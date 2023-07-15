«Зенит» взял Суперкубок России в 8-й раз, побив рекорд ЦСКА

«Зенит» установил рекорд по числу побед в Суперкубке России.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России петербуржцы обыграли ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).

Таким образом, петербуржский клуб побил рекорд ЦСКА по победам в данном турнире – у «Зенита» их восемь, у армейцев – семь.