Министерство спорта России лишили полномочий устанавливать антидопинговые правила
Правительство РФ лишило Минспорт полномочий устанавливать антидопинговые правила.
Решение об этом было принято на заседании правительства 13 июля.
«Проектом постановления предлагается признать утратившим силу подпункт положения, предусматривающий полномочия Минспорта России по утверждению общероссийских антидопинговых правил.
Решение: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», – сообщается на сайте кабмина.
В апреле президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) утверждать и реализовывать общероссийские антидопинговые правила.
Ранее ответственным за утверждение антидопинговых правил было Министерство спорта России.
И я считаю, что это правильно.
Гойда!