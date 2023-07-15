УЕФА уведомил «Реал» и «Барсу», что деньги от продажи будущих доходов не считаются прибылью по ФФП. У «блауграны» могут быть проблемы с нормативами через год

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига УЕФА бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Использование финансовых «рычагов» не поможет «Барселоне» и «Реалу» соответствовать ФФП.

Как сообщает The Telegraph, УЕФА уведомил клубы о том, что денежные средства, которые они получат в результате продажи части будущих доходов, не будут считаться прибылью в контексте соблюдения требований финансового фэйр-плей.

Прошлым летом УЕФА учитывал средства от продажи «Барселоной» будущих доходов на сумму примерно в 700 млн евро в качестве задолженности. То же самое было в случае с «Реалом», который уступил американскому инвестору Sixth Street часть будущих доходов от эксплуатации «Сантьяго Бернабеу» за 360 млн евро.

В финансовой отчетности, которую клубы публикуют в целях ознакомления своих членов с показателями деятельности, такие операции отражаются как прибыль, и руководство Ла Лиги допускает использование подобных механизмов. Однако УЕФА имеет противоположное мнение на этот счет.

В связи с этим у «Барселоны» могут возникнуть серьезные проблемы с прохождением проверки соответствия требованиям ФФП в следующем году. Она рассчитывала получить еще 400 млн евро от реализации будущих доходов.

Ранее «Реал» без пояснения отразил 122 млн евро в числе «прочих операционных расходов», а «Барселона» была оштрафована УЕФА на 500 тысяч евро за ошибки в отчетности.

«Барселона» обжалует штраф от УЕФА на 500 000 евро. Дело связано с 1-м «рычагом» – продажей 10% доходов от ТВ-прав за 207,5 млн

Пишут, «Реал» мог обойти ФФП (подозрительные 122 млн в отчете). Но как именно?

59 комментариев

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Sss Qqq
Извините но это уже бредятина полнейшая. Уефа уже четко говорит : либо продавайте клубы арабам, либо подыхайте в долгах. Никакой помощи собственно от этой шарашкиной конторы нет и по видимому не будет. Ну за то ПСЖ вон каждый год может раздуть ЗП ведомость до 700 млн евро при доходах в ~500 млн)
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Talgat Ergeshov
я так и не понял,серьезно. почему в таких делах фигурируют лишь эти 2 клуба (ну и ювентус недавно),неужели так уефа их за суперлигу что ли? почему тех же псж с мс с их шейховскими рычагами тщательно не контролируют?
+37
-4
+33
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Metalloid
УЕФА делает для создания суперлиги больше, чем Реал.
+27
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MstAndreev
Вы еще скажите, что нельзя выдуманные и нарисованные деньги в отчеты включать. Придумают, тоже)
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Этот Райола хочет денег
Месси, обливаясь слезами- Моя дорогая Барса, я слышал у вас большие финансовые проблемы? Как же так, родные, я морально с вами, держитесь! И да, я за июнь ничего по долгу от вас до сих пор не получил!
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Евгений Вырныгаев
УЕФА: "Нет, я не обижаюсь, что вы создали другую лигу у нас за спиной, подставив под угрозу наши доходы. А почему ты спрашиваешь?"
+11
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Артур Бергманн
Ответ Ja BRITER
по каким средствам? где им взять эти средства, если уефа только свои карманы набивать может?
По тем средствам, что были слиты на кучу трансферов. Это проблема не последнего года, а последствия безобразной работы на трансферном рынке вот уже лет 5
+14
-5
+9
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Ivchev
Ответ Артур Бергманн
УЕФА говорит жить по средствам
Да, трем клубам - по средствам.
Остальным, по понятиям, да? Особенно двум таким специальным клубам...
+9
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Ja BRITER
Ответ Артур Бергманн
УЕФА говорит жить по средствам
по каким средствам? где им взять эти средства, если уефа только свои карманы набивать может?
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Ja BRITER
Ответ Talgat Ergeshov
я так и не понял,серьезно. почему в таких делах фигурируют лишь эти 2 клуба (ну и ювентус недавно),неужели так уефа их за суперлигу что ли? почему тех же псж с мс с их шейховскими рычагами тщательно не контролируют?
потому что Барса, Реал и Юве не платят уефа
+8
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ЧИКО
Чеферин против Супер Лиги…. это противостояние не принесёт положительные результаты для футбола….
+5
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Заяцволк
Слушай, тут на сайте ещё вроде остались те, кто против Суперлиги, там говорят "Ну одни бандиты хотят отобрать власть у других бандитов". Но после такого даже не знаю, что должно быть в головах у тех, кто поддерживает УЕФУ, и против Суперлиги, это реально стыд )
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БЕКБЕРГАН
Ответ Talgat Ergeshov
я так и не понял,серьезно. почему в таких делах фигурируют лишь эти 2 клуба (ну и ювентус недавно),неужели так уефа их за суперлигу что ли? почему тех же псж с мс с их шейховскими рычагами тщательно не контролируют?
Ты пойми не кто не плюнуть колодец который сам оттуда пьёт воду. В ситуации с ПСЖ и МС тоже самые шейхи кормят чеферина а он закрывает глаза их махинации.
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Last avenger
мне вот что интересно, а мбаппе точно самый высокооплачиваемый сотрудник ПСЖ или некто Чеферин?
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Кирилл Мартыненко
Ответ Ja BRITER
по каким средствам? где им взять эти средства, если уефа только свои карманы набивать может?
Ну так извините меня, но долги топ-клубов - это исключительно их собственная вина и раздутого трансферного рынка. Им же доход никто не перекрывал никогда, это они раздули расходы, а теперь пытаются всеми правдами/неправдами нарисовать себе доход которого нет, что бы не выглядеть убыточными клубами.
+6
-3
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4:0 на Эттихаде
Ответ Этот Райола хочет денег
Месси, обливаясь слезами- Моя дорогая Барса, я слышал у вас большие финансовые проблемы? Как же так, родные, я морально с вами, держитесь! И да, я за июнь ничего по долгу от вас до сих пор не получил!
Ты так переживаешь за долг "Барсы" Месси, как будто это ты ему торчишь и мечтаешь, чтобы он простил тебе долг)
+9
-6
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sargerasxd
Чёт бред какой то.
+3
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4:0 на Эттихаде
Ответ Vano from Tbilisi
Скоро все игроки бчк вынуждены будут уполовинить зарплату ахахах
А если все жители Тбилиси будут вынуждены уполовинить зарплату, то они тупо начнут умирать с голода и будут жоать друг друга
ахахах
+2
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GuruFutbola
Ответ Денис
Ждун дырявый🤣
Приятно познакомиться, я GuruFutbola
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Altim
ПСЖ мстит Реалу через УЕФА?)
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Alisher Buranov
Где-то близко витает тень Суперлиги. Это как ком в горле УЕФА, никак не могут простить Реал и Барселону. А где-то поблизости клубы покупают и продают игроков "пачками".
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Е.Р.
Ответ Газонокосильщик Хави
А вы ржали над Интером, Миланом или говорили о том, что Бавария делает по 1 нормальному трансферу за год. Вот вам и ответ почему. Потому что если это не апл - столько денег нет. Даже реал, который не выкидывал последние годы деньги на трансферы как барса. Не может нормально существовать. Но хоть до нытья "играй за гречку, играя за бчк" не докатился.
Расходы на состав это не только трансферы, но и зарплаты на весь клуб. причём зарплата значительно больше трансферов. конкретно у реала запредельный зп фонд
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Вячеслав Пустохин
УЕФА там нормально себя чувствует в своей коррупции? Правила задним числом? Это что-то новенькое.
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Артём Поддубный
Ответ граф Якунин
К счастью, ни при каких условиях и никогда не удастся получить контроль над Реалом и Барсой. Клубы принадлежат болельщикам
та я представляю как шейхи потирают руки
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Леван Мкртчян
Ответ Talgat Ergeshov
я так и не понял,серьезно. почему в таких делах фигурируют лишь эти 2 клуба (ну и ювентус недавно),неужели так уефа их за суперлигу что ли? почему тех же псж с мс с их шейховскими рычагами тщательно не контролируют?
Особенно смешно и цинично выглядит то, что у того же УЕФА есть правило по которому деньги за трансфер, от продажи футболиста , клуб продавец может полностью включать в годовой отчет по ффп , как ПРИБЫЛЬ ( даже если клубы договорились о рассрочке).
А клуб покупатель может Самортизировать платежи в графе ’расходы’ ( для того же отчета ффп) на длительность всего контракта игрока равными пропорциями.

Ps. для тех кто не разобрался -- это ОДНО И ТОЖЕ с точки зрения движения капитала в бумагах по финансовой отчетности.
То есть Барсе и Реалу -- нельзя .
А при трансферах -- это другое
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