35 фанатов были задержаны полицией по пути на Суперкубок в Казань. Они жгли файеры и громко пели песни в электричке

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия болельщики OLIMPBET Суперкубок России Чемпионат.com Футбол

Фанатов задержали в Казани перед матчем за Суперкубок России.

Полиция Казани задержала фанатов на вокзале в столице Татарстана вечером 14 июля. На них пожаловались пассажиры электрички «Нижний Новгород – Казань». По словам очевидцев, болельщики громко пели песни и жгли файеры.

«После прибытия поезда в Казань сотрудники полиции задержали и доставили в отдел 35 граждан. Все они – болельщики, ехавшие на футбольный матч Суперкубка «Зенит» – ЦСКА», – рассказали в полиции. 

В отношении 28 фанатов заведены дела об административных правонарушениях. Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza. 

По предварительным данным, большинство задержанных – фанаты ЦСКА.

Матч между «Зенитом» и ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

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63 комментария

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luu
Пора вводить элетричка ID
+99
-8
+91
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Igor Pivovarov
Ответ mynicipal
Быдло-фанаты в своем репертуаре. И опять скажут их полиция обижает и все не так поняли их действия
Минусующие, а вы правда считаете что жечь файера в электричке (к песням, допустим, вопросов нет) это нормасик? и не нарушает прав и безопасность других. вообще всех находящихся в замкнутом йопта вагоне.

Это конечно не основание полиции нарушать закон при задержании. но в чем вы не согласны? Что это быдло?
+49
-4
+45
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v_decadence
Вот и отсутствие Fun ID на матче уже аукается 😮‍💨
+37
-6
+31
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mynicipal
Быдло-фанаты в своем репертуаре. И опять скажут их полиция обижает и все не так поняли их действия
+36
-13
+23
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charly_54
Ответ mynicipal
Быдло-фанаты в своем репертуаре. И опять скажут их полиция обижает и все не так поняли их действия
Ага, они же всегда белые и пушистые
+22
-1
+21
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Ilya36
Кто чег фаевы?????
+21
-2
+19
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Сикарио
Ответ Igor Pivovarov
Минусующие, а вы правда считаете что жечь файера в электричке (к песням, допустим, вопросов нет) это нормасик? и не нарушает прав и безопасность других. вообще всех находящихся в замкнутом йопта вагоне. Это конечно не основание полиции нарушать закон при задержании. но в чем вы не согласны? Что это быдло?
да и к песням есть вопросы, они явно поют не про "от улыбки станет всем теплей"
+16
-1
+15
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charly_54
Ответ Британский шпион
А это наглая ложь, люди вторые сутки ехали на электричках с пересадками, половина спали, другая половина уныло пела песни, тянет ли на то, чтобы мордой клали в пол в точке назначения? Сомневаюсь.
Видео найдите, посмотрите на поведение этих уставших
+14
0
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Скоро болелы сами оправдают фан уйди Чуваки хотят жить прошлым и творить всякую дичь и чувствовать безнаказанность
+16
-4
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Burel
Ответ v_decadence
Вот и отсутствие Fun ID на матче уже аукается 😮‍💨
фаны зенита будут проносить файеры своим обычным методом
+22
-14
+8
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BaltikaSPb
Ответ Burel
фаны зенита будут проносить файеры своим обычным методом
Динамовскую ересь повторяешь - это они после того как петарда прилетела в Шунина и ответственных за безопасность стадиона взгрели не смогли придумать ничего лучше чем эту чушь
Они же не могли сказать что конкретно на том матче все пиро попало на сектор через их стюардов
+8
-1
+7
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charly_54
Ответ Roman Araslanov
«Опасные преступники» задержаны, страна может спать спокойно…
Так они не одни едут, напились, ведут себя неадекватно. Хотите барагозить? Автобус себе снимите!
+8
-1
+7
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HCSibir1989
Ответ Ilya36
Кто чег фаевы?????
Давненько этого не было)
+5
0
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MstAndreev
молодцы, славно поработали на пользу фанайди
+5
-1
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Igor Pivovarov
Ответ Armando
а подтверждение этому есть?
Конечно, нет. Но даже если допустить, это лишь одна часть твоего высказывания. А вторая, и как мне показалось, главная - что за такое надо крутить, а как инак.
+3
0
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charly_54
Ответ Hong Kil
Интересно, как скоро введут фан айди на электричках?
Адекватно новости не воспринимаете?
+4
-1
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charly_54
Ответ HaLaVa666
люди соскучились по футболу
Так они не по футболу соскучились
+2
0
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Андрей Балабаев
Ответ BaltikaSPb
Динамовскую ересь повторяешь - это они после того как петарда прилетела в Шунина и ответственных за безопасность стадиона взгрели не смогли придумать ничего лучше чем эту чушь Они же не могли сказать что конкретно на том матче все пиро попало на сектор через их стюардов
Да он по себе судит. Как говорится, если кто-то меряет температуру вставляя градусник в зад, то он ищет повод для этого
+2
0
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Рав. Зильберман
Ответ Igor Pivovarov
Ну, я ориентируюсь на новость. Так-то у меня и подтверждения, что их задержали, опять же кроме нее, нет. Я исхожу из того, что написанное имело место быть. В случае если.
Я видел только фото где они на перроне лежат лицом вниз, и вышеуказанный видос
+2
0
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JENNINGS
Ждём введения Электричка ID
+6
-5
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Полосатый Октобус*)
Ответ Roman Araslanov
«Опасные преступники» задержаны, страна может спать спокойно…
Всех, кто ведёт себя как быдло, надо сажать. Они ставили под угрозу жизни других людей.
+1
0
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Доктор Верховцев
Сейчас придумают очередное ужесточение чего-то там под предлогом буйных фанатов. А если бы просто дурачки с фальшфейером ехали, то молча сняли бы с поезда и влепили штраф. И никто бы об этом не узнал, кроме дачников с лопатами.
+1
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Igor Pivovarov
Ответ Рав. Зильберман
Есть подтверждение что они жгли? Я видел видос где половина вагона спит а другая чето запевает
Ну, я ориентируюсь на новость. Так-то у меня и подтверждения, что их задержали, опять же кроме нее, нет. Я исхожу из того, что написанное имело место быть. В случае если.
+1
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Владислав Романов
Оформление fan id теперь доступно через группу спецназа
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savik-A.M.
Ответ Сикарио
да и к песням есть вопросы, они явно поют не про "от улыбки станет всем теплей"
плю за "от улыбки"
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