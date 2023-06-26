Экс-жена о Сафонове: «Ребенка пытается забрать, машину, требует алименты, теперь еще ходатайствует о возбуждении уголовного дела!»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Краснодар соцсети девушки и спорт Матвей Сафонов деньги Футбол

Бывшая жена Матвея Сафонова рассказала о ходе разбирательств о судьбе их ребенка.

Ранее Анастасия заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и намерен взыскать с нее алименты на содержание дочери – 13 386 рублей в месяц.

«Сегодня, 26 июня, состоялось заседание... Видимо, Матвею уже гарантировали результат по делу о месте жительства ребенка, так как его представители в московском суде об этом говорят открыто.

Было предварительное судебное заседание, судья назначила слушание на сентябрь, однако представитель Сафонова Матвея преждевременно попросил перенести на сентябрь, сообщив, что решение суда у них уже будет в это время!

Сама судья была удивлена, так как откуда Матвей заранее может знать, когда суд вынесет решение!

Мне казалось, достаточно я уже увидела от этого человека: ребенка пытается забрать, машину отобрать, требует с меня алименты выплачивать, теперь еще ходатайствует о возбуждении на меня уголовного дела!» – написала Анастасия, выложив снимок постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Бывшая жена Сафонова заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и взыскать алименты – 13 тысяч в рублей в месяц

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Да уж, вот и настоящий мужик, который зарабатывает миллионы, а готов судиться и все хорошее связанное с человеком полностью перечеркнуть. Осуждаю такой поступок.
+37
-14
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Если всё правда, то это как-то не по-мужски.
+28
-10
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Ответ Кокич
Если всё правда, то это как-то не по-мужски.
Угу верно,по мужски отдать своего ребенка,и еще платить кучу бабок чтобы она с новыми кавалерами могла на них шиковать
Вот тогда бы прям настоящим мужиком был
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Павлов
Ответ corazón blanco
Да уж, вот и настоящий мужик, который зарабатывает миллионы, а готов судиться и все хорошее связанное с человеком полностью перечеркнуть. Осуждаю такой поступок.
Безусловно! Вы же наверняка ближайший друг семьи и знаете все подробности кто прав и виноват.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Тот случай когда женишься не по любви , а на силиконовых сиськах и накаченных губах. Мне такие семьи не жалко . Жаль , только , детей .
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Обожаю местных плюсодрокеров.
Никто не знает деталей всего происходящего, но уже , заочно, все так или иначе, ставят Сафонову диагноз "не мужик", категоричное "осуждаю" итп.
Они видимо всерьез считают, что ему нужны 13 тысяч рублей алиментов от данной барышни, а все поголовно жены нынешних футболистов порядочны, безупречно честны, а главное -- созданы/рождены для воспитания детей.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Кеша
Тот случай когда женишься не по любви , а на силиконовых сиськах и накаченных губах. Мне такие семьи не жалко . Жаль , только , детей .
Как будто обычные пары, которые "по любви", не разводятся со скандалом... Это от людей зависит.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Pavlovskiy
Ответ corazón blanco
Да уж, вот и настоящий мужик, который зарабатывает миллионы, а готов судиться и все хорошее связанное с человеком полностью перечеркнуть. Осуждаю такой поступок.
А не надо верить что говорит одна сторона.
И темболее осуждать когда информации полной нет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Fedorov
Ответ Кеша
Тот случай когда женишься не по любви , а на силиконовых сиськах и накаченных губах. Мне такие семьи не жалко . Жаль , только , детей .
Они встречались много лет, еще со школы, какие силиконовые сиськи.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Вот тебе и Мотя. Почему-то его постоянные ошибки уже не кажутся случайными.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
admin@mysmallshop.ru
Ответ Кеша
Тот случай когда женишься не по любви , а на силиконовых сиськах и накаченных губах. Мне такие семьи не жалко . Жаль , только , детей .
Настя хорошая девушка,на нынешнюю стюардесску глянь
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Pavlovskiy
Врет )).

Когда отцы подают на ОМЖ
Вот им точно Алименты не когда не нужны.
И я на 100% уверен что Матвей не будет на них подавать 🔥

Про Алименты только мамы всегда говорят .
И подают на них.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aLLigator
А что не так? Сафонов имеет право на это. Муж и жена равны перед законом. Все остальное сексизм. 99% женщин пытаются сорвать куш с мужчины при разводе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Breakthrougher
Ответ corazón blanco
Да уж, вот и настоящий мужик, который зарабатывает миллионы, а готов судиться и все хорошее связанное с человеком полностью перечеркнуть. Осуждаю такой поступок.
А когда настоящие бабы, зарабатывающие миллионы, судятся, вы так же осуждаете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
admin@mysmallshop.ru
Ответ Diablosax
Так выложи ходатайство о возбуждено уголовного, выложи подтверждение тому, что требуют чтобы отдала машину. Или не тризди. Пока не увижу, не поверю. Алименты это не требование, а стандартная процедура/закон по итогу того, с кем останется ребёнок.
так все снимки есть,триздитп тут пока только вы😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
admin@mysmallshop.ru
Ответ Назар Игорь
Зачем выносить семейные дрязги на всеобщее обозрение?
чтобы был общественный резонанс и суд не принял незаконного решения по тихой грусти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий