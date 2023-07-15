Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов. Это рекордная покупка «канониров»

Деклан Райс стал игроком «Арсенала».

«Канониры» объявили о долгосрочном контракте с 24-летним полузащитником, перешедшим из « ».

Ранее сообщалось, что « » заплатит за футболиста 100 миллионов фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов. Это самая крупная покупка в истории «канониров». До настоящего момента рекордным оставался трансфер полузащитника Николя Пепе, которого «Арсенал» купил у «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году.

В минувшем сезоне АПЛ Райс провел 37 матчей, отметившись 4 голами и 2 ассистами. Подробную статистику хавбека можно найти здесь.

Фото: официальный сайт «Арсенала»