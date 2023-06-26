Валиева, Щербакова, Трусова, Загитова, Медведева и Дзюба проведут фан-встречи на Дне Московского спорта

Валиева, Щербакова, Трусова, Дзюба и другие известные спортсмены встретятся с поклонниками.

Мероприятие пройдет 1 июля в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

Спортсмены посетят зону ток-шоу, где ответят на вопросы ведущих Дениса Стойкова и Эммы Гаджиевой, пообщаются со зрителями, а также раздадут автографы.

Гости Дня Московского спорта смогут пообщаться с фигуристками , , , Евгенией Медведевой, , фигуристом Алексеем Ягудиным, гимнастом Алексеем Немовым, футболистом и певцом Сергеем Лазаревым.

Фан-встречи пройдут с 14:00 до 18:00 у Большой спортивной арены «Лужники» в зоне ток-шоу около сектора С. Вход для зрителей будет свободным, предварительная регистрация не потребуется.