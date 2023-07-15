Вондроушова выиграла первый «Большой шлем» и дебютирует в топ-10

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Маркета Вондроушова Теннис

42-я ракетка мира Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер в финале «Уимблдона» – 6:4, 6:4.

Чешка впервые выиграла титул «Большого шлема». В 2019-м она уступила Эшли Барти в финале «Ролан Гаррос».

24-летняя чешка выиграла второй титул на уровне WTA. Также она стала 59-й чемпионкой «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968 года).

Кроме того, Вондроушова стала второй чешкой после Петры Квитовой, ставшей чемпионкой «Уимблдона». По итогам турнира она дебютирует в топ-10. 

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58 комментариев

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Rjcnbr
Сделайте вы финал женский пятисетовиком, ну это же смешно такие матчи на час смотреть. Всё равно женщины те же деньги получают, так ещё и очков больше
+34
-2
+32
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Normic
Это женский теннис, все нормально народ
+19
-1
+18
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Tarkovski
Жабер как Фернандес на ЮС-21 всех топов обыграла, сетку расчистила, а потом финал слила. Обидно ей должно быть, да ещё третий Шлем упустила
+10
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+10
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zzzeeerrrooo
Ответ сергей97
Браво Маркета! Ещё и в сухую! Всегда радует победа того, на кого никто не ставил!
за 4.5 взял ее
+10
-1
+9
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сергей97
Браво Маркета! Ещё и в сухую! Всегда радует победа того, на кого никто не ставил!
+9
0
+9
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costa0545
Очередная левша из Чехии взяла уимблдон, а Жабер надо быть скромнее в своих интервью, может тогда выиграет, честно говоря, ожидал этого, несмотря на то, что Жабер, таких крутых теннисисток обыграла до финала, но увы так бывает)))
+7
0
+7
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Ржавый пароход
Странный матч. Никакими нервами не объяснить такие подарки. Выиграли те, кто делал ставки на чешку.
+5
0
+5
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privet100
Ответ zzzeeerrrooo
за 4.5 взял ее
В лайве? Я за 2.8 перед матчем брал )
+4
0
+4
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justbored
Ответ личные рекорды это не хоккей
кто понимает скажите, это букмекерский договорник 100% , сходила в туалет , получила ЦУ и слила, 80% мячей сетка и аут, это не первый тур а финал чтобы так сливать заметно, во всем мире принято ставок порядка 15 млрд долларов и 80 % на Жабу, % от них лучше титула, какая мерзость
🤣
+4
0
+4
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Monolit99
Это, получается, первая несеянная теннисистка, выигравшая Уимблдон?
+3
0
+3
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MolchanovVV
Женский теннис такой женский теннис.)
+2
0
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Сергей Орлов
Ответ личные рекорды это не хоккей
кто понимает скажите, это букмекерский договорник 100% , сходила в туалет , получила ЦУ и слила, 80% мячей сетка и аут, это не первый тур а финал чтобы так сливать заметно, во всем мире принято ставок порядка 15 млрд долларов и 80 % на Жабу, % от них лучше титула, какая мерзость
У вас каша в голове)
+2
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ivan 07
Блестяще с психологической стороны сыграла Маркета.
+1
0
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Додик Аксель
Маркета по рейтингу заметно продвинулась после победы на Уиме. До начала турнира кто бы мог подумать, что она будет в финале и одержит победу.
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Verdo
Онс, как и Новак в 21 на юсо, зачистила топов, и на финал просто не хватило энергии, а у Маркеты, как и у Данилы тогда , был проходняк, сил, как моральных, так и физических хоть отбавляй, но об этом, через какое то время никто не вспомнит, а шлем останется, к слову, таких шлемов у Феди больше половины
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Mobilis
По нынешним временам - вполне нейтральный и сносный победитель Уимблдона. Ситуация вырулилась идеально.
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Erika_i
Могло и не случится такого титула в карьере Маркеты, но все же произошло. Теннисистка она прекрасная, только не так много как других ее видели, поэтому и не очень ожидали такого результата. Поздравляем
+1
0
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369
Пять лет назад было понятно, что рано или поздно Маркета свое возьмет. А вот станет ли новой Навратиловой, зависит от нее самой)
+1
0
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manchester1000
Женский теннис, скажите вы. Но у Вондроушовой за спиной два финала: РГ и Олимпиада. Так что заслуженно.
+1
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Vale1
Ответ manchester1000
Женский теннис, скажите вы. Но у Вондроушовой за спиной два финала: РГ и Олимпиада. Так что заслуженно.
А у Жабер два финала "Шлема" в прошлом году - это не считается?
+1
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Asl Ali
очень жаль, но финал получился совсем уж без борьбы. Лучше бы Рыбка вышла в финал , мне кажется по стилю , она менее удобна чешке , плюс и опытная уже .
+2
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SKA Rostov1992
Жаль Жабер, скорее всего так и не заберёт свой Уимблдон ☹️
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Паскаль Шимбонда
Чешская школа тенниса - чума)
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zzzeeerrrooo
Ответ privet100
В лайве? Я за 2.8 перед матчем брал )
да, сразу после брейка при 40-15 в пользу ОнС
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volens-docens
Ответ coms
Это как же надо было фамилию Вондрусова исковеркать)
Не понял, кто коверкает. Поясните, пожалуйста.
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