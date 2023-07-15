«Зенит» взял Суперкубок России в 8-й раз, побив рекорд ЦСКА
«Зенит» установил рекорд по числу побед в Суперкубке России.
В матче за OLIMPBET Суперкубок России петербуржцы обыграли ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).
Таким образом, петербуржский клуб побил рекорд ЦСКА по победам в данном турнире – у «Зенита» их восемь, у армейцев – семь.
P.S. Все еще не понимаю, за какие заслуги на поле появляется Ермаков. Кроме блата, мыслей нет вообще
безумно рад за Мишу, поймал кураж и вытащил матч буквально в одиночку.
ну а Ренан - настоящий бразилец, что сказать)
ЦСКА заслужил больше