«Зенит» взял Суперкубок России в 8-й раз, побив рекорд ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России рекорды Футбол

«Зенит» установил рекорд по числу побед в Суперкубке России.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России петербуржцы обыграли ЦСКА (0:0, по пенальти – 5:4).

Таким образом, петербуржский клуб побил рекорд ЦСКА по победам в данном турнире – у «Зенита» их восемь, у армейцев – семь.

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50 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Спасибо ЦСКА за игру, играли хорошо, но нервы Ренана это что то с чем то, в решающий момент сделать паненку, и это двадцатилетний защитник
+28
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+27
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corazón blanco
Ну Кержаков сегодня герой Зенита и в основное время неоднократно выручал команду и в серии послематчевых пенальти вытащил.
+27
-1
+26
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St. Jimmy
Признайте, что паненка была элитная!
+20
-2
+18
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Артем Шелудков
Ну ЦСКА сами виноваты, по игре были лучше, надо было в основное время решать
+14
0
+14
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Марсель Объелся
Ответ Фёдор Кузнецов
Спасибо ЦСКА за игру, играли хорошо, но нервы Ренана это что то с чем то, в решающий момент сделать паненку, и это двадцатилетний защитник
Ещё и в угол паненка была, а не по центру, я такого давно не видел
+11
-1
+10
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FilinMD
ЦСКА нужно было забивать в ОВ - моменты были. Игра шла лучше, чем у Зенита, но за это трофеи не дают)

P.S. Все еще не понимаю, за какие заслуги на поле появляется Ермаков. Кроме блата, мыслей нет вообще
+11
-2
+9
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Tokelau
Поздравляю лично Кержакова. Парень в одного взял кубок. Зенит вообще ничего не показал за эти 90+ минут
+8
0
+8
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bellyashe
игра была ужасна, прямо скажем. всех СБГ с отскоком, ЦСКА спасибо за игру и не расстраиваться, вы были лучше)
безумно рад за Мишу, поймал кураж и вытащил матч буквально в одиночку.
ну а Ренан - настоящий бразилец, что сказать)
+7
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+7
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Фёдор Кузнецов
Ответ Марсель Объелся
Ещё и в угол паненка была, а не по центру, я такого давно не видел
Да, впервые вижу такое
+5
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+5
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1905vb
Так вот что означали 8 пальцев Малкома…
+5
0
+5
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Nuteruoli
Кержаков все углы угадал, просто первые четыре человека у ЦСКА били хорошо, красавчик, разобрал всех игроков перед матчем
+4
0
+4
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Фанат Лионеля Месси
Позорище,а не игра
ЦСКА заслужил больше
+13
-10
+3
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Взвешенный вомбат Китая
По игре коняшки конечно по интереснее были и по острее.
+3
0
+3
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MAXIMum1
Хоть играли и плохо. Но против лома нет приёма. С победой!
+2
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Tokelau
Ответ JIEOMEC
нормальная команда побежит праздновать к своим болельщиками, а эти побежали к армейским и бить себя в грудь.
ну так то к Кержакову побежали сперва. Парень им трофей вывез.
+2
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ FilinMD
ЦСКА нужно было забивать в ОВ - моменты были. Игра шла лучше, чем у Зенита, но за это трофеи не дают) P.S. Все еще не понимаю, за какие заслуги на поле появляется Ермаков. Кроме блата, мыслей нет вообще
Я предсказал, что он не забьет пенальти. Вышел какой-то дерганый и все движения несуразны и не в такт.
+2
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Любитель побеждать
ЦСКА лучше был по игре, а толку, если нет реализации.
+2
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BZB
Игорь Акинфеев-вечная легенда! ЦСКА чемпионства в новом сезоне!
+1
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Nick Crosier
Историческое событие.
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Данко Лазович
ЦСКА будет нашим конкурентом в этом сезоне.
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Вова Пупкин
Поздравляю Зенит с победой! Вы на правильном пути!
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Anton Fedorov
ЦСКА сам проиграл матч, поставив на пенальти ноунейма, который испугался
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mbauer
Страшно нужен нападающий, просто страшно нужен. По игре под нагрузками, почти без отпуска, без Карася и Медины, превзошли бразильцев (хотя я честно говоря боялся, что нас будут возить). Реально превзошли. Нападающий нужен!!! Орешкин, Гинер, Бабаев, кто там ещё... Нап!!! Сделайте одолжение
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Жанна Калгина
Понравилась игра Мухина
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Rumov
Ренан, конечно... Давно таких пенальти не видел.
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