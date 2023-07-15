Бернарду хочет в «Барселону» и отложил предложения других клубов. Каталонцы могут арендовать хавбека «Сити» с обязательным выкупом (Mundo Deportivo)

Бернарду Силва может перейти в «Барселону» этим летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб снова рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Манчестер Сити», хотя осуществить его будет сложно.

Агент игрока предложил руководству «блауграны» подписать Бернарду, президент клуба и главный тренер заинтересованы в этом трансфере.

Сам хавбек хочет присоединиться к «Барсе». Полузащитник пока что отложил предложения от других клубов, ожидая приглашения от каталонцев. Футболист готов приложить все усилия, чтобы перебраться в «Барселону», потому что видит варианты, при которых его желание может осуществиться.

Интерес к португальцу сохраняют «ПСЖ» и саудовские клубы.

рассчитывает, что « » сделает предложение как можно скорее, поскольку не намерен ждать до закрытия трансферного окна. Игрок понимает, что «Сити» еще придется искать замену топ-уровня, чтобы восполнить столь серьезную потерю.

Ранее сообщалось, что «Барса» может взять Силву в аренду с обязательным выкупом. Еще неизвестно, примет ли такое предложение «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне АПЛ португалец провел 34 матча, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.