Заряды «Русские, вперед!» и «Слава России!» скандировали фанаты «Зенита» и ЦСКА во время переклички на Суперкубке

Болельщики «Зенита» и ЦСКА начали славить Россию во время матча между командами.

Фанаты устроили перекличку в первом тайме игры за OLIMPBET Суперкубок России (0:0, перерыв).

Они скандировали «Русские, вперед!» и «Слава России!», и остальные посетители игры, проходящей в Республике Татарстан, поддержали их аплодисментами.