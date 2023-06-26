Гендиректор «Шахтера» о приостановке контрактов: «ФИФА относится к нам так же, как к российским клубам. Вера в справедливый футбол убита»

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия трансферы ФИФА Сергей Палкин деньги Футбол

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин недоволен отношением ФИФА к украинским клубам.

«На данный момент мы потеряли 40 миллионов евро, вложенные в игроков. Если правило о приостановке контрактов оставят в силе, а я думаю, что это произойдет, то мы потеряем еще 40 миллионов. Вы можете себе это представить? Как мы должны инвестировать в украинский футбол? ФИФА нас совершенно не защищает.

ФИФА просто убила нашу веру в справедливый футбол. Теперь мы думаем дважды, прежде чем вложиться в кого-либо, потому что ФИФА может прийти и сделать все, что пожелает. Они называют это семьей? Какой семьей? К нам они относятся точно так же, как и к российским клубам», – заявил Палкин в интервью iNews.

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36 комментариев

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Sanan1908
Поэтому украинские клубы продолжают играть в еврокубках , а российские нет))) главное ныть
+141
-6
+135
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arspurs9
Не правда. Украинские клубы никто не выгонял из еврокубков, а транши за игроков спокойно проходят.
А вот почему до этого почти 10 лет ФИФА относилась к украинским клубам как к российским, английский, французским и тд (то есть не банила за уничтожение мирного населения) - загадка.
+132
-46
+86
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Navi88
«А нас то за шо?!»
+62
-7
+55
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Аркадий Аркадич
Эм.... Одинаковое отношение к участникам организации убивает веру в справедливость. Они сами то себя вообще слышат? Геббельс обзавидовался бы таким внезапным откровениям.
+57
-7
+50
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Ovi174
Вам Челси трансфером Мудрика, все вложения отбил, и еще даже прибыль принес!
+48
-2
+46
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Лев Каменев
Он не может понять одну маленькую вещь. Правило приостановки контрактов это не наказание России, а помощь игрокам, которые могут пострадать из-за военного конфликта. Поэтому совершенно нормально, что это правило действует на обе стороны конфликта.
+41
-1
+40
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Waiway
Ответ Лев Каменев
Он не может понять одну маленькую вещь. Правило приостановки контрактов это не наказание России, а помощь игрокам, которые могут пострадать из-за военного конфликта. Поэтому совершенно нормально, что это правило действует на обе стороны конфликта.
Слишком сложная мысль для одноклеточных. Надо проще: приостановка контрактов не зрада, а перемога 😁
+30
-2
+28
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ESF
Вечно недовольные, вечно им все что- то должны. Гадость.
+25
-4
+21
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Денис Бояров
Так Шахтер - российский клуб)
+21
-5
+16
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Святослав Федорович
Вы хотите, чтобы лучшие игроки к вам бесплатно переходили, ФИФА платила им зарплату, а на футбольном поле играли в поддавки. Чем дальше в лес, тем сильнее борзеете, ребята.
+14
-2
+12
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Caerly
Ответ Ovi174
Вам Челси трансфером Мудрика, все вложения отбил, и еще даже прибыль принес!
Не могу отделаться от мысли, что это был способ перекинуть деньги Абрамовича.
+14
-2
+12
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Мосгорсуд
А шо, дедушка Байден грошей нэ даваэ?))
+14
-3
+11
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Николай Иванов
Так Шахтер - это Донецкий клуб. Донецк украина не контролирует уже почти 10 лет. Болельщиков нет, стадиона нет. Это как Спратак и Зенит увезти в Польшу и оттуда играть
+11
-2
+9
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Владимир Самсонов
Ответ Аркадий Аркадич
Эм.... Одинаковое отношение к участникам организации убивает веру в справедливость. Они сами то себя вообще слышат? Геббельс обзавидовался бы таким внезапным откровениям.
При этом в реальности никакого одинаково отношения нет.
+9
0
+9
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Griezmann_Ufa
надо вспомнить Югославию всё же! За что её исключили? За геноцид? Не доказано? На окраине был жёсткий геноцид против русских!!! а эти до сих пор где то катают мячик....ПОЗОРИЩЕ!!!
+13
-5
+8
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ovi174
Вам Челси трансфером Мудрика, все вложения отбил, и еще даже прибыль принес!
Вот именно. Трансфер Мудрика компенсировал с лихвой.
+7
0
+7
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IceBear27
«ФИФА нас совершенно не защищает». Есть ощущение, что в ФИФА уже 300 раз пожалели, что заняли вашу сторону, спустившиеся вы наши с небес боги)
+6
0
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S.A.N.
непробиваемые люди... 10 лет верят в обещания и надеются на какое-то "особое отношение". Ничему жизнь не учит.
+6
0
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D-eisler@yandex.ru
дайте деняк
+6
-1
+5
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пазетиф
Мне казалось, вера в справедливый футбол была убита вместе с верой в футбол вне политики и нельзя убить убитое
+5
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Сергей Жарковский
Шо, гроши кончились?
+4
0
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Dinamik1
Фамилия соответствует его голове.
+4
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санчос пономоревский
Ну шо тут сказатi...
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-2
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Onion
А нас-то за что?
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Spartakus1984
Причем здесь Российские клубы,причем здесь спорт и политика,если вдуматься?
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