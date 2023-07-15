Бернарду хочет в «Барселону» и отложил предложения других клубов. Каталонцы могут арендовать хавбека «Сити» с обязательным выкупом (Mundo Deportivo)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Жорже Мендеш Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва может перейти в «Барселону» этим летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб снова рассматривает вариант с трансфером полузащитника «Манчестер Сити», хотя осуществить его будет сложно. 

Агент игрока Жорже Мендеш предложил руководству «блауграны» подписать Бернарду, президент клуба Жоан Лапорта и главный тренер Хави заинтересованы в этом трансфере. 

Сам хавбек хочет присоединиться к «Барсе». Полузащитник пока что отложил предложения от других клубов, ожидая приглашения от каталонцев. Футболист готов приложить все усилия, чтобы перебраться в «Барселону», потому что видит варианты, при которых его желание может осуществиться.

Интерес к португальцу сохраняют «ПСЖ» и саудовские клубы.

Бернарду рассчитывает, что «Барселона» сделает предложение как можно скорее, поскольку не намерен ждать до закрытия трансферного окна. Игрок понимает, что «Сити» еще придется искать замену топ-уровня, чтобы восполнить столь серьезную потерю. 

Ранее сообщалось, что «Барса» может взять Силву в аренду с обязательным выкупом. Еще неизвестно, примет ли такое предложение «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне АПЛ португалец провел 34 матча, забив 4 гола и сделав 5 результативных передач. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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34 комментария

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Кирилл
Если все таки свершится подписание Силвы, то будет невероятно шикарный трансфер для нынешней Барселоны !
Бернарду игрок высочайшего уровня и точно не помешает Барселоне.
+39
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+32
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therealgreenman
Ответ Кирилл
Если все таки свершится подписание Силвы, то будет невероятно шикарный трансфер для нынешней Барселоны ! Бернарду игрок высочайшего уровня и точно не помешает Барселоне.
Бернарду будет шикарным трансфером абсолютно любому клубу,но очень не хотелось, что бы он так рано на заработки уезжал…
+19
-6
+13
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predMBAPPE
Ответ Кирилл
Если все таки свершится подписание Силвы, то будет невероятно шикарный трансфер для нынешней Барселоны ! Бернарду игрок высочайшего уровня и точно не помешает Барселоне.
Бернардо знает как забивать Реалу)
+13
-3
+10
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<~Inter~>
У Мундо все игроки хотят в Барсу
+13
-7
+6
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Den-is
Аренда с выкупом - лучший вариант. Барса с призовых потом выплатит
+7
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и у меня есть мнение
Ответ АРХАТ
Аренда такого игрока это слишком жирно для Барсы будет. Пусть покупают или отваливают.
так это покупка, просто отложенная на год
+4
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yulay
Ответ therealgreenman
Бернарду будет шикарным трансфером абсолютно любому клубу,но очень не хотелось, что бы он так рано на заработки уезжал…
Какие заработки? Вряд ли Барса сейчас платит выше МанСити
+7
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+3
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yulay
Ответ Хан Сахан
Просто представьте, что все эти движения, покупки и траты себя не окупят. Если в следующем сезоне Барса не выиграет все, что возможно, мне кажется, что последствия будут ужасными. Клуб в долгах, долг растет, растет задолженность по зарплате (давайте, фанаты Барсы, без минусов - вы прекрасно знаете про долги зп тем же Альбе и Месси) Покупают новых игроков, у них, естественно, тоже зарплата не маленькая. Грядет либо перерождение великой Барсы, либо.. Ай, даже писать не хочу. В нынешнем мире мешки вроде ПСЖ тратят и тратят и тратят, нарушают ФФП и ничего, а великая Барса задыхается и ищет рычаги, чтобы спастись.
На следующий год достаточно будет дойти до 1/4 - 1/2 Лиги чемпионов и выиграть Ла Лигу, чтобы отбить все затраты. В выигрыше Ла Лиги уверен, вопрос сможет ли Хави прибавить в кубковых матчах
+3
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Flavius
Учитывая, что Дембеле играет редко, а Ферран играть не умеет, ожидаю схему 3-6-1 в этом сезоне
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Роман
Ответ therealgreenman
Бернарду будет шикарным трансфером абсолютно любому клубу,но очень не хотелось, что бы он так рано на заработки уезжал…
это в Барселоне на заработки?))
Ты где-то в своей реальности живёшь
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ЧИКО
Только мадридисты и пишут комментарии по вопросам Барсы и на ветке Барсы. Я пересмотрел ветку Реала и не нашёл не одного комментария под никами этих людей, которые так упорно обсуждают барсу. А там очень много интересного пишут. Они специально сидят на ветке Барсы, чтоб грязью обливать любое событие в Барсе, при том по издевательский пишут всякую…. Почему там не пишите? почему там не обсуждайте проблемы и дела вашей любимой команды? что вы здесь делайте? Не будет вам радости господа! Барса выкарабкается из этой грязи в которую втянул один единственный человек, которого если не правосудие, то бог точно накажет. Остальное увидим на поле…. Нас, Барсуков вообще не интересует ваше мнение….
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AurelioDeLaurentis
Ответ Хан Сахан
Просто представьте, что все эти движения, покупки и траты себя не окупят. Если в следующем сезоне Барса не выиграет все, что возможно, мне кажется, что последствия будут ужасными. Клуб в долгах, долг растет, растет задолженность по зарплате (давайте, фанаты Барсы, без минусов - вы прекрасно знаете про долги зп тем же Альбе и Месси) Покупают новых игроков, у них, естественно, тоже зарплата не маленькая. Грядет либо перерождение великой Барсы, либо.. Ай, даже писать не хочу. В нынешнем мире мешки вроде ПСЖ тратят и тратят и тратят, нарушают ФФП и ничего, а великая Барса задыхается и ищет рычаги, чтобы спастись.
Определенная доля риска конешно же есть, но все болельщики Барселоны надеемся на хорошее, что клуб постепенно улучшит свое финансовое положение и люди в руководстве будут правильно тратить деньги клуба.
Клубу ни в коем случае нельзя приглашать на работу таких алчных людей как Пике или Месси, вот Карлесу Пуйолю или Ивану Ракитичу вполне можно довериться.
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Arrahmano Matcyev
Ответ Хан Сахан
Просто представьте, что все эти движения, покупки и траты себя не окупят. Если в следующем сезоне Барса не выиграет все, что возможно, мне кажется, что последствия будут ужасными. Клуб в долгах, долг растет, растет задолженность по зарплате (давайте, фанаты Барсы, без минусов - вы прекрасно знаете про долги зп тем же Альбе и Месси) Покупают новых игроков, у них, естественно, тоже зарплата не маленькая. Грядет либо перерождение великой Барсы, либо.. Ай, даже писать не хочу. В нынешнем мире мешки вроде ПСЖ тратят и тратят и тратят, нарушают ФФП и ничего, а великая Барса задыхается и ищет рычаги, чтобы спастись.
Альба простил долг Барселоне на 60% с учетом бонусов. А вообще,с чего ты взял что долг растет?
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therealgreenman
Ответ yulay
Какие заработки? Вряд ли Барса сейчас платит выше МанСити
Про заработки, я имел в виду СА
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Серж Ск
Бесспорно игрок отличный, но где ему играть?
на его позиции у нас сейчас играют: Дембеле, Рафинья, так же может сыграть: Педри, Гюндоган, Гави, Ферран
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войд
Под ЛЕ усиление)
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Alexander Sragovich
Блин, тут Роке неизвестно когда смогут провести. Какие к черту Сильва и Канселу. Забудьте
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BZB
Будет реальный апгрейд Барсы!
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a.sh.s.
если вдруг и Бернардо перейдёт в Барсу а Барса в ЛЧ не пройдёт до стадии 1/4 то с Хави стоит прощаться состав очень прилично усиливается.
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Очки Дани Алвеса
Барселона там солить полузащитников собралась, что ли
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