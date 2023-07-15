Райс об «Арсенале»: «Хочу добиться большого успеха и провести свои лучшие годы в этом великом клубе. Верю в Артету и команду, которую он создает»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал трансферы Деклан Райс Футбол

Деклан Райс высказался о переходе в «Арсенал».

Лондонский клуб купил полузащитника «Вест Хэма» за 105 миллионов фунтов. 

«Прежде всего, я просто хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам «Арсенала» за поддержку. Это было ошеломляюще – много чего происходило, много спекуляций в течение нескольких месяцев. Но очевидно, что как игрок ты хочешь разобраться со всеми вопросами как можно быстрее, чтобы обустроиться на новом месте.

Сегодня у меня был мой первый рабочий день, и я действительную чувствую себя как дома.

[Последние недели] были немного трудными из-за моих отношений с «Вест Хэмом». Из-за любви и поддержки, которые я испытываю к клубу, было действительно трудно уйти. В футболе возникают удивительные возможности. Большие клубы, такие как «Арсенал», интересовались мной, и мне было по-настоящему трудно отказаться.

Есть только одна карьера, и я действительно верю в то, что Микель [Артета] строит здесь, и в команду, которую он создает. Я с нетерпением жду будущего с «Арсеналом».

Я наблюдал за «Арсеналом» в течение последних двух сезонов и за траекторией, по которой они двигались. Не в прошлом сезоне, а в позапрошлом они финишировали пятыми, но было заметно, какой стиль игры применяет Микель. Прошлый сезон был выдающимся, они обошли практически все команды, кроме «Ман Сити».

Микель и то, как он работает, команда, то, насколько все молоды, энергия в клубе, а также задача вернуть «Арсенал» туда, где ему самое место, – все это много значит для меня. Я знаю, что фанаты очень хотят этого. Что касается меня как игрока, то я приехал сюда жаждущим добиться большого успеха и провести свои лучшие годы в этом великом клубе», – сказал Райс. 

Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов. Это рекордная покупка «канониров»

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19 комментариев

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corazón blanco
Ответ QWERTY

Весь Хэм до этого трофея не выигрывал 43 года вообще ничего, так что это абсолютно не показатель.
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ЭЗИК
Блин даже не верится что такой трансфер Арсенал сотворил. Молодцы
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corazón blanco
Удачи Райсу, банда у Артеты собирается очень достойная, всех молодых талантов продлили (кроме Элеонора, но думаю тоже удастся это сделать), шикарные трансферы провернули.
+7
-3
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CriminalJoint62
Ответ corazón blanco
Ответ QWERTY Весь Хэм до этого трофея не выигрывал 43 года вообще ничего, так что это абсолютно не показатель.
Он настолько боится ответов, что ограничил комментарии 😂😭. Видимо тонкая душевная организация
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Марат Белый
Добро пожаловать в новую историю величия!
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Алексей Фирстов
Удачи и без травм! Верим!
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ML26
Ответ CriminalJoint62
Он настолько боится ответов, что ограничил комментарии 😂😭. Видимо тонкая душевная организация
Так причем он отвечает на коммент человека, а сам ограничивает ответы)) Сказочный персонаж
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llolishe
Если будет плохо играть-фанаты Арсенала будут кидать рис на поле?
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Andrey Konovalov
Ответ ЭЗИК
Блин даже не верится что такой трансфер Арсенал сотворил. Молодцы
Такое ощущение, что это Арсена поменялся с кем-то майками😂😄да?))
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llolishe
Ответ QWertY
Вест Хэм -1 еврокубок в 21 веке Арсенал -0 еврокубков. Тут только вера и остается))
У Вест Хэма столько же еврокубков сколько у Манчестер Сити проиаренного
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Burel
Ответ corazón blanco
Ответ QWERTY Весь Хэм до этого трофея не выигрывал 43 года вообще ничего, так что это абсолютно не показатель.
выигрывал Кубок Интертото.. ну это та же ЛК
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The Best
Ответ llolishe
Наконец-то у Арсенала появился игрок ,который совсем недавно выиграл трофей и знает что это такое
Ну да)
Жоржиньо,Жезус,Хаверц и Зинченко все вместе посмеялись,они трофеи брали в предыдущих клубах.Так что шутка не засчитана)
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