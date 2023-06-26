Грачева официально сменила гражданство. Теперь она выступает за Францию

Теги WTA Федерация тенниса Франции Варвара Грачева Теннис

43-я ракетка мира Варвара Грачева официально сменила спортивное гражданство. Она стала второй ракеткой Франции.

В начале июня уроженка Жуковского получила гражданство и на прошлой неделе согласовала с WTA смену флага.

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14 комментариев

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hsmshhzfn5
Кто бы что ни говорил, но это только на пользу пойдет ее карьере.
Минимум, это ей не придется постоянно оформлять визы и тратиться на это.
Будет получать много уайлд карт.
Никто не запретит участвовать в соревнованиях.
Будет получать финансирование от федерации Франции.
В России и без неё есть много более талантливых теннисисток, на которых обращают внимание спонсоры и тд.
В общем, для карьеры Варвары, только одни плюсы.
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Artem Karev
Ответ Мирослав Холод
но какое пятно ...
пятно тут только для страны, которая не ставит людей ни во что и им приходится менять гражданство.
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AlexGooner
Ответ Кагов
Шерше ля фам! Не искали. Вот и потеряли. Теперь её болельщикам придётся переживать не за россиянку, но за русскую. В полку русских не триколорных прибыло, кажется более десятка в сотнях рейтинга. Национальность не меняется. Последим за Варварой, погадаем, когда придётся ей менять фамилию по мужу, какой она будет.? Удачи ей в жизни!
Она и сейчас будет выступать под триколором, даже под теми же цветами
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N.S.A.8.5
Будет ли ей пожимать руки Костюк, Свитолина?
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Мирослав Холод
Ответ Кагов
Шерше ля фам! Не искали. Вот и потеряли. Теперь её болельщикам придётся переживать не за россиянку, но за русскую. В полку русских не триколорных прибыло, кажется более десятка в сотнях рейтинга. Национальность не меняется. Последим за Варварой, погадаем, когда придётся ей менять фамилию по мужу, какой она будет.? Удачи ей в жизни!
у нее есть болельщики ?)
у каровозика после завершения карьеры, болельщиков больше к гадалке не ходи :)
+5
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Welshman09
Adieu, mademoiselle Barbara Gratschoff!👋
+3
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justbored
Bon débarras.
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Кагов
Шерше ля фам!
Не искали.
Вот и потеряли.
Теперь её болельщикам придётся переживать не за россиянку, но за русскую.
В полку русских не триколорных прибыло, кажется более десятка в сотнях рейтинга.
Национальность не меняется.
Последим за Варварой, погадаем, когда придётся ей менять фамилию по мужу, какой она будет.? Удачи ей в жизни!
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dedpihto59
Да и хрен с ней ‼️
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justbored
Ответ Мирослав Холод
у нее есть болельщики ?) у каровозика после завершения карьеры, болельщиков больше к гадалке не ходи :)
Тут есть юноша с ней на аватаре. Впрочем, кажется, разлюбил, по причине её низких результатов в последнее.
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Булат Рустамыч
Ответ N.S.A.8.5
Будет ли ей пожимать руки Костюк, Свитолина?
Конечно. Какие к ней могут быть теперь вопросы?
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