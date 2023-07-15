Фанатов задержали в Казани перед матчем за Суперкубок России.

Полиция Казани задержала фанатов на вокзале в столице Татарстана вечером 14 июля. На них пожаловались пассажиры электрички «Нижний Новгород – Казань». По словам очевидцев, болельщики громко пели песни и жгли файеры.

«После прибытия поезда в Казань сотрудники полиции задержали и доставили в отдел 35 граждан. Все они – болельщики, ехавшие на футбольный матч Суперкубка « » – ЦСКА», – рассказали в полиции.

В отношении 28 фанатов заведены дела об административных правонарушениях. Кроме того, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, большинство задержанных – фанаты ЦСКА.

Матч между «Зенитом» и за состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 17:00 по московскому времени.