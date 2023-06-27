«Ман Сити» предложил 80+10 млн фунтов за Райса. «Арсенал» сделает «Вест Хэму» 3-е предложение на этой неделе

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Деклан Райс деньги Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» направил «Вест Хэму» первое официальное предложение по Деклану Райсу.

Как передает The Athletic, «горожане» дают за полузащитника 80 млн фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов.

Сделать новое, уже третье, предложение собирается и «Арсенал».

Ранее «молотобойцы» отказались продать «Арсеналу» игрока за 75+15 млн фунтов. На этой неделе «канониры» намерены предпринять новую попытку, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

«МЮ» думает вмешаться в переговоры «Арсенала» и «Вест Хэма» по Райсу, предложив Мактоминея и Магуайра с доплатой

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12 комментариев

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Javelin Himars
Если он нужен Пепу, то без шансов для Арсенала..
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Carver
Если Сити всерьез включится, у Арсенала мало шансов.
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S. A.
Арсенал его по классике упустит.

На этой неделе... Смех!!! Сити 5 дней готовил это предложение, 5 дней! Почему не предложили раньше? Зато по Хаверцу мы договорились быстро, по Тимберу близки, но стоит ли напоминать, кого называли главной целью на лето?
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Алекс Ну
Если он нужен Перу, то он окажется в Сити, тут Арсеналу ничего не поможет.
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Flash4893
снова чушь приписывают...если бы реально он им нужен был, дали бы просто сотку...и сомнения по этому поводу в одно т.о. потратиться на двух игроков 100+ миллионов стоимостью...
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6rpvsqvwtj
Ответ S. A.
Арсенал его по классике упустит. На этой неделе... Смех!!! Сити 5 дней готовил это предложение, 5 дней! Почему не предложили раньше? Зато по Хаверцу мы договорились быстро, по Тимберу близки, но стоит ли напоминать, кого называли главной целью на лето?
Кто называл ? СМИ ?
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llolishe
Ответ S. A.
Арсенал его по классике упустит. На этой неделе... Смех!!! Сити 5 дней готовил это предложение, 5 дней! Почему не предложили раньше? Зато по Хаверцу мы договорились быстро, по Тимберу близки, но стоит ли напоминать, кого называли главной целью на лето?
Арсенал экономит на трансферах
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