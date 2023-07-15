Летняя лига НБА. «Миннесота» встретится с «Шарлотт», «Финикс» – с «Мемфисом» и другие матчи
Сегодня в Лас-Вегасе пройдут семь матчей основного турнира Летней лиги НБА.
«Миннесота» встретится с «Шарлотт», «Финикс» сыграет с «Мемфисом».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Миннесота – Шарлотт
15 июля. 21.30
Торонто – Голден Стэйт
15 июля. 22.00
Сакраменто – Милуоки
15 июля. 23.30
Чикаго – Вашингтон
16 июля. 0.00
Орландо – Бостон
16 июля. 1.30
Нью-Йорк – Денвер
16 июля. 3.30
Финикс – Мемфис
16 июля. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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