Помазун интересен «Аугсбургу» и испанским клубам (Sport24)

Илья Помазун может покинуть чемпионат России этим летом.

Как сообщает Sport24, принадлежащий голкипер интересен « », аутсайдерам высшей лиги и одному из лидеров .

Также подписать вратаря пытается « », за который 26-летний игрок выступал в двух последних сезонах. Переговоры между клубами проходят активно, высока вероятность продления аренды.

Со статистикой выступлений Помазуна можно ознакомиться здесь.