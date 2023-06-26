Валиева, Щербакова, Трусова, Загитова, Медведева и Дзюба проведут фан-встречи на Дне Московского спорта
Валиева, Щербакова, Трусова, Дзюба и другие известные спортсмены встретятся с поклонниками.
Мероприятие пройдет 1 июля в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».
Спортсмены посетят зону ток-шоу, где ответят на вопросы ведущих Дениса Стойкова и Эммы Гаджиевой, пообщаются со зрителями, а также раздадут автографы.
Гости Дня Московского спорта смогут пообщаться с фигуристками Алиной Загитовой, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Евгенией Медведевой, Александрой Трусовой, фигуристом Алексеем Ягудиным, гимнастом Алексеем Немовым, футболистом Артемом Дзюбой и певцом Сергеем Лазаревым.
Фан-встречи пройдут с 14:00 до 18:00 у Большой спортивной арены «Лужники» в зоне ток-шоу около сектора С. Вход для зрителей будет свободным, предварительная регистрация не потребуется.
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