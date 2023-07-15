Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов. Это рекордная покупка «канониров»

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал трансферы Деклан Райс Футбол

Деклан Райс стал игроком «Арсенала».

«Канониры» объявили о долгосрочном контракте с 24-летним полузащитником, перешедшим из «Вест Хэма».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за футболиста 100 миллионов фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Это самая крупная покупка в истории «канониров». До настоящего момента рекордным оставался трансфер полузащитника Николя Пепе, которого «Арсенал» купил у «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году.

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

Фото: официальный сайт «Арсенала»

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ And Justice for All
Можно сказать, что впервые за очень очень долгие годы Арсенал, действительно, смог выиграть гонку за игрока, которого хотели почти все английские топ-клубы.
Ахах) Заплатив за игрока с годом контракта 100+ млн.
+46
-14
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jeHbka(BLR)
офигенный трансфер, пушкари усилились знатно в этом то.
+28
-6
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mykytka
Ответ За Валенсию с 1999
В Вест Хэме хоть Еврокубки выигрывал, а тут не светит такое
Интересно откуда вы такие беретесь, комментаторы.
Интеру вначале сезона прошлого светил финал ЛЧ?
Или Челси в 2021?
В футболе возможно все, тем более сейчас Арсенад наконец-то набирает обороты, чего не было лет 15.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ответ And Justice for All
Можно сказать, что впервые за очень очень долгие годы Арсенал, действительно, смог выиграть гонку за игрока, которого хотели почти все английские топ-клубы.
Так хотели, что Сити вышел из гонки, офигев от цены, а другие клубы переговоров даже не вели.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And Justice for All
Можно сказать, что впервые за очень очень долгие годы Арсенал, действительно, смог выиграть гонку за игрока, которого хотели почти все английские топ-клубы.
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кистанов
Свершилось!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Шуткин
Нормально облопошили Арсенал, за такие деньги нужно покупать супер креативщиков и созидателей, а тут просто лидер средней команды лиги
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Ответ Иван Шуткин
Нормально облопошили Арсенал, за такие деньги нужно покупать супер креативщиков и созидателей, а тут просто лидер средней команды лиги
Купили Эдегора за 30 млн.
15+7
Вот тебе креативщик…
А Райс разрушитель.
Они тоже стоят дорого.
А он ещё и англичанин.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Иван Шуткин
Нормально облопошили Арсенал, за такие деньги нужно покупать супер креативщиков и созидателей, а тут просто лидер средней команды лиги
с креативщиками порядок
Райс для Арсенала это как Родри для Сити
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MsFirehawk
Ответ QWertY
Как же буду орать с арсенольцев, когда Артетка облажается с этим составом. Потратил он на это аж 700 мультов евро. Шок)
Не забудь с Санчо и Антони "орнуть".
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Митрандир цвета хаки
Венгера десятилетиями морили голодом и жмотством, продавая лидеров и покупая ширпотреб. И все равно 20+ лет он каждый сезон тащил клуб в ЛЧ, ставя одну из самых зрелищных и красивых игр команде. После его позорного выдворения, в Арсенал вбухивают тонны бабла, но это и близко не Арсенал, не только 00-вых - но и 10-ых.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдула Магомедсаидов
отличная сделка для Арсенала. Но по цене можно было и по дешевле договориться
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рабонов
Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
Сити и Баварцы - *** вам !!!
Откуда столько гонора?)) Будто подписали лучшего опорника в историй,а не одного из кучки классных с хорошим потенциалом) Как бы потом они в муках его не пытались бы сплавить в аль наср за 20 фунтов))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ Vitto
Ахах) Заплатив за игрока с годом контракта 100+ млн.
Два года у него было, хватит дезинформировать народ)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werowolf-gears
Ответ Naseer Amir
начало сезона ,уже 10клубов могут бороться за попадание в ЛЧ и 6клубов за чемпионство
Да не, думаю все 20 будут за чемпионство биться
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Бодров
Как болельщик Арсенала, я очень рад ! Добро пожаловать!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
artemio303
Дороговато да, но зато закроет позицию опорника на года, плюс не надо привыкать к АПЛ. Один из лучших опорниуов в мире на сегодня, как ни крути
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
Ответ Акира_1
Арсенал топ окно провел. Наверное, весь свой бюджет на 5 лет влили в нескольких не самых качественных игроков, но все равно радуются.
Ты один из тех комментаторов, что ждал в прошлом сезоне ттх в тройке, а Арсенал на 5-6 месте?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k123
Welcome топ-опорник, Арсенал станет точно сильнее с ним
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виьалий
Ну наконец-то! Приветствуем парня. Ждём на поле. Удачи!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кулёс
Справа Буйнов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Афанасьев
но нойте, Арсенал действительно красиво обошел на повороте все топ-клубы, забрав перспективного мирового опорника, привлекая отличным футболом и качественными партнёрами.
Если бы сам Райс не захотел - не было бы подписания.
поэтому сдайте свою желчь в больницу и не выпендривайтесь!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминатор3000
Знаковая покупка.
Помимо игровых качеств,это ещё и сигнал :
Арсенал готов сделать следующий шаг.
Это была не разовая вспышка,Арсенал готов тратить и стать одним из главных соперников Сити.
Надеюсь что Райс,даст тот же эффект,что и Ван Дейк дал в своё время для Ливерпуля.
Удачи Деклану!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Молодой Джака без дальнего удара
Канониры переплатили
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den-is
Ответ forward1988
Хэм мало стресс с судейского мешка за это английское бревно
Фанат Манчестера пишет о судействе и мешке))))
Может ознакомишься с цифрами трат МЮ за 10 лет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий