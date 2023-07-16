32 очка Лестера Киноньеса не спасли «Уорриорз» от поражения в матче Летней лиги против «Рэпторс»

Атакующий защитник « » стал самым результативным игроком встречи с « » в рамках Летней лиги (101:108).

Киньонес отметился 32 очками, 6 передачами, тремя перехватами и двумя блок-шотами.

За 31 минуту на паркете защитник реализовал 8 из 17 с игры и 12 из 13 с линии.

Книги Абдул-Джаббара о Майкрофте Холмсе не просто беллетристика. В детективной трилогии великого центрового масса личных деталей

Что за коврик, на котором топчутся игроки НБА перед выходом на паркет?

Кайл Лаури в «Кливленде», Марк Газоль в «Хьюстоне», Майкл Редд в «Далласе»? Было и такое – но лишь несколько дней