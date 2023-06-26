«Уимблдон» требует от российских игроков расторжения контрактов с компаниями из санкционных списков (BBC)
«Уимблдон» ужесточил формулировки в декларации о нейтралитете, которую перед началом турнира подписали игроки из России и Беларуси.
Как сообщает BBC, организаторы поправили их таким образом, что теннисисты теперь должны доказывать разрыв контрактов с компаниями из санкционных списков или с компаниями, которые управляются людьми под санкциями. По данным медиа, за такой мерой стояли власти Великобритании.
Отмечается, что вероятной причиной ужесточения формулировок стало дело Вероники Кудерметовой, которая сотрудничает с «Татнефтью».
Из-за виз и господдержки не все игроки из России попадут на «Уимблдон». А из-за Кудерметовой ужесточили правила по спонсорам
Кудерметовой не дают играть с нашивкой «Татнефти» – хотя она даже не под санкциями. Почему?
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- to be continued ...
Пусть создадут постер:
Они не рекламируют санкционников.
А за размещение на постере заплатят выпадающую сумму.
— Четыре.
— А если партия говорит, что их не четыре, а пять, — тогда сколько?
в и на
а коркрптную дорогу пусть сами выбирают
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