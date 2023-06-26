Райан Рейнольдс и другие инвесторы купили 24 процента команды «Формулы-1» «Альпин» за €200 млн

«Рено» объявила о продаже части команды «Формулы-1» « ».

В «Альпин» вложилась группа инвесторов, в которую входят голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни – владельцы футбольного клуба «Рексхэм», а также Otro Capital и RedBird Capital. Ранее RedBird приобрела футбольную команду «Милан».

24 процента акций «Альпин» купили за 200 миллионов евро. Таким образом, стоимость команды «Ф-1» оценивается в 833 миллиона евро.

Джереми Кларксон привез середняку «Ф-1» пиво за подиум Гран-при Монако. На тракторе «Ламборгини»