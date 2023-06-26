«Ливерпуль» связался с агентом Осимхена, чтобы обсудить трансфер. Клуб знает, что «Наполи» хочет 180 млн евро

«Ливерпуль» интересуется нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

Как сообщается в печатной версии La Gazzetta dello Sport, представители « » связались с агентом Роберто Календой, который представляет интересы , чтобы начать обсуждение возможного перехода игрока этим летом. «Красные» знают, что «Наполи» хочет около 180 млн евро за нападающего.

Также интерес к Виктору проявляют « » и « ».

« » ждет подходящего предложения и ведет переговоры с агентом игрока по поводу нового долгосрочного контракта.

В минувшем сезоне Осимхен забил 31 гол и отдал 4 результативные передачи в 39 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Статистику 24-летнего нападающего можно найти здесь.