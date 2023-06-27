Макдэвид в 4-й раз стал лучшим игроком сезона НХЛ по версии хоккеистов. Он сравнялся с Лемье, впереди лишь Гретцки

Коннор Макдэвид в 4-й раз стал лучшим игроком сезона НХЛ по версии хоккеистов.

Капитан « » стал обладателем награды по итогам регулярного чемпионата .

Приз имени Теда Линдсея вручается самому выдающемуся игроку в сезоне по итогам голосования членов Ассоциации игроков. Оно проходило до начала розыгрыша Кубка Стэнли.

Канадец опередил форварда «Бостона» Давида Пастрняка и защитника «Сан-Хосе» Эрика Карлссона.

Макдэвид в минувшем сезоне в 5-й раз выиграл «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярки) и впервые – «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу).

В 82 матчах он набрал 153 (64+89) очка. Он стал первым игроком лиги с сезона-1995/96, набравшим 150+ очков. Тогда это удалось Марио Лемье («Питтсбург», 161 очко в 70 играх, 69+92).

выиграл «Тед Линдсей Эворд» в 4-й раз за карьеру (ранее в 2017, 2018 и 2021 году). Он 3-й игрок в истории НХЛ с таким достижением.

Чаще этот приз выигрывал только (5 раз), Макдэвид сравнялся с Марио Лемье (4), опередив Сидни Кросби, Яромира Ягра, Ги Лефлера и Александра Овечкина (у всех по 3).