«Уимблдон» требует от российских игроков расторжения контрактов с компаниями из санкционных списков (BBC)

Теги Уимблдон ATP WTA Политика Теннис

«Уимблдон» ужесточил формулировки в декларации о нейтралитете, которую перед началом турнира подписали игроки из России и Беларуси.

Как сообщает BBC, организаторы поправили их таким образом, что теннисисты теперь должны доказывать разрыв контрактов с компаниями из санкционных списков или с компаниями, которые управляются людьми под санкциями. По данным медиа, за такой мерой стояли власти Великобритании.

Отмечается, что вероятной причиной ужесточения формулировок стало дело Вероники Кудерметовой, которая сотрудничает с «Татнефтью».

Из-за виз и господдержки не все игроки из России попадут на «Уимблдон». А из-за Кудерметовой ужесточили правила по спонсорам

Кудерметовой не дают играть с нашивкой «Татнефти» – хотя она даже не под санкциями. Почему?

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14 комментариев

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Andrei Fedun
"награждение непричастных, наказание невиновных"
- to be continued ...
+12
-1
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Ночная Фурия
а разве можно править подписанные документы задним числом??????????????????
+9
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+9
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ekaterina_)))
Надо расторгнуть и потом опять заключить)
+5
-1
+4
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dimamak10
Ответ Ночная Фурия
а разве можно править подписанные документы задним числом??????????????????
Конечно можно. Катар перед чемпионатом мира разрешили пиво на стадионах, а за день до турнира отменили
+4
0
+4
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Кагов
УИ возместит убытки? Тогда Ок.
Пусть создадут постер:
Они не рекламируют санкционников.
А за размещение на постере заплатят выпадающую сумму.
+3
-1
+2
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Виктор Ш.
Ответ ekaterina_)))
Надо расторгнуть и потом опять заключить)
На поводу у идиотов идти нельзя.
+2
0
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Андрей Давыдов
— Сколько я показываю пальцев, Уинстон?
— Четыре.
— А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?
+1
0
+1
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Stas Salesov
Вообще это не новость, Даниил об этом в интервью ранее упоминал. Вовремя с Тиньковым расстался, в начале года вроде
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Павел павел
да не ходить ли вам к
в и на
а коркрптную дорогу пусть сами выбирают
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MUthebest
Татнефть, одни из владельцев:
The Bank of New York Mellon — 22,85 % от уставного капитала
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Bronso Fuero
Ну пускай сразу тогда дают своих спонсоров на замену, охреневшие трюкачи, а боже храни рептилойдов им перед выходом не пропеть?
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