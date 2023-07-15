«Был позван руководитель «Ростелекома»: «Все, ты теперь отвечаешь за фигурное катание». Роднина о том, как Путин помог найти спонсора для ФФКР

Теги сборная России Ирина Роднина ФФКР Александр Горшков Ростелеком Фигурное катание

Ирина Роднина рассказала, что ФФКР получила генерального спонсора благодаря Путину.

«Ростелеком» стал генеральным спонсором Федерации фигурного катания России в январе 2009 года. 

«Расскажу вам такую историю – когда-то давно Саша Горшков (экс-президент ФФКР, скончался в 2022 году – Sports.ru) подошел к Владимиру Владимировичу на совете по спорту: «Беда у нас с фигурным катанием! Нет денег, ничего нет».

Вот так вот (показывает жест пальцем) был позван руководитель «Ростелекома»: «Все, ты теперь отвечаешь за фигурное катание», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка. 

Почетный президент федерации фигурного катания России Писеев: «Благодаря помощи Путина наши фигуристы являются лидерами во всем мире»

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14 комментариев

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Alexander Poljakov
и это называется эффективное управление??
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U-hoho
История, от которой волосы дыбом. Так кратко описать всю систему нашего государственного устройства - это нужно иметь талант.
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Olga.t
Это Роднина сейчас похвалила Путина или наоборот?)
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Cruel Snake
Руководитель от бога. Только у нас много где, нет денег, ничего нет. Он бы так лучше в социальных сферах проблемы решал. Одним пальцем
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Алина Бель
Ответ Кирилл.С-Пб
О, сейчас либерда набежит и всем расскажет как жить нужно. 💯
ну ваши-то дежурные уже набежали, почувствовали, где жареным запахло - заложила депутатша системку управления:))))
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Ковид 07.10.52
В носу ковыряется перед принятием решения....
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Alexander Poljakov
Ответ Кирилл.С-Пб
Сам-то руководил?
Да, и сейчас руковожу группой следователей. А это точно отвратительное руководство, просто потому что из-под палки ничего хорошего не бывает.
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Алексей Токарев
Ответ Alexander Poljakov
и это называется эффективное управление??
Эта история произошла 14 лет назад.
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