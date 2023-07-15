«Зенит» установил рекорд России, выиграв 22-й национальный трофей и опередив ЦСКА

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России рекорды Футбол

«Зенит» установил рекорд России по выигранным трофеям.

Сегодня команда Сергея Семака по пенальти одолела ЦСКА в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

C 1992 года у петербуржцев 22 победы в различных национальных турнирах: 9 – в чемпионате, 4 – в Кубке России, 8 – в Суперкубке, 1 – в Кубке Премьер-лиги.

«Зенит» опередил ЦСКА, у которого 21 российский трофей.

«Зенит» взял четвертый Суперкубок подряд! Спасибо Кержакову – тащил в основное время и в серии пенальти

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rundatgame
Заметили? Ни одной новости или скандала про судейство. Сложно представить себе такое в матче с участием самого популярного клуба мира из Тушино.
+135
-29
+106
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heathen
У Бакаева уже больше трофеев, чем когда он играл в спартаке. ЫЫЫЫ
+62
-12
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поцелуй Оздоева
Из них почти половина у Семака. Мощно.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Бобров
С почином!!!
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vendigo
Ответ btg2c7jhjf
Да вообще по барабану
так вам тогда на сайт барабанщиков
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
У Джоковича всё равно больше.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Ответ Rundatgame
Заметили? Ни одной новости или скандала про судейство. Сложно представить себе такое в матче с участием самого популярного клуба мира из Тушино.
При этом нельзя сказать, что Карась хорошо судил
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭлектроВеник
Ответ Сергей Васильев
Летит по полю пчела, видит цветы Летит по полю муха, видит навоз Поле одно и то же Если вследствие провинциальных комплексов выискивать скандалы, связанные с клубом из Тушино, то только их и будешь видеть
вы сравнили Спартак и навоз?
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Рукавцов
играл бы Спартак было бы много про судейство) а так спокойная игра с преимуществом армейцев и победе Кержакова
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KKA
Ответ Rundatgame
Заметили? Ни одной новости или скандала про судейство. Сложно представить себе такое в матче с участием самого популярного клуба мира из Тушино.
Верно подмечено )
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МИША ОЛОНЦЕВ
Ответ btg2c7jhjf
Да вообще по барабану
Я бежала за вами три дня, чтобы сказать как вы мне безразличны)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
"А мы еще и не начинали!" (с)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Пупкин
Осталось только Зениту обойти КБ по чемпионству в РПЛ и будет вообще СУПЕР!!! Желаю ему это сделать, как можно быстрее.👍
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Георгий Яценко
Ответ Влад Бобров
Кто такой миллер?
дерьмое пиво))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Verhovn
Ура, товарищи!)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антоша
Ответ Rundatgame
Заметили? Ни одной новости или скандала про судейство. Сложно представить себе такое в матче с участием самого популярного клуба мира из Тушино.
5 пенальти в ворота ЦСКА сегодня это нормально? Если все уже к этому привыкли, это не значит, что никто ничего не замечает
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Рукавцов
Ответ Злобный Конь
ЦСКА при Федотове будет как при Ганчаренко. Вроде и добротно всё, а троыеев нет. Всегда чего то не хватит.
Кубок России не трофей? и второе место? не гневи Бога
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей К
Зенит поздравляю с очередным трофеем!
Крутая сейчас команда, стоит признать.
Сейчас Зенит на коне. Посмотрим что покажет грядущий сезон...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Ответ Михаил1970
У Джоковича всё равно больше.
Сколько у него Russian open?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭлектроВеник
Ответ Сергей Васильев
Нет, конечно. Я просто пояснил, как работают провинциальные комплексы в целом, и в части поиска навоза в частности.
навоз - это удобрение, положительно влияющее на увеличение урожая - и ничего в нём плохого невозможно найти. Не надо унижать навоз :(
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omega-2
Ждём новых рекордов!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Эйзенбраун
Ответ Oleg Pepel
И все связано с приходом одного полуметрового к власти..
Следуя логике, все столичные достижения, во всех видах спорта - это из-за переноса столицы. Искусственные победы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Rundatgame
Заметили? Ни одной новости или скандала про судейство. Сложно представить себе такое в матче с участием самого популярного клуба мира из Тушино.
Подождите, через пару дней вылезет Зарема и заявит что матч был никакой, судья тащил обе команды сразу, ни один из игроков не показал кохонес, а проплаченные зрители ни разу не спели хита Максим.
Короче полное фиаско Газпрома.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя_СПб
Ответ Сергей К
Зенит поздравляю с очередным трофеем! Крутая сейчас команда, стоит признать. Сейчас Зенит на коне. Посмотрим что покажет грядущий сезон...
На коне - это образно? ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя_СПб
Ответ Алексей Иванов
Трофеи с привкусом административного дерьма
Зачем вы это едите?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий