Россияне впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ. Сорокин стал 2-м в голосовании на «Везину»

Россияне впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ.

В Нэшвилле прошла церемония вручения призов по итогам сезона-2022/23.

Вратарь « » в этом году был ближе всех к награде среди россиян.

Он занял 2-е место в голосовании генеральных менеджеров клубов, определявших обладателя приза «Везина Трофи». Победителем стал Линус Улльмарк из «Бостона».

В прошлый раз россияне оставались без индивидуальных наград в НХЛ в сезоне-2010/11.