаховича. В противном случае форвард вернется в « » или рассмотрит предложения из Саудовской Аравии.

«Ювентус» готов купить Лукаку за 37,5+2,5 млн евро после продажи Влаховича, «Интер» дает 35+5. Форвард общался с туринцами, миланцы этим недовольны