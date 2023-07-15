Шнуров о победах «Зенита»: «Это как приходишь в клуб, и там много телок. Ты не качок, у тебя живот, но денег ## ###. И все телки твои. Кайф!»
Сергей Шнуров считает, что «Зенит» уступал ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
– Проигрывали, действительно. Я объективно смотрел на этот матч. И я думал, что мы, по идее, должны слить. Но – фортуна!
И, конечно, вратарь у нас молодец. Лучший игрок матча, это справедливо. Вытащил с игры два и пенальти. Он молодец. Лучший.
– Когда твоя команда настолько большими ресурсами обладает, чем остальные, как можно наслаждаться победами?
– Это капитализм. Это вот как ты приходишь в клуб, и там сидит очень много телок. Ты при этом не качок, у тебя вот такой живот, но денег ## ### (много). И все телки твои. Понимаешь? Ну, ##### (блин), ну что это?
– Кайф?
– Кайф! – смеясь сказал лидер группы «Ленинград» в ролике, опубликованном в телеграм-канале инсайдера Ивана Карпова.
Денег ## ### (много)
###### - пишется слитно, т.к. это наречение
Но аналогия точная.
Московских корёжит не от того, что у Зенита появились ресурсы, а от того, что у кого-то кроме них появились ресурсы. С тем же успехом они хейтили, например, Анжи. Не за безумные траты, а за то, что они посмели составить им конкуренцию. Как стали хейтить и Краснодар, когда он смог потеснить московские клубы. Такая участь ждёт любой клуб, если он посмеет бросить вызов гегемонии москвичей. Любая конкуренция извне мгновенно наталкивается на ожесточённую ненависть. Такой вот московский футбольный шовинизм