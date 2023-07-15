Райс об «Арсенале»: «Хочу добиться большого успеха и провести свои лучшие годы в этом великом клубе. Верю в Артету и команду, которую он создает»
Деклан Райс высказался о переходе в «Арсенал».
Лондонский клуб купил полузащитника «Вест Хэма» за 105 миллионов фунтов.
«Прежде всего, я просто хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам «Арсенала» за поддержку. Это было ошеломляюще – много чего происходило, много спекуляций в течение нескольких месяцев. Но очевидно, что как игрок ты хочешь разобраться со всеми вопросами как можно быстрее, чтобы обустроиться на новом месте.
Сегодня у меня был мой первый рабочий день, и я действительную чувствую себя как дома.
[Последние недели] были немного трудными из-за моих отношений с «Вест Хэмом». Из-за любви и поддержки, которые я испытываю к клубу, было действительно трудно уйти. В футболе возникают удивительные возможности. Большие клубы, такие как «Арсенал», интересовались мной, и мне было по-настоящему трудно отказаться.
Есть только одна карьера, и я действительно верю в то, что Микель [Артета] строит здесь, и в команду, которую он создает. Я с нетерпением жду будущего с «Арсеналом».
Я наблюдал за «Арсеналом» в течение последних двух сезонов и за траекторией, по которой они двигались. Не в прошлом сезоне, а в позапрошлом они финишировали пятыми, но было заметно, какой стиль игры применяет Микель. Прошлый сезон был выдающимся, они обошли практически все команды, кроме «Ман Сити».
Микель и то, как он работает, команда, то, насколько все молоды, энергия в клубе, а также задача вернуть «Арсенал» туда, где ему самое место, – все это много значит для меня. Я знаю, что фанаты очень хотят этого. Что касается меня как игрока, то я приехал сюда жаждущим добиться большого успеха и провести свои лучшие годы в этом великом клубе», – сказал Райс.
Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» за 100+5 млн фунтов. Это рекордная покупка «канониров»
Весь Хэм до этого трофея не выигрывал 43 года вообще ничего, так что это абсолютно не показатель.
Жоржиньо,Жезус,Хаверц и Зинченко все вместе посмеялись,они трофеи брали в предыдущих клубах.Так что шутка не засчитана)