«Ман Сити» предложил 80+10 млн фунтов за Райса. «Арсенал» сделает «Вест Хэму» 3-е предложение на этой неделе
«Манчестер Сити» направил «Вест Хэму» первое официальное предложение по Деклану Райсу.
Как передает The Athletic, «горожане» дают за полузащитника 80 млн фунтов и еще 10 млн в качестве бонусов.
Сделать новое, уже третье, предложение собирается и «Арсенал».
Ранее «молотобойцы» отказались продать «Арсеналу» игрока за 75+15 млн фунтов. На этой неделе «канониры» намерены предпринять новую попытку, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
«МЮ» думает вмешаться в переговоры «Арсенала» и «Вест Хэма» по Райсу, предложив Мактоминея и Магуайра с доплатой
На этой неделе... Смех!!! Сити 5 дней готовил это предложение, 5 дней! Почему не предложили раньше? Зато по Хаверцу мы договорились быстро, по Тимберу близки, но стоит ли напоминать, кого называли главной целью на лето?