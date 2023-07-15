Шнуров о победах «Зенита»: «Это как приходишь в клуб, и там много телок. Ты не качок, у тебя живот, но денег ## ###. И все телки твои. Кайф!»

Теги ЦСКА Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Сергей Шнуров брань контент Футбол

Сергей Шнуров считает, что «Зенит» уступал ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

– Проигрывали, действительно. Я объективно смотрел на этот матч. И я думал, что мы, по идее, должны слить. Но – фортуна!

И, конечно, вратарь у нас молодец. Лучший игрок матча, это справедливо. Вытащил с игры два и пенальти. Он молодец. Лучший.

– Когда твоя команда настолько большими ресурсами обладает, чем остальные, как можно наслаждаться победами?

– Это капитализм. Это вот как ты приходишь в клуб, и там сидит очень много телок. Ты при этом не качок, у тебя вот такой живот, но денег ## ### (много). И все телки твои. Понимаешь? Ну, ##### (блин), ну что это?

– Кайф?

– Кайф! – смеясь сказал лидер группы «Ленинград» в ролике, опубликованном в телеграм-канале инсайдера Ивана Карпова.

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55 комментариев

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MU<3
Авторы!
Денег ## ### (много)
###### - пишется слитно, т.к. это наречение
+145
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+136
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TheSportNik
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот точное сравнение с победами Зенита, деньги решают все.
+65
-12
+53
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magentrumen
а потом приходит Бельгийский школьник и уводит у тебя всех тёлок
+55
-16
+39
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Доктор Верховцев
Ответ MU<3
Авторы! Денег ## ### (много) ###### - пишется слитно, т.к. это наречение
А вдруг он стоит в бочке с деньгами, которые ему достают до того самого уровня?
+33
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Burel
а потом приезжаешь в Европу, а там тебя. .
+31
-7
+24
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Forza Juve
Шнуров ли не знать, он то как раз как те телки из клуба) Редкостная шкура
+16
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+16
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Ёшкин
Просто быдло
+8
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Wizard Harry
Какая мерзость…
Но аналогия точная.
+7
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Burel
Ответ magentrumen
а потом приходит Бельгийский школьник и уводит у тебя всех тёлок
ахаха 😂
+7
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deadjoker
Зарема наконец согласится :))
+8
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Доктор Верховцев
Ответ Леван Мкртчян
10 000 можно писать и слитно и раздельно
10 000 это не «#####».
+4
-1
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Rad0
Ответ Burel
а потом приезжаешь в Европу, а там тебя. .
откапитализируют по самые яйца.
+7
-5
+2
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Андрей Меньшиков
Да уж, культура так и прёт из человека; сразу видно, что из культурной столицы.
+3
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spartak_1988
тьфу...
+6
-4
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Orgazmatron IGO
Уж Шнур то про капитализм и ресурсы не заикался бы, сам на 1 месте среди российских артистов по баблосам, по версии Forbes. Ещё и в политику впёрся. Переобувальщик хренов. Тьфу на него и на его мнение.
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Матрос Кот
Шнур сам не понимает,что для властителей РФ,он и есть телка из клуба. Только стоит чуть дороже,но для них копейки. Продажная ,этот Шнур!
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eao79rus
Шнуров забыл добавить, что все футбольные "качки" в нашем футболе всю жизнь подкачивались сверху, используя покровительство политиков/чиновников и админресурс. Настоящие политпроекты всегда находились в Москве и, в советское время, в столицах республик.
Московских корёжит не от того, что у Зенита появились ресурсы, а от того, что у кого-то кроме них появились ресурсы. С тем же успехом они хейтили, например, Анжи. Не за безумные траты, а за то, что они посмели составить им конкуренцию. Как стали хейтить и Краснодар, когда он смог потеснить московские клубы. Такая участь ждёт любой клуб, если он посмеет бросить вызов гегемонии москвичей. Любая конкуренция извне мгновенно наталкивается на ожесточённую ненависть. Такой вот московский футбольный шовинизм
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Николай Коровин
но потом в постели ты оказываешься стариком
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KaaTim
Ответ Владислав88
А потом вместо тёлок реальные мужики тебя зовут выйти поговорить, и дают люлей, и никакое бабло не спасает...
Тебе-то откуда знать? Ты же никогда не был на месте этого мужика с ##### денег.
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Fidelitas et virtus
Идеальное сравнение, да еще и от Шнура
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Доктор Верховцев
Предлагаю публиковать интервью чиновника Милонова вместо интервью чиновника Шнурова.
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Ветер
"Наш вратарь" - всé что нужно знать, о степени погружения, в болении за Зенит, гражданина Шнурова.
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Stilet525
Точно описал философию Миллера!
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Forrest Gamp
Ответ MU<3
Авторы! Денег ## ### (много) ###### - пишется слитно, т.к. это наречение
наречие, а не наречение
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Arty Novikoff
Ответ Nikenot
" Это капитализм " - всё верно сказал .
Нет, не верно. Это не капитализм, а коррупционная авторитарная диктатура. Капитализм, например, в Англии и в США, где все за частные деньги. А не то, что в России.
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