«Ливерпуль» рассматривает Филлипса, Гравенберха и Амрабата как замену Фабиньо. 50 млн фунтов за Лавиа – слишком дорого для мерсисайдцев
«Ливерпуль» начал искать замену Фабиньо, близкому к переходу в «Аль-Иттифак».
По данным The Athletic, раньше мерсисайдцы искали полузащитника, который сможет заменить бразильца в долгосрочной перспективе, но теперь вынуждены сосредоточиться на футболистах, готовых сразу занять важное место в команде.
Клуб сохраняет интерес к Ромео Лавиа из «Саутгемптона», но считает его цену (50 млн фунтов) завышенной. Мойсес Кайседо из «Брайтона» как серьезный вариант не рассматривается, поскольку есть уверенность в том, что он присоединится к «Челси».
«Ливерпуль» оценивает возможность трансфера Софьяна Амрабата («Фиорентина»), Райана Гравенберха («Бавария») и Кэлвина Филлипса («Манчестер Сити»).
Амрабат и вовсе больше бтб, хотя он усилит в любом случае любую команду, в которую перейдет.
Амрабат с Филлипсом скорее нет, Гравенберг возможно, но не факт. Лавиа с Тюрамом - в принципе самое оно, но без опыта.
Лоботку можно у Наполи купить, или Киммиха с Горецкой - вообще в точку
Но живой Тьяго лучше всех.