Большунов о равных дистанциях у мужчин и женщин: «Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам»

Лыжник Александр Большунов высказался о равных дистанциях у мужчин и женщин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил уравнивание мужских и женских дистанций в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 в Италии. На Кубке мира равные дистанции ввели с сезона-2022/23.

«Мы с ребятами разговаривали; получается, что мы с Лехой Червоткиным последние динозавры, которые застали нормальные дистанции на Олимпиаде. Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам, получается так.

Дальше меняют все и с каждым годом все другое. Это странно, потому что есть история. Лыжные гонки родились давно, чемпионы Олимпийских игр по определенным дистанциям были с давних пор. Странно, что все меняют даже на главных стартах», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.