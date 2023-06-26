Экс-жена о Сафонове: «Ребенка пытается забрать, машину, требует алименты, теперь еще ходатайствует о возбуждении уголовного дела!»

Бывшая жена Матвея Сафонова рассказала о ходе разбирательств о судьбе их ребенка.

Ранее Анастасия заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и намерен взыскать с нее алименты на содержание дочери – 13 386 рублей в месяц.

«Сегодня, 26 июня, состоялось заседание... Видимо, Матвею уже гарантировали результат по делу о месте жительства ребенка, так как его представители в московском суде об этом говорят открыто.

Было предварительное судебное заседание, судья назначила слушание на сентябрь, однако представитель Сафонова Матвея преждевременно попросил перенести на сентябрь, сообщив, что решение суда у них уже будет в это время!

Сама судья была удивлена, так как откуда Матвей заранее может знать, когда суд вынесет решение!

Мне казалось, достаточно я уже увидела от этого человека: ребенка пытается забрать, машину отобрать, требует с меня алименты выплачивать, теперь еще ходатайствует о возбуждении на меня уголовного дела!» – написала Анастасия, выложив снимок постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Бывшая жена Сафонова заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и взыскать алименты – 13 тысяч в рублей в месяц