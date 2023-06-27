«Ман Сити» предложил 80+10 млн фунтов за Райса. «Арсенал» сделает «Вест Хэму» 3-е предложение на этой неделе

«Манчестер Сити» направил «Вест Хэму» первое официальное предложение по Деклану Райсу.

Как передает The Athletic, «горожане» дают за полузащитника 80 млн фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов.

Сделать новое, уже третье, предложение собирается и «Арсенал».

Ранее «молотобойцы» отказались продать «Арсеналу» игрока за 75+15 млн фунтов. На этой неделе «канониры» намерены предпринять новую попытку, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

«МЮ» думает вмешаться в переговоры «Арсенала» и «Вест Хэма» по Райсу, предложив Мактоминея и Магуайра с доплатой