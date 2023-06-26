Экс-жена о Сафонове: «Ребенка пытается забрать, машину, требует алименты, теперь еще ходатайствует о возбуждении уголовного дела!»
Бывшая жена Матвея Сафонова рассказала о ходе разбирательств о судьбе их ребенка.
Ранее Анастасия заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и намерен взыскать с нее алименты на содержание дочери – 13 386 рублей в месяц.
«Сегодня, 26 июня, состоялось заседание... Видимо, Матвею уже гарантировали результат по делу о месте жительства ребенка, так как его представители в московском суде об этом говорят открыто.
Было предварительное судебное заседание, судья назначила слушание на сентябрь, однако представитель Сафонова Матвея преждевременно попросил перенести на сентябрь, сообщив, что решение суда у них уже будет в это время!
Сама судья была удивлена, так как откуда Матвей заранее может знать, когда суд вынесет решение!
Мне казалось, достаточно я уже увидела от этого человека: ребенка пытается забрать, машину отобрать, требует с меня алименты выплачивать, теперь еще ходатайствует о возбуждении на меня уголовного дела!» – написала Анастасия, выложив снимок постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Бывшая жена Сафонова заявила, что вратарь «Краснодара» хочет отобрать у нее двухлетнюю дочь и взыскать алименты – 13 тысяч в рублей в месяц
Вот тогда бы прям настоящим мужиком был
Никто не знает деталей всего происходящего, но уже , заочно, все так или иначе, ставят Сафонову диагноз "не мужик", категоричное "осуждаю" итп.
Они видимо всерьез считают, что ему нужны 13 тысяч рублей алиментов от данной барышни, а все поголовно жены нынешних футболистов порядочны, безупречно честны, а главное -- созданы/рождены для воспитания детей.
И темболее осуждать когда информации полной нет.
Когда отцы подают на ОМЖ
Вот им точно Алименты не когда не нужны.
И я на 100% уверен что Матвей не будет на них подавать 🔥
Про Алименты только мамы всегда говорят .
И подают на них.