«Зенит» установил рекорд России, выиграв 22-й национальный трофей и опередив ЦСКА
«Зенит» установил рекорд России по выигранным трофеям.
Сегодня команда Сергея Семака по пенальти одолела ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
C 1992 года у петербуржцев 22 победы в различных национальных турнирах: 9 – в чемпионате, 4 – в Кубке России, 8 – в Суперкубке, 1 – в Кубке Премьер-лиги.
«Зенит» опередил ЦСКА, у которого 21 российский трофей.
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Короче полное фиаско Газпрома.