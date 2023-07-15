Семак выиграл 10-й трофей во главе «Зенита». Он тренирует клуб с 2018-го

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Сергей Семак в 4-й раз подряд выиграл Суперкубок во главе «Зенита».

Петербуржцы сегодня по пенальти одолели ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Всего у 47-летнего специалиста теперь 10 трофеев: 5 побед подряд в чемпионате России, 4 победы подряд в играх за Суперкубок, а также победа в Кубке России в сезоне-2019/20.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

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90 комментариев

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Deca
Миша не захотел торчать мешок картошки
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Aleksandr Dubovik
ЦСКА сами виноваты, по игре полностью превосходили Зенит, пенальти лотерея, увы
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Фёдор Кузнецов
Ответ Никита Марков
Решающий пенальти не должен бить 20-летний игрок. К Никите Ермакову ровно 0 претензий. Вопросы — к Кучаеву, Роше и Мойзесу
Решающий пенальти забил 20 летний игрок
+43
-2
+41
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zzzeeerrrooo
Ответ Aleksandr Dubovik
ЦСКА сами виноваты, по игре полностью превосходили Зенит, пенальти лотерея, увы
пенальти это мастерство
посмотри как бьет Ермаков и его ровесник Ренан
+45
-7
+38
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Trash Talking
Люблю трофеи, вырванные при плохой игре. Они как-то ценней воспринимаются.
По игре ЦСКА однозначно лучше был. Спасибо им за игру. Но игра есть игра. С победой всех СБГ!
+26
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+22
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S. A.
Ответ Aleksandr Dubovik
ЦСКА сами виноваты, по игре полностью превосходили Зенит, пенальти лотерея, увы
Да какая лотерея? Поэтому Кержач-младший все удары угадал? Бить надо уметь, Чалов, Гайч, Ухажёр и Легенда били отлично, а потом бил неумеющий этого делать Гайич (он хоть матч нормально провёл) и Ермаков, который просто полный ноль
+24
-2
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Senchas
Мостовой предвидел победный гол - ренан плюнул в девятку
+14
-2
+12
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kokomelon
Кержаков напоминает Кейлора Наваса. Все говорят о бразильцах, тренере, а вратарь просто молча тащит
+12
-1
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masterwolw
Кержаков отличный матч провёл!
+12
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Royal Watcher
Ожидаемо, паненка под конец - вишенка на торте…
+12
-3
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Вова Пупкин
Поздравляю Зенит с очередным титулом! Хоть и по пенальти, но тоже зачёт.
+6
0
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analogia
ЦСКА удивил, играл хорошо, свои моменты не реализовали. Зенит с победой
+6
-1
+5
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Owen_the_Simple
Ответ error505
Семаку респект, остальному Зениту нет
А на что ваш респект влияет?
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Rumov
Можно только поздравить. И попробуй только Кержу не проставься.
+2
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Денис Ширинов
По мне так ЦСКА лучше был
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Karl_Ivanovich
Ответ Deca
Миша не захотел торчать мешок картошки
Теперь тот мужик ему торчит два. :-)
А вообще - молодец.
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Михаил1970
Ответ Deca
Миша не захотел торчать мешок картошки
Сергеев теперь должен обеспечить Кержакова овощами на всю зиму.
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Nick Crosier
Семак конечно мужик фартовый.
+2
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Мистер Громов
Ответ Фёдор Кузнецов
Решающий пенальти забил 20 летний игрок
паненкой)
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ТрактоПоктер
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Зато серия пенальти удалась
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Мистер Громов
Петербург, с праздником!!)
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Hipper
Зенит с новым центром полем, с новой схемой. ЦСКА был лучше, но Мишка сильнее Игорька сегодня
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Владислав Романов
Нужно больше новостей о победе Зенита!
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Owen_the_Simple
Ответ error505
а на что ваш комментарий влияет?
На получаемую мной информацию. Теперь будьте так любезны ответить на мой вопрос.
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Злодей Спб
Три из трёх конечно круто, но и два из трёх за сезон - нормуль :)

Вот если бы сразу суперкубок давали победителю чемпионата и кубка - это норм. Мне не нравится, что при выигрыше кубка и чемпионата одной командой, в суперкубке незаслуженно участвует команда занявшая в РПЛ второе место.

Собственно Зенит поэтому за Кубок и не цепляется, т.к. не хочет чтобы всякие московские недоразумения незаслуженно в Суперкубке участвовали. Пускай тратят силы и выходят через кубок на суперкубок. Который ессно возьмёт Зенит %))
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