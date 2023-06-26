«Ливерпуль» связался с агентом Осимхена, чтобы обсудить трансфер. Клуб знает, что «Наполи» хочет 180 млн евро
«Ливерпуль» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.
Как сообщается в печатной версии La Gazzetta dello Sport, представители «Ливерпуля» связались с агентом Роберто Календой, который представляет интересы Осимхена, чтобы начать обсуждение возможного перехода игрока этим летом. «Красные» знают, что «Наполи» хочет около 180 млн евро за нападающего.
Также интерес к Виктору проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
«Наполи» ждет подходящего предложения и ведет переговоры с агентом игрока по поводу нового долгосрочного контракта.
В минувшем сезоне Осимхен забил 31 гол и отдал 4 результативные передачи в 39 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Статистику 24-летнего нападающего можно найти здесь.
Лучше в оборону и центр полузащиты ещё трансферы сообразить
Ну и 150-180 млн эт от балды названная самодуром стоимость, никто столько не заплатит, хоть и брали неаполитанцы его за 80 млн (и, кстати, угадали ведь, хотя многие тогда ржали)
1) Либо это утка и Осимхену цену для кого-то набивают;
2) Либо Салах все-таки сенсационно куда-то перейдет;
3) Либо в Ливерпуле окончательно поехавшие и готовы в нападение вложить хоть 150 миллионов, а для полузащиты 60 млн – это слишком жирно.
Нет у Ливерпуля таких денег. И не нужен им центр нап.
Утка