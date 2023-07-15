«Вест Хэм» подтвердил уход Райса. Хавбек переходит в «Арсенал» за 105 млн фунтов

Теги Вест Хэм Марк Нобл премьер-лига Англия Арсенал трансферы Деклан Райс Лига Конференций УЕФА Футбол

Деклан Райс покидает «Вест Хэм».

«Молотобойцы» подтвердили, что полузащитник уходит из клуба. Он присоединится к «Арсеналу», сумма трансфера составит 105 миллионов фунтов. 

Райс находился в системе «Вест Хэма» с 2013 года. За основную команду он провел 245 матчей, дебютировав в 2017-м. 

«Я хотел бы лично поблагодарить Деклана за все, что он сделал за время своего пребывания в «Вест Хэм Юнайтед». Конечно, грустно, когда мы прощаемся с кем-то, кто был с нами так долго, но теперь мы должны смотреть вперед.

«Вест Хэм Юнайтед» – огромный клуб, и, как показывает история, ни один игрок никогда не был выше клуба. Сейчас все наше внимание сосредоточено на том, чтобы развить успех, которого мы добились в прошлом сезоне, поскольку мы начинаем наш третий сезон подряд в еврокубках и продолжаем развивать лучшие молодые таланты в нашей успешной академии», – сказал главный тренер команды Дэвид Мойес.

Райс попрощался с фанатами «Вест Хэма». 

«Я не могу поверить, что невероятные 10 лет подошли к концу. «Вест Хэм» был огромной частью моей жизни как на поле, так и за его пределами. Прощаться никогда не бывает легко.

У меня было несколько невероятных взлетов, но ни один из них не был выше, чем в ту ночь [победного финала Лиги конференций] в Праге. Я также сильно вырос как личность, игрок и как капитан.

С самого первого момента, когда я стал капитаном команды под присмотром Марка Нобла, я не испытывал ничего, кроме гордости и страсти. Для меня, как капитана, вручение европейского трофея [за победу в Лиге конференций] было вишенкой на торте.

Моя связь с фанатами значит все для меня и моей семьи. Вы относились к нам как к своим с того самого дня, как я появился здесь. Благодарю вас. Спасибо вам за потрясающие воспоминания и одни из лучших дней в моей жизни.

Люблю вас всех. С любовью, Дек», – написал хавбек в соцсети.

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78 комментариев

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Sultan Zhannat
осторожно, в комментах люди экономят деньги клуба
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Максим Семин
Ответ HI MARS
Ну Арсенал и Ливерпуль будут выше Тен Хаага.Лысого шарлатана уволят уже осенью или дождутся окончания сезона?
Гвардиолу за что уволят?
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Prokuror Prokurorov
Как же в футболе недооценены опорники. Наверняка, 90% любителей ногомяча будут орать, что это оверпрайс и на эти деньги лучше купить Осимхена, но как по мне, Арсенал провел очень удачный трансфер для себя. За счет ЛК немного переплатили, но не критично. Райс демонстрирует очень умную игру и вполне может помочь Арсеналу в борьбе за место в ЛЧ в новом сезоне.
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modesto
Вот и самый прибедняющийся клуб на свете пробил соточку.
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ман сити фейк
Ответ ẞADIM TM
МЮ этот ваш Ливерпуль с землёй смешает, зуб даю
Ахаха так высокомерно вели себя прошлом сезоне в итоге получили 7 от самого слабого Ливерпуля последних 5 лет
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And Justice for All
Вот на примере нынешней трансферной кампании Арсенала можно оценить понятие трансферной инфляции.
В 2009 году Реал купил Роналду, Кака, Бензема и Хаби Алонсо где-то за 230 млн евро. В 2023 году 230 млн евро - это Райс, Хавертц и Тимбер.
+15
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Артём Литош
Ответ Muni Klar
Поздравляю, отличное приобретения для Гуннеров, а что там по позиции, Райс, Жоржиньо, Парти, Эльнени, Джака еще в команде??? был же пацан еще Локонга
Джака ушёл в Байер04, Пати на низком старте в Юве/к арабам, на Локонга повесили ценник
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Lucky Z
Ответ Prokuror Prokurorov
Как же в футболе недооценены опорники. Наверняка, 90% любителей ногомяча будут орать, что это оверпрайс и на эти деньги лучше купить Осимхена, но как по мне, Арсенал провел очень удачный трансфер для себя. За счет ЛК немного переплатили, но не критично. Райс демонстрирует очень умную игру и вполне может помочь Арсеналу в борьбе за место в ЛЧ в новом сезоне.
Трансферы нацелены на борьбу за титул, я уверен, а не за место в ЛЧ
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Инсаф Галиуллинн
Удачи в Арсенале
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Ronny92
Ответ Born is the King
Когда Сити, Челси или Мю покупают игроков то они мешки. Когда наша Асреналушка устанавливает новый трансферный рекорд за игрока с годом контракта,то Асренал просто решил не экономить
Кхекхе... Мудрик и Лакака)
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Born is the King
Новый рекорд АПЛ. 122,6 млн евро
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ман сити фейк
Ответ Born is the King
Новый рекорд АПЛ. 122,6 млн евро
Теперь Арсенал можно добавить в один ряд с мешками АПЛ
+11
-8
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Gunner_14
Ответ ман сити фейк
Теперь Арсенал можно добавить в один ряд с мешками АПЛ
«Арсенал» – ни разу не мешок. Во-первых, это заработанные деньги клуба, а не личные средства Кронке. Во-вторых, можно зайти на Transfermarkt и убедиться, что с момента основания АПЛ «Арсенал» на 6-м месте по тратам: 1. «Челси» – 3,24 млрд евро, 2. «МС» – 2,58 млрд евро, 3. «МЮ» – 2,44 млрд евро, 4. «Ливерпуль» – 2,04 млрд евро, 5. «Тоттенхэм» – 1,83 млрд евро, 6. «Арсенал» – 1,79 млрд евро. Трансфер Райса глобально картину не изменит
+10
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Gunner_14
245 матчей в 24 года – сильно. Последние несколько лет выделялся в составе «молотобойцев», крутой игрок, всегда хотел его видеть в «Арсенале». А по ценнику судить сейчас бессмысленно, за некоторых игроков и 20 млн фунтов много, другие же бесценны. Покажет его игра за клуб, стоил ли он столько или нет
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ман сити фейк
Удачи в новой команде
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TiGra
Бешеная стоимость. Очень интересно, как он приживется в Арсенале.
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Evgen_Hazard
Надеюсь он окажется лучше Грилиша, иначе я такой цены за него не понимаю
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Кашшай Чакырович
Ответ And Justice for All
Вот на примере нынешней трансферной кампании Арсенала можно оценить понятие трансферной инфляции. В 2009 году Реал купил Роналду, Кака, Бензема и Хаби Алонсо где-то за 230 млн евро. В 2023 году 230 млн евро - это Райс, Хавертц и Тимбер.
Дело не только в трансферной инфляции ,но ещё и в обычной экономической инфляции ,деньги обесцениваются ,цены абсолютно на все растут ! В 2009 году на 230 миллионов можно было купить больше ,чем сейчас ,это касается машин ,продуктов ,телефонов ,компьютерной техники ,абсолютно всего !
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Igor Molchanov
Ответ Gunner_14
«Арсенал» – ни разу не мешок. Во-первых, это заработанные деньги клуба, а не личные средства Кронке. Во-вторых, можно зайти на Transfermarkt и убедиться, что с момента основания АПЛ «Арсенал» на 6-м месте по тратам: 1. «Челси» – 3,24 млрд евро, 2. «МС» – 2,58 млрд евро, 3. «МЮ» – 2,44 млрд евро, 4. «Ливерпуль» – 2,04 млрд евро, 5. «Тоттенхэм» – 1,83 млрд евро, 6. «Арсенал» – 1,79 млрд евро. Трансфер Райса глобально картину не изменит
А ещё если зайти на тм, можно увидеть, что арсенал со времен коутиньо продал примерно полтора игрока за хорошие деньги и за это время минус по трансферам что-то около полулярда евро)
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Владислав Романов
Рэмс и Денвер Кронке выйграли Супербоул и НБА, теперь очередь инвестиций дошла и до Арсенала, ждём
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Манковский
Удачи. Хороший опорник сейчас редкость.
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Mikhail Gorbachev
Арсенал становиться большой командой, спешите видеть)
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Даниил Нестрогаев
Ответ Великий Алонсо
Это просто жесть, какие-то полные ноунеймы которых никто не знает переходят за 100 млн +. В 2009 Роналду будучи лучшим игроком мира и всемирно известным переходил в Реал за 90.
курс же меняется
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Акира_1
Ответ JealousOne
От того что траты окупаются, клубы мешком быть не перестают. И причем тут Челси? Ну молодцы что сказать, завоевали много титулов, вот только опять же, факт остаётся фактом - они потратили 3 лярда на это все, следовательно они мешки
Мешки - те, кто много тратят, но ничего не могут выиграть, поэтому это смешно, что огромные расходы идут в мусорку. А клуб, который вложения преобразует в трофеи считается успешным, при этом ещё и продаёт на приличном уровне. Или по твоему мнению клубы побеждают за счет своих воспитанников только? Да нет вроде. Все клубы большие тратят огромные деньги на трансферы, но кто-то их окупает, а кто-то как Маню или ПСЖ просто тратит неприлично много.
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Soyka
Ответ Muni Klar
Поздравляю, отличное приобретения для Гуннеров, а что там по позиции, Райс, Жоржиньо, Парти, Эльнени, Джака еще в команде??? был же пацан еще Локонга
Джаки нет, Локонга на волоске от изгнания в другой клуб, Эльнени тот ещё пленный, остаётся Парти, но тоже под вопросом, все от Томаса будет зависеть.
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