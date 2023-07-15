УЕФА уведомил «Реал» и «Барсу», что деньги от продажи будущих доходов не считаются прибылью по ФФП. У «блауграны» могут быть проблемы с нормативами через год

Использование финансовых «рычагов» не поможет «Барселоне» и «Реалу» соответствовать ФФП.

Как сообщает The Telegraph, УЕФА уведомил клубы о том, что денежные средства, которые они получат в результате продажи части будущих доходов, не будут считаться прибылью в контексте соблюдения требований финансового фэйр-плей.

Прошлым летом УЕФА учитывал средства от продажи «Барселоной» будущих доходов на сумму примерно в 700 млн евро в качестве задолженности. То же самое было в случае с « », который уступил американскому инвестору Sixth Street часть будущих доходов от эксплуатации «Сантьяго Бернабеу» за 360 млн евро.

В финансовой отчетности, которую клубы публикуют в целях ознакомления своих членов с показателями деятельности, такие операции отражаются как прибыль, и руководство допускает использование подобных механизмов. Однако УЕФА имеет противоположное мнение на этот счет.

В связи с этим у «Барселоны» могут возникнуть серьезные проблемы с прохождением проверки соответствия требованиям ФФП в следующем году. Она рассчитывала получить еще 400 млн евро от реализации будущих доходов.

Ранее «Реал» без пояснения отразил 122 млн евро в числе «прочих операционных расходов», а «Барселона» была оштрафована УЕФА на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности.

«Барселона» обжалует штраф от УЕФА на 500 000 евро. Дело связано с 1-м «рычагом» – продажей 10% доходов от ТВ-прав за 207,5 млн

Пишут, «Реал» мог обойти ФФП (подозрительные 122 млн в отчете). Но как именно?