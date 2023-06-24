Малком получает 3,5 млн евро в год в «Зените», Бускетс едет к Месси, Хачанов снялся с «Уимблдона», Лайпсик в СКА, КЧМ-25 будет в США и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Малком зарабатывает в «Зените» около 3,5 млн евро в год, Далер Кузяев – самый высокооплачиваемый россиянин с 1,8 млн, пишет «Спорт день за днем».

2. Серджи Бускетс переходит в «Интер Майами». Клуб выложил ролик с цитатами Месси и Пепа о бывшем хавбеке «Барсы».

3. Игроки НХЛ не будут выходить на разминку в специальной форме. Лига так решила из-за отказов от радужных свитеров в прошлом сезоне.

4. «Ювентус» могут отстранить от Лиги конференций в обмен на закрытие дела УЕФА о финансовых махинациях. Идут переговоры.

5. У «Реала» и «ПСЖ» нет соглашения по Килиану Мбаппе, мадридцы не намерены платить 250 млн евро. Пишут, что француз хочет получить 60 млн евро зарплаты в «ПСЖ», 90 млн бонуса за лояльность и 100-125 млн подписных от «Реала». Он согласен на переход летом, только если не потеряет 150 млн.

6. Форвард Брендан Лайпсик перешел в СКА. Клуб подписал контракт с канадским форвардом на 2 года. Его зарплата составит около 55 млн рублей за сезон.

7. Еще трансферы. «Зенит» подтвердил выкуп Густаво Мантуана у «Коринтианс», контракт – по схеме «4+1». Кроме того, к команде присоединился Ду Кейрос. «Бавария» бесплатно подписала Рафаэла Геррейру, контракт с экс-защитником «Дортмунда» – до 2026 года. «Аль-Хилаль» объявил о переходе Рубена Невеша за рекордные 47 млн фунтов: «Из «Вулвс» в самый большой клуб Азии».

Трансфер Тонали в «Ньюкасл» закрыт. «Милан» получит 70 млн евро и бонусы, зарплата Сандро – 7+2 млн. «Зенит» за 17 млн евро может купить 17-летнего вингера «Коринтианс» Педро – или половину прав за 12 млн. «Челси» договорился о покупке форварда Джексона и заплатит «Вильярреалу» больше 35 млн евро отступных, но в удобную рассрочку. В то же время лондонцы отказались продать Маунта за 50+5 млн фунтов и предложили «МЮ» купить хавбека за 58+7 млн. Больше новостей – в ленте тега.

8. Андрей Рублев прошел Тэллона Грикспора и сыграет в полуфинале турнира в Галле, а Даниил Медведев уступил Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале.

А Карен Хачанов снялся с «Уимблдона» из-за стрессового перелома.

9. Клубный чемпионат мира по футболу в 2025 году пройдет в США. Впервые в турнире примут участие 32 команды. «Ман Сити», «Реал», «Челси» и еще ряд клубов уже обеспечили себе участие.

10. «Газпром» больше не является спонсором Союза биатлонистов России, сообщил Дмитрий Губерниев.

11. Адвокат сообщил, что НБА предлагала обвинительнице Конора Макгрегора 100 тысяч долларов за сокрытие инцидента в Майами.

12. Тяжеловес Анатолий Малыхин нокаутировал Аржана Бхуллара в третьем раунде и стал двойным чемпионом ONE FC.

13. «Фенербахче» хочет заключить контракт с «Газпромом» и сближается с «Зенитом» для этого. Переговоры компании с «Бешикташем» в тупике.

Цитаты дня.

Сестра Роналду: «Криштиану не идеален. Он эгоцентричный, тщеславный, индивидуалист. Он был обречен стать никем, но перевернул все пророчества»

Продюсер Юрец о пении фигуристок: «Больше понравилась Загитова. Песня Трусовой достаточно проходная, и ей нужно работать над голосом»

Татьяна Навка: «Была в шоке от того, как изменился Нью-Йорк. Много бродяг и нищих, агрессивные настроения, фальшивые улыбки, грязные улицы»

Сергей Шубенков: «Вряд ли нынешняя ситуация нужна большинству людей. Остается надеяться только, что ядерные ракеты не полетят»

Президент ФИФА: «Клубный ЧМ станет вершиной элитного футбола. США – идеальное место для нового глобального турнира»

34 комментария

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Nik-17
Доброе утро, страна!
+26
-1
+25
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DavidRobertJosephBeckham
Интересно, где там Ростовский? Наверное, зубами грызет танки, защищая своего вождя? 🤣
+14
-2
+12
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Mark Safa
Интересно, парень ростовский будет сегодня Ростов защищать ? Или комменте писать собирается 🤭
+14
-4
+10
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Мовсар Германия
это уже гойда? или рано ещё?
+11
-3
+8
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Valery Volnov
Ну чё, у кого какие мысли?))
+9
-1
+8
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Барсик Юрана
Ответ Mark Safa
Интересно, парень ростовский будет сегодня Ростов защищать ? Или комменте писать собирается 🤭
Ростовский был замечен в аэропорту Владивостока
+9
-1
+8
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Gort
Ждём других новостей сегодня
+8
-1
+7
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Барсик Юрана
«Я устал, я ухожу»

Ждем
+13
-6
+7
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Barkamol Abdullaev
С утра одни хорошие новости
+5
0
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Мексиканская песня
Ураааааааааа!!!!!!!!!!!!!!! Утренние новости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+5
-1
+4
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Мовсар Германия
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Интересно, где там Ростовский? Наверное, зубами грызет танки, защищая своего вождя? 🤣
гусеницы рвëт) последний раз был замечен в центре Ростова, кидал кожура от банана под танк
+6
-2
+4
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Sanan1908
И это всё новости?? Там есть новости поинтересней
+3
-1
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Camarão
Одесса - мать
Ростов - отец
Вове путину - (конец)
+6
-4
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Hitgoe Himgob
Ответ Мексиканская песня
https://www.youtube.com/watch?v=e3e7SfNHr28
Трек отличный кстати, мой любимый у них
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Mark Safa
Ответ Мексиканская песня
Жребий брошен - слишком высока цена! Эй, осторожно! Назад путь невозможен!
Сколько комментов, а мексиканских песен мы так и не услышали
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Beloded2007
Все новости во всех видах спорта идут в строгом соответствии с планом.
+2
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Beloded2007
«Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан».
«Людоед идет к Грассу».
«Узурпатор вошел в Гренобль».
«Бонапарт занял Лион».
«Наполеон приближается к Фонтенебло».
«Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже».
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Мексиканская песня
Сегодня будут показывать детский выпускной на Музыке первого.
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Мексиканская песня
Жребий брошен - слишком высока цена!
Эй, осторожно! Назад путь невозможен!
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Все равно кажется, что это сон.
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Мексиканская песня
Ответ Mark Safa
Сколько комментов, а мексиканских песен мы так и не услышали
https://www.youtube.com/watch?v=xaKynf4xEBQ Вот это.
0
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Мексиканская песня
Ответ Mark Safa
Сколько комментов, а мексиканских песен мы так и не услышали
https://www.youtube.com/watch?v=GEOJfvqut-I
0
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Мексиканская песня
https://www.youtube.com/watch?v=e3e7SfNHr28
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Оригинальный Ник
Ответ Valery Volnov
Ну чё, у кого какие мысли?))
Я слишком молод для этого
+2
-2
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Мексиканская песня
Нам даже звезды светят ярко
Нас догнала иномарка
Я прошу лишь не ломайся
Как российский автопром
+3
-3
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