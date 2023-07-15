35 фанатов были задержаны полицией по пути на Суперкубок в Казань. Они жгли файеры и громко пели песни в электричке
Фанатов задержали в Казани перед матчем за Суперкубок России.
Полиция Казани задержала фанатов на вокзале в столице Татарстана вечером 14 июля. На них пожаловались пассажиры электрички «Нижний Новгород – Казань». По словам очевидцев, болельщики громко пели песни и жгли файеры.
«После прибытия поезда в Казань сотрудники полиции задержали и доставили в отдел 35 граждан. Все они – болельщики, ехавшие на футбольный матч Суперкубка «Зенит» – ЦСКА», – рассказали в полиции.
В отношении 28 фанатов заведены дела об административных правонарушениях. Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.
По предварительным данным, большинство задержанных – фанаты ЦСКА.
Матч между «Зенитом» и ЦСКА за OLIMPBET Суперкубок России состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 17:00 по московскому времени.
Это конечно не основание полиции нарушать закон при задержании. но в чем вы не согласны? Что это быдло?
Они же не могли сказать что конкретно на том матче все пиро попало на сектор через их стюардов