Семак выиграл 10-й трофей во главе «Зенита». Он тренирует клуб с 2018-го

Сергей Семак в 4-й раз подряд выиграл Суперкубок во главе «Зенита».

Петербуржцы сегодня по пенальти одолели ЦСКА в матче за .

Всего у 47-летнего специалиста теперь 10 трофеев: 5 побед подряд в чемпионате России, 4 победы подряд в играх за Суперкубок, а также победа в Кубке России в сезоне-2019/20.

тренирует « » с 2018 года.