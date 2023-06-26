43-я ракетка мира Варвара Грачева официально сменила спортивное гражданство. Она стала второй ракеткой Франции.

В начале июня уроженка Жуковского получила гражданство и на прошлой неделе согласовала с WTA смену флага.

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