«Был позван руководитель «Ростелекома»: «Все, ты теперь отвечаешь за фигурное катание». Роднина о том, как Путин помог найти спонсора для ФФКР

Ирина Роднина рассказала, что ФФКР получила генерального спонсора благодаря Путину.

«Ростелеком» стал генеральным спонсором Федерации фигурного катания России в январе 2009 года.

«Расскажу вам такую историю – когда-то давно Саша Горшков (экс-президент ФФКР, скончался в 2022 году – Sports.ru) подошел к Владимиру Владимировичу на совете по спорту: «Беда у нас с фигурным катанием! Нет денег, ничего нет».

Вот так вот (показывает жест пальцем) был позван руководитель «Ростелекома»: «Все, ты теперь отвечаешь за фигурное катание», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

Почетный президент федерации фигурного катания России Писеев: «Благодаря помощи Путина наши фигуристы являются лидерами во всем мире»