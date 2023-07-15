Гендиректор «Зенита» о лишнем весе у Фернандеса: «Глупости не комментируем. Он худее меня в три раза»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Зенита» отреагировал на слухи о лишнем весе у Марио Фернандеса.

Вчера появилась информация о том, что петербургский клуб не объявляет о переходе защитника из-за его лишнего веса.

– Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану.

– То есть Фернандес в форме?

– Он худее меня в три раза, – сказал Александр Медведев.

«Зенит» не подпишет контракт с Фернандесом, если защитник не пройдет углубленный медосмотр («Мутко против»)

Агент Фернандеса: «Информация про лишний вес – фэйк, просто смеюсь над этим. Ха-ха-ха»

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26 комментариев

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Olga.t
А какой вес у гендиректора Зенита?
Мы уже сидим с калькулятором в руках))
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Ковид 07.10.52
Значит не берут из-за недобора веса...какой поворот....неожиданный...
+30
-4
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ЦСКА1960
Здесь в теге Фернандеса указан его вес - 80 кг. Следовательно, Александр Медведев весит 240 кг.
+25
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Костя Кот
а должен быть в четыре!
+9
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Russian Horse
Глупости не комментируем. Все идет по плану.
_______
Питерская риторика вся как по шаблону)))
+12
-7
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ЦСКА1960
Здесь в теге Фернандеса указан его вес - 80 кг. Следовательно, Александр Медведев весит 240 кг.
Для семейства медведевых - это нормальный вес.
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AIBOLIT66
30 кг, бараний вес...
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Karel
Ответ ЦСКА1960
Здесь в теге Фернандеса указан его вес - 80 кг. Следовательно, Александр Медведев весит 240 кг.
Не тяжелее, а худее. По окружности.
Окружность грудной клетки у них одинаковая, наверное, плюс-минус..
А вот в талии и ниже у Медведева запросто может и в три раза больше )
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Тралл из Питера
Ответ Иван Новиков
Уже есть фото Фернандеша https://sun9-45.userapi.com/impg/-dWadmaPU4xII3Y7W8V8BtudJxCI3FGudL16pg/zGXTqOR9-JM.jpg?size=934x1080&quality=96&sign=1c347e38b00deb883d112eb3d0642428&type=album
Забавно, конечно, но я думал, там настоящее фото
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Bashibuzuck
А ведь точно, худее😁
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pulyalke
почему новость без фото александра медведева в купальнике?
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Дмитрий Якушевич
Ну Василия Уткина худее наверное раз в 10 тогда, это весомый аргумент конечно, ладно
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Balt
Медведев что, сам медкомиссию проводит? У специалистов надо спрашивать.
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BarCa
Медведев уходит в хоккей или будет совмещать?
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NEgr17
Ответ Olga.t
А какой вес у гендиректора Зенита? Мы уже сидим с калькулятором в руках))
Он толще В. Уткина в три раза!
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Tintobrass
Ответ NEgr17
Он толще В. Уткина в три раза!
раза в 1,5 меньше как бы
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Balt
Ответ Olga.t
А какой вес у гендиректора Зенита? Мы уже сидим с калькулятором в руках))
Серьёзный вес - вон, Зенит возглавляет, теперь и один из боссов топ-клуба КХЛ СКА. )
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Tkachik17
Как будто бы это не отменяет проблемы… с соткой кг все равно проблематично играть в футбол
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Назар Игорь
Ответ Иван Новиков
Уже есть фото Фернандеша https://sun9-45.userapi.com/impg/-dWadmaPU4xII3Y7W8V8BtudJxCI3FGudL16pg/zGXTqOR9-JM.jpg?size=934x1080&quality=96&sign=1c347e38b00deb883d112eb3d0642428&type=album
Ваня, ты совсем ку-ку..
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