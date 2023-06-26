Помазун интересен «Аугсбургу» и испанским клубам (Sport24)
Илья Помазун может покинуть чемпионат России этим летом.
Как сообщает Sport24, принадлежащий ЦСКА голкипер интересен «Аугсбургу», аутсайдерам высшей лиги Испании и одному из лидеров Сегунды.
Также подписать вратаря пытается «Урал», за который 26-летний игрок выступал в двух последних сезонах. Переговоры между клубами проходят активно, высока вероятность продления аренды.
Со статистикой выступлений Помазуна можно ознакомиться здесь.
но если срастется-надо уезжать конечно. под Игорем можно просидеть ещё года 3 точно