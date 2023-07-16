32 очка Лестера Киноньеса не спасли «Уорриорз» от поражения в матче Летней лиги против «Рэпторс»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Лестер Киноньес стал самым результативным игроком встречи с «Торонто» в рамках Летней лиги НБА (101:108).
Киньонес отметился 32 очками, 6 передачами, тремя перехватами и двумя блок-шотами.
За 31 минуту на паркете защитник реализовал 8 из 17 с игры и 12 из 13 с линии.
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