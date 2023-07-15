Министерство спорта России лишили полномочий устанавливать антидопинговые правила

Теги допинг РУСАДА Министерство спорта России Легкая атлетика

Правительство РФ лишило Минспорт полномочий устанавливать антидопинговые правила.

Решение об этом было принято на заседании правительства 13 июля.

«Проектом постановления предлагается признать утратившим силу подпункт положения, предусматривающий полномочия Минспорта России по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

Решение: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», – сообщается на сайте кабмина. 

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) утверждать и реализовывать общероссийские антидопинговые правила.

Ранее ответственным за утверждение антидопинговых правил было Министерство спорта России.

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12 комментариев

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Казимир Стыцько
Теперь антидопинговые правила будет писать ФСБ.
И я считаю, что это правильно.
Гойда!
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Иван Грозный
В ситуации, когда нет международных игр, непонятно зачем нужен ОКР! Минспорт тоде на крючке, им хотя бы деньги на спортсменов распределить. А вот РУСАДА это последняя организация, которая норм общается заграницей. Через лет 10 может пригодиться
+1
0
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Atsuktuvas
А в стране еще есть какие правила?..
+1
0
+1
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Matador
Ответ Казимир Стыцько
Теперь антидопинговые правила будет писать ФСБ. И я считаю, что это правильно. Гойда!
а то и Сам!
+4
-3
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Yusa Naza
А по фиг.
0
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Кавабунга Шреддоголовый
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Бартоломью Робертс
Ответ Казимир Стыцько
Теперь антидопинговые правила будет писать ФСБ. И я считаю, что это правильно. Гойда!
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atelos
Ответ 888 AK
Дид
байден?
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888 AK
Ответ atelos
байден?
Дид бункерный
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888 AK
Ответ Бартоломью Робертс
Комментарий удален модератором
Ага .. самые честные новости
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Вадим flanec
Ответ Казимир Стыцько
Теперь антидопинговые правила будет писать ФСБ. И я считаю, что это правильно. Гойда!
А надо чтоб ЦРУ писало правила, или ФБР?
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DeGrig
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Комментарий удален модератором
учитывая что минспорта облажался в наведении порядка в российском спорте, не самый плохой вариант
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