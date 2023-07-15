Заряды «Русские, вперед!» и «Слава России!» скандировали фанаты «Зенита» и ЦСКА во время переклички на Суперкубке
Болельщики «Зенита» и ЦСКА начали славить Россию во время матча между командами.
Фанаты устроили перекличку в первом тайме игры за OLIMPBET Суперкубок России (0:0, перерыв).
Они скандировали «Русские, вперед!» и «Слава России!», и остальные посетители игры, проходящей в Республике Татарстан, поддержали их аплодисментами.
все люди любящие свою страну должны отправляться на передовую?почему ты ещё не там?или не патриот Украины?
Куда вперёд то??
В стране если она не на внешнем подсосе должен быть еще и крепкий тыл.
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