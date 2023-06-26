Валиева, Щербакова, Трусова, Загитова, Медведева и Дзюба проведут фан-встречи на Дне Московского спорта

Теги Артем Дзюба Алексей Ягудин сборная России Алексей Немов болельщики женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Валиева, Щербакова, Трусова, Дзюба и другие известные спортсмены встретятся с поклонниками.

Мероприятие пройдет 1 июля в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

Спортсмены посетят зону ток-шоу, где ответят на вопросы ведущих Дениса Стойкова и Эммы Гаджиевой, пообщаются со зрителями, а также раздадут автографы.

Гости Дня Московского спорта смогут пообщаться с фигуристками Алиной ЗагитовойАнной Щербаковой, Камилой Валиевой, Евгенией Медведевой, Александрой Трусовой, фигуристом Алексеем Ягудиным, гимнастом Алексеем Немовым, футболистом Артемом Дзюбой и певцом Сергеем Лазаревым.

Фан-встречи пройдут с 14:00 до 18:00 у Большой спортивной арены «Лужники» в зоне ток-шоу около сектора С. Вход для зрителей будет свободным, предварительная регистрация не потребуется.

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11 комментариев

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Милдронат Бромантанов
Особенно не хватает Алиночки и Сашеньки! И чтобы они удивили в очередной раз, одна пускай со шпагой выйдет, а вторая её песней и голосом ушатает, как в Мортал Комбат Синдел )
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Caerly
Встречи на дне - очень хорошо звучит. Как раз для всех этих персонажей.
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Overkiller
Вот ты какое, дно московского спорта.
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Lapo Elkann
Алине молчать , а Дзюбе не .........
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Тюменец
Остается еще пригласить из ММА Олега Монгола, Елену Беркову, плюс Хасбика. Будет очень атмосферно
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Oleandra
Вряд ли Первый канал разрешит хрустальным общаться с Эммой Гаджиевой..
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закрыт по беспределу
А некоторые ещë и шпагой помахают
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Andrey Maximkin
Ответ Caerly
Встречи на дне - очень хорошо звучит. Как раз для всех этих персонажей.
надеюсь, что губка боб и патрик тоже будут
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Lana-shu
Ответ Oleandra
Вряд ли Первый канал разрешит хрустальным общаться с Эммой Гаджиевой..
В прошлом году общались.
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Oleandra
Ответ Lana-shu
В прошлом году общались.
ну может быть.. она же теперь на каком-то канале конкуренте работает?
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