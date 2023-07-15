«Зенит» установил рекорд России, выиграв 22-й национальный трофей и опередив ЦСКА

«Зенит» установил рекорд России по выигранным трофеям.

Сегодня команда по пенальти одолела ЦСКА в матче за .

C 1992 года у петербуржцев 22 победы в различных национальных турнирах: 9 – в чемпионате, 4 – в Кубке России, 8 – в Суперкубке, 1 – в Кубке Премьер-лиги.

«Зенит» опередил , у которого 21 российский трофей.

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти