«Уимблдон» требует от российских игроков расторжения контрактов с компаниями из санкционных списков (BBC)

«Уимблдон» ужесточил формулировки в декларации о нейтралитете, которую перед началом турнира подписали игроки из России и Беларуси.

Как сообщает BBC, организаторы поправили их таким образом, что теннисисты теперь должны доказывать разрыв контрактов с компаниями из санкционных списков или с компаниями, которые управляются людьми под санкциями. По данным медиа, за такой мерой стояли власти Великобритании.

Отмечается, что вероятной причиной ужесточения формулировок стало дело Вероники Кудерметовой, которая сотрудничает с «Татнефтью».

Из-за виз и господдержки не все игроки из России попадут на «Уимблдон». А из-за Кудерметовой ужесточили правила по спонсорам

Кудерметовой не дают играть с нашивкой «Татнефти» – хотя она даже не под санкциями. Почему?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе