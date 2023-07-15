Вондроушова выиграла первый «Большой шлем» и дебютирует в топ-10

42-я ракетка мира Маркета Вондроушова обыграла Онс Жабер в финале «Уимблдона» – 6:4, 6:4.

Чешка впервые выиграла титул «Большого шлема». В 2019-м она уступила Эшли Барти в финале «Ролан Гаррос».

24-летняя чешка выиграла второй титул на уровне WTA. Также она стала 59-й чемпионкой «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968 года).

Кроме того, Вондроушова стала второй чешкой после Петры Квитовой, ставшей чемпионкой «Уимблдона». По итогам турнира она дебютирует в топ-10.

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