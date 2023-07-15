Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов. Это рекордная покупка «канониров»
Деклан Райс стал игроком «Арсенала».
«Канониры» объявили о долгосрочном контракте с 24-летним полузащитником, перешедшим из «Вест Хэма».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за футболиста 100 миллионов фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Это самая крупная покупка в истории «канониров». До настоящего момента рекордным оставался трансфер полузащитника Николя Пепе, которого «Арсенал» купил у «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году.
В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.
Интеру вначале сезона прошлого светил финал ЛЧ?
Или Челси в 2021?
В футболе возможно все, тем более сейчас Арсенад наконец-то набирает обороты, чего не было лет 15.
15+7
Вот тебе креативщик…
А Райс разрушитель.
Они тоже стоят дорого.
А он ещё и англичанин.
Райс для Арсенала это как Родри для Сити
Если бы сам Райс не захотел - не было бы подписания.
поэтому сдайте свою желчь в больницу и не выпендривайтесь!
Помимо игровых качеств,это ещё и сигнал :
Арсенал готов сделать следующий шаг.
Это была не разовая вспышка,Арсенал готов тратить и стать одним из главных соперников Сити.
Надеюсь что Райс,даст тот же эффект,что и Ван Дейк дал в своё время для Ливерпуля.
Удачи Деклану!
Канониры переплатили
Может ознакомишься с цифрами трат МЮ за 10 лет