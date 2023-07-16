«Ливерпуль» рассматривает Филлипса, Гравенберха и Амрабата как замену Фабиньо. 50 млн фунтов за Лавиа – слишком дорого для мерсисайдцев

«Ливерпуль» начал искать замену Фабиньо, близкому к переходу в «Аль-Иттифак».

По данным The Athletic, раньше мерсисайдцы искали полузащитника, который сможет заменить бразильца в долгосрочной перспективе, но теперь вынуждены сосредоточиться на футболистах, готовых сразу занять важное место в команде.

Клуб сохраняет интерес к из « », но считает его цену (50 млн фунтов) завышенной. Мойсес Кайседо из «Брайтона» как серьезный вариант не рассматривается, поскольку есть уверенность в том, что он присоединится к « ».

« » оценивает возможность трансфера Софьяна Амрабата (« »), Райана Гравенберха («Бавария») и Кэлвина Филлипса («Манчестер Сити»).