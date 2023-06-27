Улльмарк признан лучшим вратарем сезона НХЛ. Он 3-й швед с «Везиной» в истории лиги

Линус Улльмарк признан лучшим вратарем сезона НХЛ.

Голкипер « » получил приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Обладатель приза определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов . Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Улльмарк набрал 127 баллов при 22 первых местах и опередил Илью Сорокина («Айлендерс», 70 баллов, 3 первых места) и Коннора Хеллибака («Виннипег», 32 балла, 2 первых места).

29-летний швед провел 49 матчей (48 – как стартовый вратарь) и одержал 40 побед, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93,8% бросков.

Он дважды сыграл на ноль, а также отметился заброшенной шайбой в игре против «Ванкувера».

Вместе с партнером Джереми Свайменом Линус стал обладателем «Дженнингс Трофи» – приза вратарям самой мало пропускающей команды НХЛ.

– 3-й в истории НХЛ вратарь из Швеции, выигравший «Везину». До него это удалось Пелле Линдбергу (1985 год) и (2012).

Улльмарк отразил 93,8% бросков в сезоне. Это 2-й результат в истории НХЛ среди вратарей, сыгравших 40+ матчей