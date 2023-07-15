Семак выиграл 10-й трофей во главе «Зенита». Он тренирует клуб с 2018-го
Сергей Семак в 4-й раз подряд выиграл Суперкубок во главе «Зенита».
Петербуржцы сегодня по пенальти одолели ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Всего у 47-летнего специалиста теперь 10 трофеев: 5 побед подряд в чемпионате России, 4 победы подряд в играх за Суперкубок, а также победа в Кубке России в сезоне-2019/20.
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По игре ЦСКА однозначно лучше был. Спасибо им за игру. Но игра есть игра. С победой всех СБГ!
А вообще - молодец.
Вот если бы сразу суперкубок давали победителю чемпионата и кубка - это норм. Мне не нравится, что при выигрыше кубка и чемпионата одной командой, в суперкубке незаслуженно участвует команда занявшая в РПЛ второе место.
Собственно Зенит поэтому за Кубок и не цепляется, т.к. не хочет чтобы всякие московские недоразумения незаслуженно в Суперкубке участвовали. Пускай тратят силы и выходят через кубок на суперкубок. Который ессно возьмёт Зенит %))