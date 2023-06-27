Россияне впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ. Сорокин стал 2-м в голосовании на «Везину»

Теги рейтинги Айлендерс НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Россияне впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ.

В Нэшвилле прошла церемония вручения призов по итогам сезона-2022/23. 

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в этом году был ближе всех к награде среди россиян.

Он занял 2-е место в голосовании генеральных менеджеров клубов, определявших обладателя приза «Везина Трофи». Победителем стал Линус Улльмарк из «Бостона».

В прошлый раз россияне оставались без индивидуальных наград в НХЛ в сезоне-2010/11.

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8 комментариев

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Амфитрион
И по делу остались, без всякой политики. Илья был близок, просто Улльмарк в Бостоне, и игнорить его стату нельзя. А больше, собственно, претендентов на призы и не было.
+30
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+29
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Alex Zzz
Заговор западных партнёров, как пить дать )))) Ждём обращение Ротенберга и Фетисова с Терюшонковым.
+21
-8
+13
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sk0208827
Ответ Alex Zzz
Заговор западных партнёров, как пить дать )))) Ждём обращение Ротенберга и Фетисова с Терюшонковым.
Михайлов ещё
+1
0
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Potsman Kazman
Происки западных спецслужб.
+5
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Дмитрий Валерьевич
Сегодня ожидаем комментарий Йозе.... "А были бы в державе, суперсерию бы выиграли! "
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SopTecret
Ничего, скоро ротенберг вырастит поколение грецких - и мы всё выиграем)
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гилберт
А сколько всего наград? Это очень крутое достижение!
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