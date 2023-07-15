«КАМАЗ» впервые с 2011-го проиграл «Шелковый путь», Карякин победил в классе мотовездеходов

Пилот команды «МАЗ» стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в классе грузовиков.

Это первая победа команды из Беларуси. Места на подиуме заняли экипажи « » и . Российский автопроизводитель во второй раз в истории и впервые с 2011 года проиграл ралли-рейд.

на «Кан-Ам» выиграл гонку в зачете мотовездеходов, опередив Романа Русинова и Алексея Черкесова и одержав свою четвертую победу.

Также чемпионами стали Андрей Рудской (автомобили), Илья Щеглов (мотоциклы) и Анатолий Кузнецов (квадроциклы).

Его первый карт привез из Европы сам Чагин. А сейчас российская звезда «Ле-Мана» впервые поедет ралли «Шелковый путь»