«Реал» опасается публично обсуждать трансфер Мбаппе из-за срыва сделки в 2022-м. Форвард хотел бы перейти этим летом (ESPN)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы ESPN Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе готов присоединиться к «Реалу» этим летом.

По сведениям ESPN, несмотря на заявления о намерении остаться в «ПСЖ» до лета 2024 года, форвард на самом деле хочет поскорее перейти в мадридский клуб.

«Реал» опасается открыто обсуждать покупку игрока из-за срыва сделки с ним в 2022-м и предпочитает заявлять, что трансферная кампания завершена. Но при этом клуб готов предпринять значительные усилия для приобретения француза.

В то же время за последние недели ощутимого прогресса в работе над сделкой не достигнуто.

Мбаппе в «Реале» сможет получать около 60 млн евро в год чистыми с учетом коммерческих сделок. Он надеется, что ехать на предсезонку с «ПСЖ» не придется

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32 комментария

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Fma wozo
История чем то схожи с неймаром
+25
-2
+23
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Tornado S
Реал уже не первый год унижаеться перед Мбаппе. Это очень заметно.
+29
-15
+14
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hit 4625
какой год подряд уже сериал этот, когда закончится то уже?
+11
-1
+10
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Ералы Актобе
Ответ Fma wozo
История чем то схожи с неймаром
Санта Барбара отдыхает рядом 🤣🤣🤣
+7
-1
+6
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Uragan Boy
тут к гадалке надо
+6
-1
+5
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Кайыргали Юнусов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ hit 4625
какой год подряд уже сериал этот, когда закончится то уже?
когда? 4625серии
+4
-1
+3
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Moscwow
Ответ Tornado S
Реал уже не первый год унижаеться перед Мбаппе. Это очень заметно.
Барса уже не первый год унижается в ЛЧ. Это очень заметно
+2
0
+2
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Berendey V
Это будет эпичное лето!
Коламбия пикчерз не представляет
+2
0
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Эмир Дурдыев
Журналисты теперь телепаты
+3
-1
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Кашшай Чакырович
А сколько понтов было, после очередного кубка кашшаи )) а теперь пятки готовы целовать Мбаппе )) Сити знатно щёлкнул по носу этих первых судейских ))так ещё и в чемпионате Хави унизил судейское шапито ))) если бы не судейка который не удалил ,Винисуса в кубке ,то и из кубка вылетели бы 100% )
+9
-7
+2
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Эмир Дурдыев
Получается что не так уж и тайно
+3
-2
+1
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Oskar 09
Ну всё можно устраиватся по удобнее новый сериал начинается или уже идёт.😁😁😁😁😁
+1
0
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Murtynya
Ну не надо покупать таких игроков, как игрок он хорош, а как человек,..........!!!
+2
-1
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BurBon
Это сериал будут раскручивать все лето, надо же о чем то писать, хотя он уже сам сказал, что останется до конца контракта и понятно почему, хочет очередной жирный бонус.
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belikovda.90
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Реал мешок и всегда им останется
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llolishe
Осталось лишь чтобы Мбаппе перешел бы в Барсу
+1
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Спартак Уокер
Как же это надоело
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Levadričok
Что значит "Мбаппе тайно хочет в Реал"?
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mgarnet13
Ответ Кашшай Чакырович
А сколько понтов было, после очередного кубка кашшаи )) а теперь пятки готовы целовать Мбаппе )) Сити знатно щёлкнул по носу этих первых судейских ))так ещё и в чемпионате Хави унизил судейское шапито ))) если бы не судейка который не удалил ,Винисуса в кубке ,то и из кубка вылетели бы 100% )
А это "судейка", интересно, помог Реалу унизить бчк на Камп Ноу в том же кубке?
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