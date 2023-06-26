Помазун интересен «Аугсбургу» и испанским клубам (Sport24)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бундеслига Германия Ла Лига возможные трансферы Урал Аугсбург Д2 Испания Илья Помазун Футбол

Илья Помазун может покинуть чемпионат России этим летом.

Как сообщает Sport24, принадлежащий ЦСКА голкипер интересен «Аугсбургу», аутсайдерам высшей лиги Испании и одному из лидеров Сегунды.

Также подписать вратаря пытается «Урал», за который 26-летний игрок выступал в двух последних сезонах. Переговоры между клубами проходят активно, высока вероятность продления аренды.

Со статистикой выступлений Помазуна можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Классный вратарь, не затеряется в Европе
+14
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T622222
Да есть там вратари и они уже на лавку покупали нет смысла никакого 🦆🦆🦆
+6
-2
+4
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Valentin Grabenovsky
Выглядит как агентские выбросы, про интерес зенита особенно.
но если срастется-надо уезжать конечно. под Игорем можно просидеть ещё года 3 точно
+5
-3
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Фан Рубина
Естественно, только Урал. Ехать в европку на понижение - это расписаться в досрочном окончании карьеры.
+2
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Знатный стахановец
Интересный кипер.
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Kahn01
Там полно своих из академии. Утка
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Спартак Уокер
Выдумки
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Нету Нету
они могут покупать из России?
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Андрей Лаптев
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Классный вратарь, не затеряется в Европе
Будет сидеть на скамейке Зря
+1
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*MVP*
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Классный вратарь, не затеряется в Европе
много матчей этого «классного вратаря» видел, плюсо***чер?
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