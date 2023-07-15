Летняя лига НБА. «Миннесота» встретится с «Шарлотт», «Финикс» – с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в Лас-Вегасе пройдут семь матчей основного турнира Летней лиги НБА.

« » встретится с «Шарлотт», «Финикс» сыграет с « ».

НБА

лига

Лас-Вегас

Миннесота –

15 июля. 21.30

–

15 июля. 22.00

Сакраменто – Милуоки

15 июля. 23.30

Чикаго – Вашингтон

16 июля. 0.00

Орландо – Бостон

16 июля. 1.30

Нью-Йорк – Денвер

16 июля. 3.30

Финикс – Мемфис

16 июля. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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