«Ливерпуль» рассматривает Филлипса, Гравенберха и Амрабата как замену Фабиньо. 50 млн фунтов за Лавиа – слишком дорого для мерсисайдцев

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«Ливерпуль» начал искать замену Фабиньо, близкому к переходу в «Аль-Иттифак».

По данным The Athletic, раньше мерсисайдцы искали полузащитника, который сможет заменить бразильца в долгосрочной перспективе, но теперь вынуждены сосредоточиться на футболистах, готовых сразу занять важное место в команде.

Клуб сохраняет интерес к Ромео Лавиа из «Саутгемптона», но считает его цену (50 млн фунтов) завышенной. Мойсес Кайседо из «Брайтона» как серьезный вариант не рассматривается, поскольку есть уверенность в том, что он присоединится к «Челси».

«Ливерпуль» оценивает возможность трансфера Софьяна Амрабата («Фиорентина»), Райана Гравенберха («Бавария») и Кэлвина Филлипса («Манчестер Сити»).

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8 комментариев

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Пепси пеналдувич
Лавия молод, адаптирован для АПЛ. Фабиньо вроде за 40+ уходит. Почему нельзя дать такую сумму? Вроде опорник очень нужен Ливеру.
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Mykytka
Амрабат скорее бокс-ту-бокс, чем опорник. Ливерпулю, конечно, кровь из носу нужен хороший опорник, остались без них совсем.
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a2wai
То есть если за Лавиа просят 50 лямов и это для Ливерпуля неподъемно, почему тогда они за Гравенберхом или Филлипсом следят, если за них могут потребовать такую же сумму. Ладно еще Филлипс, но Гравенберх?

Амрабат и вовсе больше бтб, хотя он усилит в любом случае любую команду, в которую перейдет.
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ta-tosha
в новой схеме Клоппу не нужен чистый опорник, как Фабиньо с уклоном на стоппинг и отбор ИМХО. Ему нужен здоровый и готовый отбегать сезон Тьяго - то бишь глубигыый плеймейер, со скиллом задавать вектор атаки, играть до границы последней трети и прессинговать в транзишн.
Амрабат с Филлипсом скорее нет, Гравенберг возможно, но не факт. Лавиа с Тюрамом - в принципе самое оно, но без опыта.
Лоботку можно у Наполи купить, или Киммиха с Горецкой - вообще в точку
Но живой Тьяго лучше всех.
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Artuom Batishev
Ответ Пепси пеналдувич
Лавия молод, адаптирован для АПЛ. Фабиньо вроде за 40+ уходит. Почему нельзя дать такую сумму? Вроде опорник очень нужен Ливеру.
Опорник слишком важная позиция. А у Лавии только один сезон. Поэтому есть сомнения.
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Artuom Batishev
Ответ a2wai
То есть если за Лавиа просят 50 лямов и это для Ливерпуля неподъемно, почему тогда они за Гравенберхом или Филлипсом следят, если за них могут потребовать такую же сумму. Ладно еще Филлипс, но Гравенберх? Амрабат и вовсе больше бтб, хотя он усилит в любом случае любую команду, в которую перейдет.
Это только в заголовке так. В самой новости - "считают цену заышенной"
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