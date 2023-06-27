Россияне впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ. Сорокин стал 2-м в голосовании на «Везину»
Россияне впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ.
В Нэшвилле прошла церемония вручения призов по итогам сезона-2022/23.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин в этом году был ближе всех к награде среди россиян.
Он занял 2-е место в голосовании генеральных менеджеров клубов, определявших обладателя приза «Везина Трофи». Победителем стал Линус Улльмарк из «Бостона».
В прошлый раз россияне оставались без индивидуальных наград в НХЛ в сезоне-2010/11.
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