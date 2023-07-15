«Вест Хэм» подтвердил уход Райса. Хавбек переходит в «Арсенал» за 105 млн фунтов

Деклан Райс покидает «Вест Хэм».

«Молотобойцы» подтвердили, что полузащитник уходит из клуба. Он присоединится к « », сумма трансфера составит 105 миллионов фунтов.

Райс находился в системе «Вест Хэма» с 2013 года. За основную команду он провел 245 матчей, дебютировав в 2017-м.

«Я хотел бы лично поблагодарить за все, что он сделал за время своего пребывания в «Вест Хэм Юнайтед». Конечно, грустно, когда мы прощаемся с кем-то, кто был с нами так долго, но теперь мы должны смотреть вперед.

«Вест Хэм Юнайтед» – огромный клуб, и, как показывает история, ни один игрок никогда не был выше клуба. Сейчас все наше внимание сосредоточено на том, чтобы развить успех, которого мы добились в прошлом сезоне, поскольку мы начинаем наш третий сезон подряд в еврокубках и продолжаем развивать лучшие молодые таланты в нашей успешной академии», – сказал главный тренер команды Дэвид Мойес.

Райс попрощался с фанатами «Вест Хэма».

«Я не могу поверить, что невероятные 10 лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни как на поле, так и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко.

У меня было несколько невероятных взлетов, но ни один из них не был выше, чем в ту ночь [победного финала Лиги конференций] в Праге. Я также сильно вырос как личность, игрок и как капитан.

С самого первого момента, когда я стал капитаном команды под присмотром Марка Нобла, я не испытывал ничего, кроме гордости и страсти. Для меня, как капитана, вручение европейского трофея [за победу в Лиге конференций] было вишенкой на торте.

Моя связь с фанатами значит все для меня и моей семьи. Вы относились к нам как к своим с того самого дня, как я появился здесь. Благодарю вас. Спасибо вам за потрясающие воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни.

Люблю вас всех. С любовью, Дек», – написал хавбек в соцсети.