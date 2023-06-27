Улльмарк признан лучшим вратарем сезона НХЛ. Он 3-й швед с «Везиной» в истории лиги

Теги Бостон НХЛ Хенрик Лундквист Пелле Линдберг Линус Улльмарк Хоккей

Линус Улльмарк признан лучшим вратарем сезона НХЛ.

Голкипер «Бостона» получил приз «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата. 

Обладатель приза определяется по итогам голосования генеральных менеджеров клубов НХЛ. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Улльмарк набрал 127 баллов при 22 первых местах и опередил Илью Сорокина («Айлендерс», 70 баллов, 3 первых места) и Коннора Хеллибака («Виннипег», 32 балла, 2 первых места). 

29-летний швед провел 49 матчей (48 – как стартовый вратарь) и одержал 40 побед, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93,8% бросков.

Он дважды сыграл на ноль, а также отметился заброшенной шайбой в игре против «Ванкувера».

Вместе с партнером Джереми Свайменом Линус стал обладателем «Дженнингс Трофи» – приза вратарям самой мало пропускающей команды НХЛ.

Улльмарк – 3-й в истории НХЛ вратарь из Швеции, выигравший «Везину». До него это удалось Пелле Линдбергу (1985 год) и Хенрику Лундквисту (2012). 

Улльмарк отразил 93,8% бросков в сезоне. Это 2-й результат в истории НХЛ среди вратарей, сыгравших 40+ матчей

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7 комментариев

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FaithDevotion
Ответ Alex the brave
Только в ПО чуть обосрался, но то такое.
Ну там вся берлога в штаны себе напрудила, но уж больно мощная регулярка, за которую и дают, ничего не поделаешь
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FaithDevotion
Статистика адовая, против неё не попрёшь, что тут сказать
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Alex the brave
Только в ПО чуть обосрался, но то такое.
+2
-2
0
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Андрей Герасимов
Прокатили таки Илюху.
+2
-2
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