«Ливерпуль» связался с агентом Осимхена, чтобы обсудить трансфер. Клуб знает, что «Наполи» хочет 180 млн евро

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Роберто Календа агенты Виктор Осимхен Футбол

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

Как сообщается в печатной версии La Gazzetta dello Sport, представители «Ливерпуля» связались с агентом Роберто Календой, который представляет интересы Осимхена, чтобы начать обсуждение возможного перехода игрока этим летом. «Красные» знают, что «Наполи» хочет около 180 млн евро за нападающего.

Также интерес к Виктору проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». 

«Наполи» ждет подходящего предложения и ведет переговоры с агентом игрока по поводу нового долгосрочного контракта. 

В минувшем сезоне Осимхен забил 31 гол и отдал 4 результативные передачи в 39 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Статистику 24-летнего нападающего можно найти здесь.

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31 комментарий

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hit 4625
Вы на Беллингема 100 лямов не захотели тратить, а тут Осимхен за 180
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King_X
Если Салах никуда не собрался, то атака наиболее укомплектованная линия
Лучше в оборону и центр полузащиты ещё трансферы сообразить

Ну и 150-180 млн эт от балды названная самодуром стоимость, никто столько не заплатит, хоть и брали неаполитанцы его за 80 млн (и, кстати, угадали ведь, хотя многие тогда ржали)
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Арман Мартиросян
Ответ hit 4625
Вы на Беллингема 100 лямов не захотели тратить, а тут Осимхен за 180
Да никто за него столько платить не будет, даже ПСЖ с Ман Сити. Де Лаурентис опять доиграется до ситуации с Кулибали.
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Влад Бродовский
Ответ Burel
лучший нападаюший прошедшего сезона в мире
Холланд не оценил данный комментарий)
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Андрей Романов
Какая жирная утка. Ливерпуль смотрит полузащиту и защиту и уж точно не будет покупать напа за 180 с укомплектованной линией нападения, да ещё и когда отказались от Беллингема
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che kaif
Мбаппе за 160 считай даром на фоне Осмиехна за 180
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Lord Baium
Три либо:
1) Либо это утка и Осимхену цену для кого-то набивают;
2) Либо Салах все-таки сенсационно куда-то перейдет;
3) Либо в Ливерпуле окончательно поехавшие и готовы в нападение вложить хоть 150 миллионов, а для полузащиты 60 млн – это слишком жирно.
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Джанлука Нальюка
Утка 100%
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kotopandych
Ответ Арман Мартиросян
Да никто за него столько платить не будет, даже ПСЖ с Ман Сити. Де Лаурентис опять доиграется до ситуации с Кулибали.
Так Де Лаурентис хочет удерживать игроков, а не продавать. Если найдется идиот отдать такие деньги, то он, понятно дело, не откажется, но если нет, то игрока сохранит. Так вот потихоньку и дополз до титула. А Кулибали скинули за столько сколько он примерно и должен стоить. Плохо что ли? Хорошо.
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Michael Sneg
Бред.
Нет у Ливерпуля таких денег. И не нужен им центр нап.
Утка
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vals1702
На Белингема 100ку зажали американцы. Нужны еще 2 ПЗ и ЦЗ как минимум, атака укомплектована.
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MK
Мечты Де Лаурентиса от 150 до 180млн 😂
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Devil prj
Ответ Burel
лучший нападаюший прошедшего сезона в мире
Я думаю винг с тобой и не согласится
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arisstopane
100 + дарвин норм
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Liquidozz
Это в каком пруду водятся ТАКИЕ утки?
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Арман Мартиросян
Да никто за него столько платить не будет, даже ПСЖ с Ман Сити. Де Лаурентис опять доиграется до ситуации с Кулибали.
доигрался и на следующий сезон выиграл серию А
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Андрей Романов
Ответ kotopandych
В нападении кроме Салаха приличных игроков нет. Тот сброд что там сейчас это так, даже за ЛЕ бороться не хватит.
Жота сброд? Диас сброд? Ничего себе у вас сброд
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