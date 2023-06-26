Большунов о равных дистанциях у мужчин и женщин: «Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Алексей Червоткин Александр Большунов Лыжи

Лыжник Александр Большунов высказался о равных дистанциях у мужчин и женщин.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил уравнивание мужских и женских дистанций в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 в Италии. На Кубке мира равные дистанции ввели с сезона-2022/23.

«Мы с ребятами разговаривали; получается, что мы с Лехой Червоткиным последние динозавры, которые застали нормальные дистанции на Олимпиаде. Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам, получается так.

Дальше меняют все и с каждым годом все другое. Это странно, потому что есть история. Лыжные гонки родились давно, чемпионы Олимпийских игр по определенным дистанциям были с давних пор. Странно, что все меняют даже на главных стартах», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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46 комментариев

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Ocelot
не вижу проблемы - вот марафон бегают одинаково все, дистанция одна, время только отличается
+31
-10
+21
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закрыт по беспределу
Ответ Санитар-волк
А что ненормального в том, что женщины бегут ту же дистанцию? Лыжи в утюги превратились? Что он несёт вообще?
А что нормального, например, в сокращении дистанции скиатлона для мужиков?
+31
-10
+21
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Санитар-волк
А что ненормального в том, что женщины бегут ту же дистанцию? Лыжи в утюги превратились? Что он несёт вообще?
+37
-20
+17
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DelNord
Верно все. А эта мерзость - коньковый ход! В "давние поры" никто так не позорился!
"Я-то в советские времена ууу..."
+23
-10
+13
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IntoTheRainBow
Ответ AllHailTheMole
Вы не видите, потому что не смотрите лыжи, марафон женский никто никогда не бегал в 50, решение не с ЧМ, а со следующего сезона, зрелищность такой гонки просто на нуле.
он про атлетический марафон, все бегут по 42 и еще немного

только в лыжах размеры и дистанции отличаются, никто не бегает летом "мужчины 10 тысяч, женщины 7500", никто не уменьшает для женского футбола поле или теннисный корт
+15
-3
+12
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Сергей
Неловко себя чувствую, когда спортсмены начинают говорить. Особенно депутаты.
+25
-14
+11
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ГЕНПЛАН
Гунде Сван кажись так же говорил, когда на конек перешли.
+9
0
+9
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закрыт по беспределу
Ответ Sgi
Более удобное время для вещателей , удобство для зрителей , больше денег спортсменам….
Ну лично мне как зрителю удобнее смотреть 30 км
+8
-1
+7
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Serge Vendino
Ответ IntoTheRainBow
он про атлетический марафон, все бегут по 42 и еще немного только в лыжах размеры и дистанции отличаются, никто не бегает летом "мужчины 10 тысяч, женщины 7500", никто не уменьшает для женского футбола поле или теннисный корт
В теннисе на турнирах большого шлема мужчины пятисетовые матчи играют, женщины - трехсетовые, соответственно продолжительность игр разная. Потому что физические возможности разные априори.
+7
0
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Melnikov1968
Раньше, например, не было масс-стартов и спринтов. Потом появились и никто не возмущался.
+7
0
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Алексей Агеев
Ответ ГЕНПЛАН
Гунде Сван кажись так же говорил, когда на конек перешли.
Когда спринты ввели, тоже многие подобное лепили. И ничего, не исчезли лыжи никуда
+7
0
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Сергей
Ответ старые кеды
не хватает ума их понять?
Для такого бреда ум не нужен
+4
0
+4
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Sgi
Ответ закрыт по беспределу
А что нормального, например, в сокращении дистанции скиатлона для мужиков?
Более удобное время для вещателей , удобство для зрителей , больше денег спортсменам….
+16
-12
+4
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Малков
Уравнение путем увеличения километража женских гонок до мужских - почему нет? На Ски Классик женщины по 90 км бегают и ничего. Но решили уравнять путем кастрации мужских лыж. 20 км скиатлон, 10 км разделка - это анекдот.
+5
-1
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Melnikov1968
Ответ YOKODZUMA
Возмущались. Это вообще норма: как ни введут чего нового - возмущение.
Но в итоге все нормализовалось. И чемпион в спринте, такой же чемпион как в марафоне.
+3
0
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Pavlo Pedko
Какие хоть дистанции будут? Возмущается Саша возможно тем, что для того чтобы уравнять, мужские сокращают? Больше не будет 50?
+3
0
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Санитар-волк
Ответ закрыт по беспределу
А что нормального, например, в сокращении дистанции скиатлона для мужиков?
А что именно ненормального в этом?
+5
-2
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Сергей
Ответ старые кеды
по тебе видно.
Дерзишь, малец?
+3
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Lumex
Ответ Michael1969
Да, ты последний, кто бегал вдоль лыжни. Теперь поперек, следующее изменение в правилах будет бежать задним ходом. PS. Золотые ботинки просто так не одевают.
Во что одевают золотые ботинки?
+2
0
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Serge Vendino
Ответ Sgi
Более удобное время для вещателей , удобство для зрителей , больше денег спортсменам….
Больше денег спортсменам, если больше зрителей и спонсоров будет. Но пока никакого увеличения интереса не наблюдается. Потому что за исключением марафона "выравнивание" произошло за счет уменьшения мужских дистанций, а на более коротких дистанциях меньше проявляется разница в выносливости и подготовке и больше - в спринтерских качествах. А если каждая гонка завершается спринтом, выигрывать будет всегда лучший спринтер. Интерес от этого не увеличится.
+3
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YOKODZUMA
Ответ goshforever
зачем женщинам 50 километров, например?
Да и мужчинам собственно. Ползут паравозом по 30 км, потом начинают бежать
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Serge Vendino
Ответ YOKODZUMA
Ну и тоже кстати пытаются пятисетовики убрать
Да, причины те же: 1) борьба за равноправие; 2) уменьшение тв-слотов. Но со спортивной точки зрения это убийство самого престижного формата.
+1
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goshforever
Ответ Санитар-волк
А что ненормального в том, что женщины бегут ту же дистанцию? Лыжи в утюги превратились? Что он несёт вообще?
зачем женщинам 50 километров, например?
+1
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Россия будет свободной
пусть Васалоппет бегает - в чём проблема?
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YOKODZUMA
Ответ Melnikov1968
Раньше, например, не было масс-стартов и спринтов. Потом появились и никто не возмущался.
Возмущались. Это вообще норма: как ни введут чего нового - возмущение.
+2
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