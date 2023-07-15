Гендиректор «Зенита» о лишнем весе у Фернандеса: «Глупости не комментируем. Он худее меня в три раза»
Генеральный директор «Зенита» отреагировал на слухи о лишнем весе у Марио Фернандеса.
Вчера появилась информация о том, что петербургский клуб не объявляет о переходе защитника из-за его лишнего веса.
– Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану.
– То есть Фернандес в форме?
– Он худее меня в три раза, – сказал Александр Медведев.
«Зенит» не подпишет контракт с Фернандесом, если защитник не пройдет углубленный медосмотр («Мутко против»)
Агент Фернандеса: «Информация про лишний вес – фэйк, просто смеюсь над этим. Ха-ха-ха»
Мы уже сидим с калькулятором в руках))
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Питерская риторика вся как по шаблону)))
Окружность грудной клетки у них одинаковая, наверное, плюс-минус..
А вот в талии и ниже у Медведева запросто может и в три раза больше )