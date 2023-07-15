«КАМАЗ» впервые с 2011-го проиграл «Шелковый путь», Карякин победил в классе мотовездеходов
Пилот команды «МАЗ» Сергей Вязович стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в классе грузовиков.
Это первая победа команды из Беларуси. Места на подиуме заняли экипажи «КАМАЗа» Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева. Российский автопроизводитель во второй раз в истории и впервые с 2011 года проиграл ралли-рейд.
Сергей Карякин на «Кан-Ам» выиграл гонку в зачете мотовездеходов, опередив Романа Русинова и Алексея Черкесова и одержав свою четвертую победу.
Также чемпионами стали Андрей Рудской (автомобили), Илья Щеглов (мотоциклы) и Анатолий Кузнецов (квадроциклы).
Его первый карт привез из Европы сам Чагин. А сейчас российская звезда «Ле-Мана» впервые поедет ралли «Шелковый путь»
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