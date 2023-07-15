Гендиректор «Зенита» о лишнем весе у Фернандеса: «Глупости не комментируем. Он худее меня в три раза»

Генеральный директор «Зенита» отреагировал на слухи о лишнем весе у Марио Фернандеса.

Вчера появилась информация о том, что петербургский клуб не объявляет о переходе защитника из-за его лишнего веса.

– Не подписываем из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану.

– То есть Фернандес в форме?

– Он худее меня в три раза, – сказал .

«Зенит» не подпишет контракт с Фернандесом, если защитник не пройдет углубленный медосмотр («Мутко против»)

Агент Фернандеса: «Информация про лишний вес – фэйк, просто смеюсь над этим. Ха-ха-ха»