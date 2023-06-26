«Реал» опасается публично обсуждать трансфер Мбаппе из-за срыва сделки в 2022-м. Форвард хотел бы перейти этим летом (ESPN)

Килиан Мбаппе готов присоединиться к «Реалу» этим летом.

По сведениям , несмотря на заявления о намерении остаться в «ПСЖ» до лета 2024 года, форвард на самом деле хочет поскорее перейти в мадридский клуб.

«Реал» опасается открыто обсуждать покупку игрока из-за срыва сделки с ним в 2022-м и предпочитает заявлять, что трансферная кампания завершена. Но при этом клуб готов предпринять значительные усилия для приобретения француза.

В то же время за последние недели ощутимого прогресса в работе над сделкой не достигнуто.

Мбаппе в «Реале» сможет получать около 60 млн евро в год чистыми с учетом коммерческих сделок. Он надеется, что ехать на предсезонку с «ПСЖ» не придется