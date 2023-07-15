Заряды «Русские, вперед!» и «Слава России!» скандировали фанаты «Зенита» и ЦСКА во время переклички на Суперкубке

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики OLIMPBET Суперкубок России Ак Барс Арена Футбол

Болельщики «Зенита» и ЦСКА начали славить Россию во время матча между командами.

Фанаты устроили перекличку в первом тайме игры за OLIMPBET Суперкубок России (0:0, перерыв).

Они скандировали «Русские, вперед!» и «Слава России!», и остальные посетители игры, проходящей в Республике Татарстан, поддержали их аплодисментами.

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118 комментариев

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dmitriy1981
В одной команде 4 русских, в другой 5.Русские, вперёд!
+151
-18
+133
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Streetbor
Говорят Малколм и Клаудиньо растрогались от услышанного, а заряжал сам Фернандес затерявшийся в толпе))
+121
-7
+114
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rude.
Поставьте там по военкому при выходе с каждой трибуны.
+120
-36
+84
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Дани Алисса
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
во всех странах есть такие кричалки.это тоже самое как "god save the queen","glory america".
все люди любящие свою страну должны отправляться на передовую?почему ты ещё не там?или не патриот Украины?
+69
-31
+38
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mg2000
Унылый матч.
Куда вперёд то??
+26
-3
+23
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Манковский
"Все на месте спортсмены!" (с)
+23
-1
+22
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Байышбек Жолоев
Ответ dmitriy1981
В одной команде 4 русских, в другой 5.Русские, вперёд!
Смешно но факт есть факт
+23
-2
+21
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Streetbor
Говорят Малколм и Клаудиньо растрогались от услышанного, а заряжал сам Фернандес затерявшийся в толпе))
Учитывая слухи, Фернандесу проблематично затеряться в толпе🎅🏿🍔
+22
-1
+21
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Pigmalion
Ответ Барсик Юрана
Эти кричалки звучат в контексте обсерации, звучит логичный вопрос раз поддерживаешь, то почему до сих пор не там🤔
Эти кричалки значительно старше СВО
+11
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+10
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Крыс Пол
Как-то неуважительно по отношению к тем же татарам. Почему бы не использовать слово "россияне", учитывая многонациональный состав федерации?
+23
-13
+10
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Vitamin_B
Ответ Streetbor
Говорят Малколм и Клаудиньо растрогались от услышанного, а заряжал сам Фернандес затерявшийся в толпе))
ага, с хот-догом в руке )
+9
0
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Оригинальный Ник
Очень плохо поступают, конечно, публика спортса не оценит. Вот если б покаялись на коленях или зарядили бы ЛГБТ вперёд, тогда да, это нормально
+19
-11
+8
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Eraser
Новость, высосанная из пальца. Подобные заряды были практически каждый матч.
+9
-1
+8
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Alex-San
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Хватает и существующего количества людей.
В стране если она не на внешнем подсосе должен быть еще и крепкий тыл.
+11
-4
+7
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Такие дела
Ответ Красная стрела
У нас не це украина. Людей не заламывают на улице, не приходят с рейдами по развлекательным мероприятиям.
У нас сразу на дому вяжут. Лишают прав, кредитов, машин
+19
-12
+7
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Даша Тихонова
Ответ Фарид Харисов
Почему минисуют пишушего абсолютно по фактам чела?) Держи плюс, сейчас набег с Трибуны закончится и ситуация выправится.
Так сайт спортсру насквозь либеральный. Например: Очень долго флагом Беларуси на сайте админы рисовали бело-красно-белый флаг. Тот самый который оппозиционный и с которым бушевали в Беларуси.
+10
-4
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Франк Небо
Ответ Andrei Danilchenko
God Save The Queen - это гимн страны, совсем не кричалка в стиле поддержки войны. Glory America - это ты придумал? такого слогана/кричалки не существует
А где в этой новости кричалка в стиле поддержки войны? Или у вас любая кричалка где есть слова "Россия" и "русские" уже по умолчанию поддерживают?
+6
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Pigmalion
Ответ Andrei Danilchenko
God Save The Queen - это гимн страны, совсем не кричалка в стиле поддержки войны. Glory America - это ты придумал? такого слогана/кричалки не существует
Причём здесь поддержка войны?
+5
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Тиджани Бабангида
Без FanID антураж блестящий.
+8
-3
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Волька-ибн-Алёша
Мы, русские, не обманываем друг друга!
+7
-3
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Рекорд в наших сердцах
Увидел эту новости и улыбнулся. Высосанная из пальца ерунда на главной моментально, зато заголовков с рукопожатным дзюбой и мбаппе со своей девушкой не было сколько времени, а?
+4
-1
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Heretic199
Фанаты скандируют "Русские, вперед!"
Пьяные мужики говорят о бабах
Таксисты говорят за жизнь
и другие сногсшибательные новости
+3
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Ростовский
Ответ dmitriy1981
В одной команде 4 русских, в другой 5.Русские, вперёд!
При чем здесь футболисты, если кричала адресована фанатам, а не игрокам?
+5
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Фарид Харисов
Ответ Красная стрела
Комментарий удален модератором
Надо когда-нибудь запустить запись экрана и всем показать, как при постоянном обновлении коммента с критикой Украины/поддержкой России 6 плюсов резко превращаются в 6 плюсов + 6 минусов и так каждый раз, когда появляется ещё один плюс.
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Ivan Petrov
Я не понял это протест против фан айди?
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