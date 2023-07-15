Сергей Шнуров считает, что «Зенит» уступал ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

– Проигрывали, действительно. Я объективно смотрел на этот матч. И я думал, что мы, по идее, должны слить. Но – фортуна!

И, конечно, вратарь у нас молодец. Лучший игрок матча, это справедливо. Вытащил с игры два и пенальти. Он молодец. Лучший.

– Когда твоя команда настолько большими ресурсами обладает, чем остальные, как можно наслаждаться победами?

– Это капитализм. Это вот как ты приходишь в клуб, и там сидит очень много телок. Ты при этом не качок, у тебя вот такой живот, но денег ## ### (много). И все телки твои. Понимаешь? Ну, ##### (блин), ну что это?

– Кайф?

– Кайф! – смеясь сказал лидер группы «Ленинград» в ролике, опубликованном в телеграм-канале инсайдера Ивана Карпова.