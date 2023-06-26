Грачева официально сменила гражданство. Теперь она выступает за Францию
43-я ракетка мира Варвара Грачева официально сменила спортивное гражданство. Она стала второй ракеткой Франции.
В начале июня уроженка Жуковского получила гражданство и на прошлой неделе согласовала с WTA смену флага.
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Минимум, это ей не придется постоянно оформлять визы и тратиться на это.
Будет получать много уайлд карт.
Никто не запретит участвовать в соревнованиях.
Будет получать финансирование от федерации Франции.
В России и без неё есть много более талантливых теннисисток, на которых обращают внимание спонсоры и тд.
В общем, для карьеры Варвары, только одни плюсы.
у каровозика после завершения карьеры, болельщиков больше к гадалке не ходи :)
Не искали.
Вот и потеряли.
Теперь её болельщикам придётся переживать не за россиянку, но за русскую.
В полку русских не триколорных прибыло, кажется более десятка в сотнях рейтинга.
Национальность не меняется.
Последим за Варварой, погадаем, когда придётся ей менять фамилию по мужу, какой она будет.? Удачи ей в жизни!